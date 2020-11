Kun Iina Atjosen äiti sai sydäninfarktin, Mosku-koira herätti muut ja apu ehti paikalle – selvitimme, miksi koirat pelastavat ihmisiä

Viime juhannuksena kajaanilaisen Iina Atjosen äiti pelastui perheen Mosku-koiran ansiosta. Atjosen äiti sai yllättäen mökillä sydäninfarktin, ja Mosku herätti muut haukkumalla. Tämän ansiosta ambulanssi ehti paikalle ajoissa.

Mosku palkittiin Kennelliiton Sankarikoira-arvonimellä. Sankarikoira-arvoja (siirryt toiseen palveluun) myönnetään koirille, jotka ovat toiminnallaan merkittävästi vaikuttaneet siihen, että yksi tai useampi ihmishenki on pelastunut. Tänä vuonna Moskun lisäksi palkitaan 21 muuta sankarikoiraa.

– Kyllä se hienolta tuntuu. Vaikka olen sankarikoirista lukenut ja kuullut, niin oli yllättävää, että oma koira toimi noin, Iina Atjonen kertoo.

Iina Atjosen äiti ei ehtinyt nähdä koiran palkitsemista.

– Valitettavasti äitini sai uuden infarktin tapahtumien jälkeen ja menehtyi. Äiti suhtautui asiaan todella ylpeästi ja oli tosi iloinen koiran avusta.

Videolla Iina Atjonen kertoo, miten juhannusyön tapahtumat etenivät.

Näin Mosku-koira pelasti omistajansa äidin.

Empatiaa vai reagointia outoon tilanteeseen?

Siitä ei ole täyttä varmuutta, miksi koirat pelastavat ihmishenkiä, kertoo eläinten käyttäytymistieteen dosentti Katriina Tiira. On mahdollista, että ne reagoivat muuttuneeseen ympäristöön, mutta kyse voi olla myös empatiasta.

Koiralla saattaa olla vahva tunneside omistajiinsa, ja siksi ne yrittävät saada muiden ihmisen huomion oman omistajan hädän hetkellä haukkumalla tai herättämällä.

Koiran erittäin hyvä hajuaisti ja kuulo voivat myös saada eläimen reagoimaan poikkeukselliseen käytökseen tai hajuun.

– Esimerkiksi sairauskohtauksessa voi olla outoja ääniä ja hajuja, jotka koira aistii.

Tiira tietää tapauksia, joissa koira on jatkuvasti nuollut omistajansa jalkaa ja myöhemmin on selvinnyt, että siinä on syöpä.

– Koira ei tiedosta, että nyt pitää lähteä äkkiä lääkäriin, mutta koira kokee, että nyt on jotain poikkeuksellista.

Koira voi ajatella vain itseään

Ihmisten varoittaminen vaarasta voi liittyä myös eläinten varoitusjärjestelmien verkostoon, joka on evoluution aikana kehittynyt, kertoo professori Outi Vainio Helsingin yliopistosta.

Eläimet varoittavat oman lajinsa yksilöitä vaarasta, koska se edesauttaa lajin säilymistä. Luonnossa rinnakkain elävät lajit ovat aikojen saatossa oppineet tunnistamaan myös muiden lajien varoitusäänet. Sekin on evoluution kannalta hyödyllinen ominaisuus, koska silloin ympäristön vaaroja havainnoivien silmä- ja korvaparien lukumäärä moninkertaistuu.

Tämä voi näkyä myös lemmikkien käyttäytymisessä.

– En tiedä, johtuuko esimerkiksi tulipalosta varoittaminen halusta pelastaa omistaja vai oma nahka vai molemmista, sanoo Vainio.

Vainion mukaan koirat ovat taitavia havaitsemaan ihmisten käyttäytymistä ja ilmeitä. Hän arvelee, että esimerkiksi Mosku huomasi, että omistajan äiti käyttäytyi poikkeavasti, huolestui ja herätti ihmiset.

– On vaikea sanoa, halusiko Mosku auttaa omistajan äitiä vai pelästyikö se outoa käytöstä. Kummassakin tapauksessa lopputulos oli sama.

