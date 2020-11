Viimeksi taloon tulleet laitettiin järjestämään 300 työntekijän etäpikkujoulut: "Kieltämättä pientä painetta on ollut"

Moni yritys pitää tänä vuonna pikkujoulut etänä. Pikkujoulujen ohjelmanumeroihin on kiinnitetty erityistä huomiota.

Normaalisti tähän aikaan vuodesta moni pähkäilee, mitä kimaltavaa ja glitteriä laittaisi pikkujouluihin ylle. Nyt ei tarvitse pohtia – tai korkeintaan kannattaa miettiä asun yläosaa.

Useissa firmoissa pikkujoulut pidetään tänä vuonna etänä. Osa yrityksistä on myös perunut juhlansa koronatilanteen takia kokonaan.

Yle kysyi kahdelta toimijalta, miten ne järjestävät etäpikkujoulunsa.

Uudet työntekijät järjestävät pikkujoulut Vismalla

Ohjelmistoyritys Vismalla on toimipaikat Helsingissä, Lappeenrannassa ja Lahdessa, joissa työntekijöitä on yhteensä 280. Yrityksessä on muodostunut perinteeksi se, että viimeisimpänä taloon tulleet työntekijät järjestävät pikkujoulut. Poikkeusvuodesta huolimatta tästä perinteestä ei ole luovuttu.

Vismassa markkinointipuolella työskentelevä Jussi Reponen aloitti työnsä helmikuussa Vismalla, ja sai kunnian olla järjestämässä tämän vuoden pikkujouluja. Reposen lisäksi seitsemän muuta työtekijää ovat suunnitelleet juhlia syyskuun alkupuolelta lähtien.

Tänä vuonna ohjelmistoyrityksessä pidetään monen firman tavoin pikkujoulut etänä työaikana.

– Suurin osa meilläkin tekee etätöitä. Siksi juhlat päätettiin pitää työaikana, ettei näyttöpäätteiden tuijottelu jatkuisi illallakin, toteaa Jussi Reponen.

Etäjuhlat ovat aiheuttaneet päänvaivaa uusille työntekijöille, jotka haluaisivat järjestää kaikesta huolimatta mieleenjäävät juhlat.

– Kieltämättä pientä painetta on kyllä ollut, että saadaan järjestettyä hauskemmat juhlat kuin aiemmin.

Jussi Reponen aloitti Vismalla helmikuussa.

Pikkujoulut ovat kuin televisio-ohjelma

Visman pikkujoulujen järjestäjille tuotti päänvaivaa aluksi tekninen alusta, jotta 280 työntekijää voi kokoontua ja yhteydet toimisivat. Ensin yritys ajatteli suunnitella sen itse, mutta lopulta otettiin apuun juhlia aiemmin järjestänyt tapahtumatoimisto. Sen kautta saatiin juhlalle tekninen alusta ja myös apua juhlaohjelman suunnitteluun.

Vismalla pikkujoulut on rakennettu kuin televisio-ohjelma: on juontaja, visailuja ja kisailuja sekä Visma-haaste.

– Duudsonien Jarppi tulee kuvaamaan meidän toimistollemme lähiviikkojen aikana Visma-haasteen, joka on Posse-tv-ohjelmasta tuttu "ykkösellä sisään"-haaste. Halukkaat saavat osallistua haasteeseen, ja parhaat palat koostetaan pikkujoululähetykseen, kuvailee Reponen.

Ykkösellä sisään haasteessa, pitää tehdä jotain hankalahkoa, joka saadaan editoimalla näyttämään helpolta. Esimerkiksi heittämällä avaimet kaukana olevaan avainnaulaan. Yrityksiä tulee oikeasti monta, mutta ohjelmaan leikataan ainoastaan onnistunut yritys, joka saa homman näyttämään helpolta.

Idea tv-ohjelmatyylisistä pikkujouluista tuli tapahtumatoimistolta.

– Pikkujoulujen aikana on monta vaihtuvaa esiintyjää ja ohjelmanumeroa.

