Suomen ensimmäinen nesteytettyä biokaasua tuottava laitos avattiin Turussa

Kaasuyhtiö Gasum avasi torstaina Suomen ensimmäisen nesteytettyä biokaasua tuottavan laitoksen Turun Topinojalla.

Laitos käsittelee noin 130 000 tonnia biomassoja ja tuottaa 60 GWh nesteytettyä biokaasua vuodessa. Tuotanto vastaa 125 raskaan liikenteen ajoneuvon tai 5 000 henkilöauton vuotuista polttoaineenkulutusta.

Gasumin Turun Topinojan biokaasulaitoksen suuri laajennus- ja modernisointiprosessi on saatu päätökseen. Gasum

Turun biokaasulaitoksen laajennus oli yksi Sipilän hallituksen "Biotalous ja puhtaat ratkaisut" -kärkihankkeista. Tavoitteena on lisätä kestävästi uusiutuvan energian osuutta Suomessa käytetystä energiasta erityisesti parantamalla sen tarjontaa.

Turun laitoksen avajaisissa puhunut ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kertoo laitoksen sopivan hyvin myös nykyhallituksen tavoitteisiin. Mikkosen mukaan hallitus käsittelee parhaillaan fossiilittoman liikenteen tiekarttaa, jossa tulee löytää tie liikenteen ilmastopäästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä ja kokonaan fossiilittomaan liikenteeseen vuoteen 2045 mennessä.

– Topinojan biokaasulaitos on Suomen ensimmäinen, joka tuottaa biokaasua nimenomaan raskaan liikenteen ja meriliikenteen tarpeisiin. Siten laitos auttaa hallitusta ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen korosti torstain avajaistilaisuudessa Turun laitoksen edistyksellisyyttä.

– Turun biokaasulaitos on todellinen malliesimerkki käytännön kiertotaloudesta. Turun alueen jätevedet ja Turun alueen toimijoiden biohajoavat jätteet ohjautuvat tehokkaasti laitokselle. Turun laitos on Suomen ensimmäinen, jossa syntynyt biokaasu nesteytetään. Näin syntynyt biokaasu on helppo kuljettaa energiaksi käytettäväksi raskaassa liikenteessä, merenkulussa ja teollisuudessa.

Lue myös:

Kotimaista kaasua tankkiin – "Sain tarjouksen, josta en voinut kieltäytyä"

Biokaasun tuotanto kiinnostaa, mutta alaa piinaa epävarmuus – biokaasu voisi olla uusi tuulivoima

Jos kotitaloudet lajittelisivat kaiken biojätteensä, saataisiin biokaasu jopa 90 000 autoon – nyt 60 prosenttia menee hukkaan