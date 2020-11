Pietarissa on Venäjän suurin koronakuolleisuus ja virus tappaa myös hoitohenkilökuntaa – Ylen tapaama lääkäri: “Olen optimisti”

Pietarissa on raportoitu lähes 4 400 koronaan liittyvästä kuolemasta. Todellisuudessa luku voi olla paljon suurempi.

PietariTapaamisaika ja sovittu paikka ovat vähintään erikoiset.

Kello on jo 23, kun tapaamme lääkäri Lev Rogožin, 24, kanssa Pietarin laidalla olevalla teollisuusalueella. Sisäpihan perällä on rujo tehdasrakennus, jonka toisessa kerroksessa on pieni treenikämppä.

Täällä kaupungin poliklinikalla työskentelevä lääkäri rentoutuu työtoverinsa ja muiden ystäviensä kanssa raskaan työpäivän jälkeen. Seuraavana päivänä työvuoro alkaa vasta iltapäivällä, joten pari kaljaakin voi ottaa.

Bändikaveri tapailee jo taustalla bassokuvioita, kun Rogožin alkaa kertoa työstään koronaepidemian aikana.

Rogožin työskentelee koronataistelun eturintamassa.

Kun apua tarvitseva ottaa ensimmäistä kertaa yhteyttä Vasilinsaarella sijaitsevaan kaupungin poliklinikkaan, vuoden lääkärinä toiminut Rogožin lähtee tapaamaan häntä kotiin.

Keväästä saakka koronapotilaita hoitanut lääkäri kertoo kohtaavansa kahdenlaisia potilaita. Vastassa voi olla joko 37 asteen kuumeessa oleva henkilö, joka vaatii kovaäänisesti, että hänelle täytyy tehdä koronavirustesti sekä kaikki muut mahdolliset tutkimukset.

– Tai sitten siellä odottaa niin huonossa kunnossa oleva ihminen, ettei hän pysty edes selittämään tilaansa puhelimessa. Ja saapuessamme paikalle huomaamme, että koronavirustartunta on jo ehtinyt kehittyä hyvin pitkälle, Rogožin selittää.

Yksityisen ambulanssiyrityksen johtaja ja ylilääkäri Lev Averbah sanoo, että Pietarissa on pulaa lääkkeistä ja hoitohenkilökunnasta. Ambulanssia voi pahimmillaan joutua odottamaan jopa 12 tunnin ajan. Grigori Vorobjov / Yle

Nuori lääkäri kertoo, että hän voi kohdata työvuoronsa aikana useita koronatartunnan saaneita potilaita.

Samalla Rogožin altistuu itse virukselle, sillä hän joutuu työskentelemään puutteellisissa suojavarusteissa. Uuden suojahaalarin saa vain kerran viikossa ja kasvoja suojaa pelkkä kertakäyttöinen kirurginen maski.

– Ensimmäisen aallon aikana meille jaettiin kunnon hengityssuojaimia, mutta enää niitä ei saa. Silloin kaupunkiin oli julistettu epidemiatilanne. Nyt niin ei ole tehty, vaikka koronatartuntoja todetaan enemmän kuin keväällä, Rogožin huomauttaa.

Virallisten tilastojen mukaan Pietarin koronatilanne pahenee nyt nopeasti.

Yli viiden miljoonan asukkaan suurkaupungissa tehdään päivittäin ennätyksiä todetuissa tartuntamäärissä. Viranomaisten mukaan viikon aikana uusien tartuntojen määrä on kasvanut 50 prosentilla.

Tänään torstaina Pietarissa uudeksi päivittäiseksi ennätykseksi raportoitiin 1 667 uutta tartuntaa. Yhteensä epidemian aikana tautitapauksia on todettu 76 152. Vertailun vuoksi suurin piirtein saman väestömäärän Suomessa on tilastoitu reilut 18 500 tapausta.

Lev Rogožin uskoo koronatapauksia olevan Pietarissa todellisuudessa paljon tilastoituja enemmän, koska lääkärit eivät yksinkertaisesti pysty diagnosoimaan niitä.

Hänen mukaansa ilmaisia koronavirustestejä ei tehdä Pietarissa edes kaikille niille, joiden oireet viittaavat selvästi COVID-19-tartuntaan. Lisäksi monilla ei yksinkertaisesti ole varaa maksulliseen testiin.

