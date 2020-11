Eurooppa-kirje: Britannian Johnsonille tuli kiire osoittaa olevansa erilainen kuin Trump – Euroopan karnevaalit ja joulutorit on peruttu

Britannian pääministeri Boris Johnson sai tiistaina huojentavan puhelun (siirryt toiseen palveluun), jonka suurin arvo oli sen ajoituksessa.

Yhdysvaltain presidentinvaalit voittanut Joe Biden näppäili Atlantin takana brittiläisen +44 -alkuisen numeron ennen ranskalaisia tai saksalaisia maakoodeja – näyttäen näin, että Britannian ja Yhdysvaltojen erityissuhde on elossa.

Soitto oli Johnsonille helpotus, sillä brittilehdistössä veikkailtiin (siirryt toiseen palveluun), että Biden aikoo pudottaa Britannian eurooppalaisen soittolistan kärkipaikalta ja rikkoa näin vastavalittujen yhdysvaltalaispresidenttien pitkäaikaisen perinteen. Brittipääministerin ohittaminen olisi ollut loukkaus, ja sen mahdollisuudella spekulointi kertoo vakavasta kriisistä maiden välisessä suhteessa.

Kuumin kiistanaihe Bidenin ja Johnsonin välillä on Britannian suunnittelema sisämarkkinalaki, jonka avulla Johnsonin hallitus yrittää kiertää EU:n kanssa luodun brexit-erosopimuksen.

Biden uskoo, että kansainvälistä lakia rikkova suunnitelma voi romuttaa Pohjois-Irlannin hataran rauhan. Se ei irlantilaisjuuristaan enemmän kuin ylpeälle Bidenille (siirryt toiseen palveluun) sovi, ja tämä nostikin asian esille heti ensimmäisessä puhelussaan (siirryt toiseen palveluun) Johnsonin kanssa.

Erityissuhteen viilenemisen syyt ovat yksittäistä lakikysymystä syvemmällä.

Britannia on Yhdysvalloille maailmansodissa koeteltu kumppani, joka on toiminut sillanpäänä myös Euroopan unioniin. Britannian EU-eron toteuduttua maan diplomaattinen painoarvo on kuitenkin väistämättä vähentynyt Yhdysvaltojen presidentin silmissä.

Asiaa ei suinkaan helpota se, että ylikansallisiin instituutioihin ja vahvaan EU:hun uskova Biden karsastaa brexit -päätöstä (siirryt toiseen palveluun)jo lähtökohtaisesti. Aika jolloin Valkoisen talon valtias piti brexitiä "mahtavana asiana" (siirryt toiseen palveluun) ja "siunauksena maailmalle" on pian ohi.

Lähikuukausina Boris Johnson joutuu tekemään ankarasti töitä todistaakseen, että hän ei ole Donald Trumpin henkinen ja fyysinen klooni (siirryt toiseen palveluun), kuten pian valkoisen talon avaimet saava Joe Biden häntä viime vuonna kuvaili.

Britanniaan suopeasti suhtautuva Biden on EU:sta eronneelle maalle tärkeää niin Yhdysvaltojen kanssa käytävien vapaakauppaneuvottelujen (siirryt toiseen palveluun) jouduttamiseksi kuin Britannian ulkopoliittisen vaikutusvallan säilyttämiseksikin.

EU:n ja Britannian neuvottelut tulevasta suhteesta on muuten määrä saada päätökseen ensi viikolla. Lue siitä ja kollegani muistakin Eurooppa-poiminnoista seuraavaksi.

#SOMESSA: Kölnin karnevaalibileet peruttu tältä vuodelta – Twitter haikeana, poliisi tiukkana

Dat es kein #Karneval, dat es ernst. Deshalb kontrollieren wir derzeit verstärkt gemeinsam mit der #Bundespolizei die Einhaltung der #Maskenpflicht. Im Zoch genauso wie im Bahnhof - wie hier gestern in BY und BW. Für eine sichere Reise. Bleibt gesund! #corona #MNB pic.twitter.com/9fZyjhhCwT — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) 11. marraskuuta 2020

#Karneval loisti saksalaisen Twitterin ykkösaiheena keskiviikkona. Yleensä tuhkakeskiviikkoon asti kestävä kolmen kuukauden juhlakausi avataan Kölnissä (siirryt toiseen palveluun) 11. marraskuuta kello 11:11. Karnevaaliaikaa kutsutaan myös viidenneksi vuodenajaksi. Tänä vuonna avajaisjuhlat oli peruttu (siirryt toiseen palveluun), eikä kotonakaan saa bilettää koronapandemian vuoksi.

