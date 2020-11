Australia asettaa erikoistutkijan selvittämään erikoisjoukkojensa epäiltyjä sotarikoksia Afganistanissa

Australian hallitus asettaa erityisen tutkijan selvittämään Australian erikoisjoukkojen epäiltyjä sotarikoksia Afganistanissa.

Syynä on ensi viikolla julkaistava raportti, joka käsittelee erikoisjoukkoihin kohdistuneita epäilyjä.

Australian puolustusvoimien apulaisylitarkastaja, kenraalimajuri Paul Brereton tarkasteli selvityksessään ainakin 55 tapausta, joissa erikoisjoukkojen on epäilty syyllistyneen sotarikoksiin, joukossa siviileihin ja vankien julmaa kohtelua ja tappamisia.

Australian pääministeri Scott Morrison kuvaili raportin sisältöä hyvin vaikeaksi ja järkyttäväksi.

Syytöksiä aseettomien afganistanilaisten tappamisesta

Joukkojen on väitetty muun muassa tappaneen kuusivuotiaan lapsen rynnäköidessään afgaanikotiin, leikanneen irti kuolleen vihollisen käden ja ampuneen vangin tilan säästämiseksi helikopterissa.

Maaliskuussa Australian yleisradioyhtiö ABC esitti kuvamateraalia, jossa Australian erikoisjoukkojen Special Air Servicen SAS:n sotilas ABC:n mukaan ampuu aseetonta afganistanilaismiestä päähän.

Syytöksiä on esitetty myös SAS-erikoisjoukoissa palvellutta Benjamin Roberts-Smithiä vastaan. Hän oli entinen kunniamainintoja saanut Australian sotlas lopettaessaan palveluksensa Afganistanissa vuonna 2013.

Entinen aliupseeri sai palveluksestaan Afganistanissa muun muassa Viktorian ristin ja urhoollisuusmitalin. Roberts-Smith on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Hallitus halusi pitkään vaieta

Australian joukot taistelivat Afganistanissa Yhdysvaltain ja Britannian joukkojen rinnalla ääri-islamilaista Taliban-liikettä ja al-Qaida-terroriverkostoa vastaan.

Noin 39 000 australialaista on palvellut Afganistanissa. 41 on kuollut. Australialla on edelleen noin 400 sotilasta Afganistanissa.

Vuosien ajan Australian hallinto yritti tukahduttaa raportit väitetyistä rikoksista. Poliisi tutki toimittajia, jotka olivat tuoneet tietoja julkisuuteen. Poliisi jopa teki ratsian ABC:n Sydneyn päämajaan viime vuonna ennen kuin luopui jutusta.

Lähteet: AFP, AP