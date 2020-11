Oulun valofestivaalit peruttiin, mutta valohahmot tanssivat silti – katso suorana Valoukot-teosta kello 17 alkaen

Vaikka Oulun Lumo -valofestivaali onkin peruttu koronan takia, nähdään kaupungissa sentään muutamia maistiaisia valoesityksistä. Oulun yliopistollisen sairaalan lastenosaston potilaille järjestetään tänään torstaina Lentoi Filmsin valohahmojen tanssiesitys Valoukot.

Esityksessä valaistut hahmot liikkuvat ja tanssivat pimeässä maisemassa ja niiden liikkeitä voi seurata sairaalan ikkunoista.

Lumo-valofestivaali on kerännyt edellisvuosina paljon osallistujia. Viime vuonna festivaaliin tutustui yli 90 000 kävijää yhden tapahtumaviikonlopun aikana. Nyt isoja yleisötapahtumia ei nähdä.

Peruutuksista sovittiin yhdessä järjestäjän ja kaupungin terveysviranomaisten kesken, koska ne olisivat saaneet aikaan isoja ruuhkia niin tapahtuma-alueille kuin joukkoliikenteeseenkin.

Valofestivaaleja on peruutettu myös muilla paikkakunnilla. Esimerkiksi Hollannissa Eindhovenin, Virossa Tallinnan ja Ruotsissa Göteborgin ja Tukholman tapahtumat on peruttu. Suomessa Jyväskylä on ilmoittanut, että koronan takia marraskuun loppuun suunniteltu Valon kaupunki tapahtuma on peruutettu.