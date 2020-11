Suomalaiskirjailijan trilleri hätyyttelee Yhdysvaltain pokkarilistan kärkikymmenikköä

Suomalaisen dekkarikirjailijan Max Seeckin teos Uskollinen lukija (The Witch Hunter, Tammi 2019) on päässyt Yhdysvaltain myydyimpien pokkarien listalle. Seeckin trilleri The Witch Hunter on noussut The New York Timesin pokkarilistalla sijalle 11 (siirryt toiseen palveluun). Se on suomalaisittain poikkeuksellista.

Seeckin psykologinen jännitysromaani tapahtuu Helsingissä. Siinä murhaaja alkaa toteuttaa tunnetun rikoskirjailijan kuvaamia murhia todellisuudessa.

Markkinointialan yrittäjästä bestseller-kirjailijaksi ponkaissut Seeck aloitti uransa dekkarikirjailijana vasta muutama vuosi sitten. Erinomaisen vastaanoton saanut esikoisromaani Hammurabin enkelit ilmestyi vuonna 2016.

Uskollinen lukija -teoksesta on tekeillä tv-tuotanto. Sarjamurhiin ja okkultismiin punotusta juonesta suunnitellaan jopa 12-osaista draamasarjaa.

Seeck on markkinoinut itse omia dekkareitaan Hollywoodissa. Hän kertoo Ylen Kulttuurivieras-sarjassa ahkerasta jalkatyöstään Amerikassa ja miten se ei häntä nolota.

Seeckin menestyksestä Yhdysvaltain pokkarilistalla kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).