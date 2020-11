Katso suorana, eduskunta väittelee nuorten rikoksista ja jengiytymisestä – perussuomalaiset syyttää maahanmuuttoa, kokoomus vaatii arestia

Sisäministerin mukaan suurin syy nuorten rikoksiin on syrjäytyminen ja eriarvoistuminen, mitä hallitus pyrkii estämään.

Nuorisoväkivalta on leimahtanut tällä viikolla puheenaiheeksi, ja aihe nousi kärkeen myös eduskunnan kyselytunnilla.

Keskustelua on käyty paitsi nuorten väkivallasta pääkaupungissa, myös siitä millainen osuus maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on siinä.

Ensimmäisen kysymyksen ministereille esitti suurimman oppositiopuolueen eli perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää. Hänen mukaansa Suomi on Ruotsin tiellä.

Mäenpää syytti sisäministeri Maria Ohisaloa (vihr.) siitä, että hän ei halunnut liittää nuorten rikoksia aluksi maahanmuuttoon.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-aho väitti, että Afrikasta ja Lähi-idästä tulevien maahanmuuttajien integraatio on epäonnistunut länsimaissa, ja tilanne on Suomessa parempi kuin Ruotsissa, koska täällä on vähemmän "ongelmaryhmiä".

Ohisalo vastasi moneen kertaan, että poliisin mukaan suurin syy nuorten rikoksiin on syrjäytyminen ja eriarvoistuminen, mitä hallitus pyrkii estämään. Hän viittasi siihen, että rikollisuus on pitkällä aikavälillä laskenut.

Kansanedustaja Riikka Purra (ps.) syytti Ohisalon väistelevän aihetta puhumalla syrjäytymisestä.

Ohisalo sanoi, että nuoret oireilevat tekemällä rikoksia, ja heitä tulee auttaa. Hän sanoi, että Helsingissä käytössä olevalla sekoittavalla asuntopolitiikalla on pystytty ehkäisemään syrjäytymistä.

– Se kielenkäyttö, mitä tässäkin salissa tai Twitterin maailmassa näistä nuorista käytetään, on surullista ja vaarallista. Se ajaa nuoret entistä enemmän ulkopuolelle, Ohisalo moitti.

Keskustelu nuorisoväkivallasta alkoi, kun Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun)uutisoi, että Helsingin ydinkeskustassa ja osassa pääkaupunkiseudun lähiöitä liikkuu arvioiden mukaan 100–150 vaarallisesti käyttäytyvää nuorta.

Orpo väläytti arestia ja Räsänen eristystä

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ehdotti arestin käyttöönottoa alaikäisille, rikoskierteessä oleville nuorille. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) torjui ajatuksen mahdollisesti YK:n lasten sopimuksen vastaisena ja kaipasi paremman toimivaa lastensuojelua.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen oli huolissaan alle 15-vuotiaiden tekemistä rikoksista. Hän nosti esiin, pitäisikö alaikäisiä voida esimerkiksi eristää.

Oikeusministeri Henriksson sanoi, että pitäisi keskustella siitä mitä lapsen elämässä on tapahtunut, että hän syyllistyy rikoksiin. Hän muistutti lapsen oikeuksista.

Paikalla kyselytunnilla ovat Ohisalon ja Henrikssonin lisäksi pääministeri Sanna Marin (sd.), tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.), perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.), maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.), puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.), sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) ja opetusministeri Li Andersson (vas.).

