Usva karkasi Nuuksion Poropuistosta – poronhoitaja: "Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun poro lähtee karkuun ihan kunnolla"

Karanneella Usva-porolla on päällään panta, talutusnaru ja kaulassa kilikello. Jenny Laustie / Nuuksion Poropuisto

Espoossa Nuuksion suunnalla jäljitetään karannutta poroa. Usva-niminen urosporo karkasi eilen iltapäivällä Nuuksion Poropuistosta.

Poronhoitaja Jenny Laustie kertoo, että vajaan kolmivuotiaan Usva-poron yllä on panta, talutusnaru ja kaulassa kilikello.

– Eli se on mahdollisesti voinut jäädä myös jonnekin jumiin.

Poroilla on nyt rykimä eli kiima-aika. Se saattaa olla syynä nuoren poron karkumatkaan.

– Vaikka kyseessä on kastroitu poro, niin kyllä siellä jonkun näköistä hormonitoimintaa silti on, Laustie toteaa.

Vihjeitä Usvan liikkeistä kaivataan

Nuuksion poropuistossa on kaikkiaan kuusi poroa. Ensimmäiset porot Nuuksioon tulivat porofarmilta Lapista jouluna 2013 ja keväällä 2019 saatiin kaksi poroa lisää.

Laustie toivoo nyt ihmisiltä vihjeitä arasta, mutta kiltistä Usva-porosta sen kiinni saamiseksi.

– Porohan on puolivillieläin, ja kun se on ollut yön yli vapaana, se on todennäköisesti jonkun verran villiintynyt. Mitenkään vaarallisia porot eivät ole. Ne eivät lähde hyökkäämään kohti, puske tai potki.

Viimeisin havainto Usvasta on saatu Hauklammen ja Myllyjärven välissä Velskolan suunnalla. Alueelta on löytynyt poronkarvaa.

– Se on tällä hetkellä ainakin noin kymmenen kilometrin päässä tarhalta. Nuuksion kansallispuiston alueella se liikkuu, Laustie arvelee.

Näköhavainnot porosta voi ilmoittaa poliisille.

– Kun tiedetään, missä poro menee, niin osaamme kyllä toimia sen mukaan. Itse kenenkään ei kannata koettaa ottaa poroa kiinni, koska se lähtee vain karkuun.

Laustie kuvailee tapausta melko ainutlaatuiseksi.

– Pari kertaa poro on päässyt karkaamaan, mutta ne on saatu heti tästä tarhan lähistöltä kiinni. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun poro lähtee karkuun ihan kunnolla.