Pääpaino Visman pikkujouluissa on juhlijoiden osallistamisella, jottei juhla olisi pelkkää näytön tuijottelua.

– Kisat ja visat osallistavat sekä Visma-haaste tuo ihmisiä yhteen, eikä ole passiivista tuijottelua.

Ruokapuoli Visman pikkujouluissa hoidetaan herkkukorilla.

– Kyseessä on lähituottajien tuotteita sisältävä herkkukori, joka toimitetaan jokaiselle kotiin. Siinä on syötävää ja pientä naposteltavaa pikkujouluiltaan, Jussi Reponen kertoo.

Halvempia esiintyjiä kaivataan

Etelä-Karjalan liitossa pikkujoulupaikka oli ehditty varata jo alkuvuonna, mutta koronan takia paikkavaraus peruttiin. Nyt myös he juhlivat pikkujouluja etänä.

– Meillä on kaikki pikkujoulujen elementit läsnä tämän vuoden etäjuhlissakin, toteaa kehittämispäällikkö Anu Talka Etelä-Karjalan liitosta.

Tarkkaan Talka ei halua kertoa pikkujouluista, sillä osa ohjelmasta on vasta varmistumassa ja henkilökunnalle halutaan pitää ohjelma yllätyksenä. Liitossa on noin 30 työntekijää, lisäksi pikkujouluihin osallistuu maakuntahallitus.

Vaikeuksiakin etäpikkujoulujen järjestämisessä oli. Talkan mukaan kohtuuhintaista, hauskaa ohjelmaa oli vaikea löytää.

– Me löysimme puhuja- ja viihdyttäjäpalveluita netistä. Mutta kun 30 minuuttia maksaa 3000 euroa, niin se on mahdottoman kallista tällaiselle julkisyhteisöpohjalta toimivalle organisaatiolle, Talka sanoo.

Talka ymmärtää, että esiintyjille kuuluvat asialliset korvaukset, mutta silti hän kaipaa halvempiakin vaihtoehtoja.

– Nyt olisi tarve striimatulle ohjelmalle, joka maksaisi 500, 1000 tai 1500 euroa. Olen aika varma, että monet muutkin ovat painineet tämän saman asian kanssa.

Ilman ohjelmaa Etelä-Karjalan liiton pikkujouluissa ei silti jäädä. Talkan mukaan he löysivät oman maakunnan sisältä viihdyttävää ohjelmaa, johon heillä oli varaa.

"Ylenpalttinen riehakkuus puuttuu"

Visman tyyliin Etelä-Karjalan liittokin järjestää pikkujoulut työajalla. Liiton pikkujouluihin ruoka haetaan ravintolasta firman piikkiin.

– Työntekijät voivat hakea tietystä ravintolasta ruokaa etäjuhliin. Ja kauempana asuvat voivat sitten käydä hakemassa kaupasta ruoan, toteaa kehittämispäällikkö Anu Talka Etelä-Karjalan liitosta.

Vaikka lähes kaikki elementit etäjuhlissa ovat läsnä, silti eräs pikkujoulujen pääpiirre puuttuu.

– Ehkä niistä sellainen ylenpalttinen riehaantuneisuus puuttuu tänä vuonna. Tietysti se varmasti vaikuttaa riehaantuneisuuteen, etteivät ihmiset ole samassa tilassa keskenään.

Talka uskoo, että etäpikkujoulut voivat jatkua koronavuoden jälkeenkin. Hänen mielestään moni yritys, jolla on useita toimipisteitä, saattaa jatkossakin järjestää pikkujoulut etänä. Sen takia Talka toivoo juhlien ohjelmaa tarjoavien yritysten kasvattavan ja monipuolistavan palveluitaan.

– Kyllä minä kannustan alan osaajia miettimään ohjelmatarjontaa etäjuhliin, ja tekemään sen helposti ostettavaksi.

Mutta ovatko etäpikkujoulut sitten mistään kotoisin, jos ei voi edes juhlia kunnolla?

– Mielestäni etäpikkujoulut ovat parempi vaihtoehto kuin ei pikkujouluja ollenkaan, toteaa Anu Talka.