Pietarin keskustassa olevaan rakennusaitaan on kiinnitetty yli sadan koronaepidemian aikana kuolleen terveydenhoitohenkilökunnan muistotaulu. Muistomerkki puretaan pian, koska rakennustyöt ovat valmistumassa. Grigori Vorobjov / Yle

Venäjän koronavirustilastoinnin luotettavuutta on epäilty muutenkin yleisesti.

Pietarissa silmään on pistänyt se, kuinka kaupungin viralliset tilastot näyttivät viikkojen ajan erikoisen täsmällisiltä. Koronasta päivittäin toipuneiden potilaiden määrä oli tilastojen mukaan tarkalleen tai lähes tarkalleen puolet päivittäin todettujen uusien tartuntojen määrästä.

Asiaan kiinnitti lokakuun lopussa huomiota uutissivusto Meduza (siirryt toiseen palveluun). Sen mukaan samanlaista vastaavaisuutta ei ole havaittu minkään muun Venäjän alueen koronatilastoissa.

Lue siitä, kuinka Venäjä turvautuu viruksen vastaisessa taistelussa salailuun, sensuuriin ja propagandaan.

Koronakuolleisuus näyttää olevan Pietarissa koko Venäjän suurinta.

Tilastojen mukaan kaupungissa todetuista koronatartunnoista peräti 5,46 prosenttia johtaa kuolemaan, kun keskimäärin kuolleisuuden kerrotaan olevan Venäjällä 1,72 prosenttia.

Koronaan liittyviä kuolemia on raportoitu Pietarissa nyt 4 385. Koko Venäjällä niitä kerrotaan olevan noin 32 000.

Tosin koronaepidemian aiheuttamia kuolintilastoja pidetään yleisesti kaunisteltuina. Lääkäri Lev Rogožin huomauttaa, että kaupungissa on kuluvan vuoden aikana raportoitu esimerkiksi erikoisen paljon keuhkokuumeesta johtuvia kuolemia.

Pietarissa toimivan valtiollisen tilastokeskus Petrostatin (siirryt toiseen palveluun) mukaan tammi-syyskuussa kaupungissa kuoli lähes 5 500 ihmistä enemmän sairaalahoidon ulkopuolella keuhkokuumeeseen kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Erityisen kovasti koronavirus on iskenyt Pietarin hoitohenkilökuntaan.

Terveydenhoitoalan ammattilaisten menetyksistä muistuttaa kaupungin keskustassa Malaja sadovaja kävelykadulla seisova rakennustyömaa-aita, josta on tullut Pietarin koronavirustaistelun epävirallinen muistomerkki.

Muistomerkin perustaja Irina Maslova kertoo ripustaneensa aitaan jo yli sadan epidemian aikana kuolleen lääkärin, hoitajan tai ambulanssityöntekijän muistotaulun. Nuorimmat menehtyneistä ovat vain kolmekymppisiä.

Aitaan on kiinnitetty koronavirukseen kuolleen pietarilaisen lääkärin valokuva. Viereen jätetyssä viestissä kiitetään lääkäriä hengen pelastamisesta. Grigori Vorobjov / Yle

Venäjällä lääkärit pitävät itse myös valtakunnallista listaa (siirryt toiseen palveluun) koronaan liittyvistä kuolemistaan, sillä viranomaisten antamiin tietoihin ei luoteta. Tällä hetkellä listalla on 828 nimeä.

Nuori koronalääkäri Lev Rogožin kertoo tietävänsä muutaman menehtyneistä opintojensa kautta. Hän ei kuitenkaan näytä pelkäävän itse kuolemaa.

Sen sijaan Rogožin on tyytyväinen siihen, etteivät koronaviruskuolemat näytä ainakaan vielä lähteneen yhtä jyrkkään nousuun kuin todettujen tartuntojen määrät. Hän uskoo, että tautia on opittu keväästä hoitamaan paremmin.

Valtavista vaikeuksista huolimatta Rogožin uskoo, että Pietari selviää koronaviruksesta. Muutakaan vaihtoehtoa ei ole.

– Olen optimisti, hän sanoo.

Lue lisää:

Ylen uusimmat tiedot koronaviruksesta

Venäjän terveydenhuolto on kaatumaisillaan: pulaa suojavarusteista, lääkäreitä irtisanoutunut joukoittain