Poliisi valvoo maskipakkoa junissa, kuten Saksan VR eli Deutsche Bahn twiitissään kertoo. Viimeksi karnevaaleja juhlittiin poikkeusoloissa vuonna 2016, jolloin poliisi lisäsi valvontaa edellisen uudenvuoden tapahtumien vuoksi. Lähinnä pohjoisafrikkalaisten maahanmuuttajien tekemästä seksuaalisesta häirinnästä, raiskauksista ja ryöstöistä oli tehty satoja rikosilmoituksia.

Kuten eräs twiittaaja toteaa, karnevaalijuhlissa voi olla miten huvittaa (siirryt toiseen palveluun) – ja siellä todella myös ollaan kuin Ellun kanat. Eurooppa-kirjeen toimitus on kerran kiertänyt Kölnin ravintoloita karnevaalien hulluilla päivillä eli helmikuun päätösjuhlissa, ja voi vahvistaa ZDF-kanavan johtopäätöksen (siirryt toiseen palveluun): kyse on ennen kaikkea alkoholin väärinkäytöstä. Suomen kaupunkien vappukaan ei vedä vertoja Kölnin karnevaalien örveltämiselle (siirryt toiseen palveluun).

Myös useimmat joulutorit ja -markkinat on peruttu tänä vuonna (siirryt toiseen palveluun) Euroopassa.

#FAKTA: Eurooppalaiset säilövät rahansa säästöpossuun – ja ruokkivat siten talouden heikkenemistä

Harri Vähäkangas / Yle

Eurooppalaiset säästävät täyttä päätä ja kulutus vähenee ympäri mannerta. Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde varoitti keskiviikkona seminaarissa (siirryt toiseen palveluun), että tämä yhtälö rapauttaa taloutta entisestään ja saattaa aiheuttaa toimenpiteitä (siirryt toiseen palveluun) myös rahapolitiikassa. Pandemian toisella aallolla voi olla kevään ensimmäistä aaltoa pysyvämpiä vaikutuksia ihmisten ja yritysten käyttäytymiseen, kun nämä alkavat pitää viruksenpelkoa ikään kuin normaalina olotilana.

HUOMAA VIELÄ NÄMÄ: Euroopan koronakuolleisuus vain lisääntyy ja lääkepula uhkaa – Unkari uhkaa kaataa EU-budjetin

EU-maiden koronakuolleisuus alkaa olla samalla tasolla kuin viime keväänä pandemian ensimmäisessä aallossa. Financial Times seuraa tilannetta (siirryt toiseen palveluun) grafiikassa. Kuolemia on jo selvästi yli kaksi tuhatta päivässä 27 jäsenmaassa. Suomella menee tilanteeseen nähden varsin hyvin.

Pääministeri Sanna Marin puhui kameralle EU-huippukokouksessa Brysselissä 16. lokakuuta. Johanna Geron / EPA

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd.) kirjoitti torstaina pandemian hoidosta Politico-verkkolehdessä ja profiloitui (siirryt toiseen palveluun) näin ensimmäistä kertaa EU-asioissa, hienoa! Matkustusrajoituksista EU:n sisällä voidaan luopua vain, jos matkustajille saadaan kaikkialla samat testausvaatimukset, testit tunnustetaan vastavuoroisesti ja karanteenimenettelyt yhtenäistetään, Marin kirjoittaa.

Samalla asialla on ollut EU-komissio, joka haluaa lisää valtaa Brysseliin (siirryt toiseen palveluun) terveysasioissa.

Uhkaako Eurooppaa lääkepula? Siltä nyt näyttää, lue lisää täältä. Etenkin tehohoidossa ja koronapotilaiden hoidossa käytettävien lääkkeiden saatavuus on kasvava ongelma.

Miten jihadistit valitsevat iskukohteensa Euroopassa? Mitä he tavoittelevat? Kuuntele Brysselin kone, Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Antti Paronen piirtää runsaassa 50 minuutissa ääri-islamistisen terrorismin kokonaiskuvan.

Kanariansaarten hotellit täyttyvät Afrikasta tulevista siirtolaisista, ja nyt ne pyytävät apua Espanjan hallitukselta ja EU:lta. Saarille on tullut tänä vuonna moninkertainen määrä siirtolaisia viime vuoteen verrattuna.

EU haluaa nähdä Afrikan tasavertaisena kumppanina ja mahdollisena investointikohteena tulevaisuudessa. Avunsaaja–avunantaja-asetelmasta halutaan eroon. Aiheesta on haastateltavana politiikkaradiossa Suomen EU-komissaari Jutta Urpilainen.

Fregatti Storoževoi kuvattuna Atlantilla helmikuussa 1975. Yhdysvaltain kansallisarkisto

Neuvostoliiton sotalaivalla Itämerellä koettiin 45 vuotta sitten kapina, joka oli kylmän sodan erikoisimpia tapauksia. Voit lukea kapinalaivasta täältä. Tom Clancyn romaani Punaisen lokakuun metsästys on kirjoitettu näiden tositapahtumien pohjalta, ja sen pohjalta vuonna 1990 tehdyssä elokuvassa näytteli pääosaa vasta kuollut Sean Connery. Connery esitti fregatti Storoževoin poliittista upseeria, joka nosti miehistönsä kapinaan 7. marraskuuta 1975.

ENSI VIIKOLLA: Syntyykö brexit-sopu ja olisiko jo aika kieltää norsunluun kauppa EU:ssa?

Ensi viikon etähuippukokouksen asialista on lyhyt mutta painava (siirryt toiseen palveluun): mitä tehdä koronapandemian yhä vain yltyessä? Kokousta odotellessa EU-pääkaupungeissa jännitetään, miten käy brexit-neuvottelujen. Sopimus saattaa syntyä (siirryt toiseen palveluun)juuri huippukokouksen kynnyksellä.

Maanantaina maatalousministereillä on mahdollisuus keskustella EU:n uudesta monivuotisesta budjetista, jossa maataloustukien osuus laskee. Suomen maatalousrahoitus kuitenkin nousee noin kuudella prosentilla (siirryt toiseen palveluun).

Eurooppaministerien kokouksessa tiistaina aletaan muun muassa valmistella joulukuun huippukokousta, jonka asialistalle on kiireisenä noussut terrorismin torjunta. Ranskan presidentti Emmanuel Macron haluaisi uudistaa Schengen-alueen sääntöjä (siirryt toiseen palveluun) ja vahvistaa ulkorajavalvontaa, Saksan liittokansleri Angela Merkel tukee.

Brysselin EU-instituutiot, eturyhmät ja lobbarit järjestävät kaupungissa paljon lukuisia mielenkiintoisia seminaareja, joista Suomessa ei kuulla mitään. Ensi viikon tapahtumissa pohditaan esimerkiksi raaka-aineiden ympäristöystävällisempää (siirryt toiseen palveluun) käyttöä, liikenteen toimivuutta (siirryt toiseen palveluun) ääriolosuhteissa ja tehokkaampia kaasun ja öljyn kuljetuksia (siirryt toiseen palveluun).

Suurta yleisiä kiinnostanee eniten seminaari, jossa aiheena ovat elefantit (siirryt toiseen palveluun) ja norsunluun kieltäminen EU:n sisämarkkinoilla. Komissiolta odotetaan direktiiviesitystä aiheesta. Norsujen määrä on vähentynyt nopeasti sekä Afrikassa että Aasiassa. Afrikassa tapetaan joka vuosi vähintään 20 000 elefanttia laittomasti norsunluun ja syöksyhampaiden vuoksi.

