Hyvä uutinen Lapin matkailusta: Levillä oli historiansa paras lokakuu

Kittilän Levillä rikottiin lokakuun asiakas- ja myyntiennätyksiä. Visit Levin mukaan ennätykset menivät rikki niin rinteessä, vuokraamossa, majoituspalveluissa kuin Kittilän lentoaseman matkustajamäärissäkin.

Visit Levin mukaan suomalaiset löysivät Levin vaihtoehdoksi ulkomaan lomamatkoille.

Levin hiihtokeskuksen lokakuun asiakasmäärät rinteessä nelinkertaistuivat verrattuna edellisvuoden lokakuun lukuihin. Hiihtokeskuksen toimitusjohtajan Jouni Palosaaren mukaan laskijoita oli rinteessä viime kuussa noin 7000.

– Maaliskuussa vilkkaimpina päivinä meillä voi olla jopa 7000 laskettelijaa rinteissä yhtenä päivänä, Palosaari vertaa.

Myyntiä on vauhdittanut ainakin osaksi se, että laskettelurinne ja latuja avattiin säilölumen turvin heti lokakuun alussa.

– Lumen säilöntä on tullut meille jäädäkseen. Vaikka Eturinne avattiin tänä vuonna viikkoa aiemmin ja pystyimme antamaan avauspäivämäärän, se ei pelkästään selitä hyviä lukujamme. Suomalaisten löytäminen Lappiin näkyi meillä jo kesän upeissa luvuissa ja lokakuun mahtavat luvut ovat kotimaanmatkailulle nyt jatkumoa. Tämä ennakoi myös talvea, Palosaari sanoo tiedotteessa.

Lokakuussa Levillä pääsi harrastamaan samaan aikaan sekä talvi- että kesälajeja. Levin hiihtokeskuksen vuokraamossa meni vuokralle sekä suksia että pyöriä. Vuokraamon myynti 2,5-kertaistui verrattuna viime vuoden lokakuuhun. Palosaari ei kerro, kuinka paljon myynti oli euroissa.

– Lokakuu ei ole normaalisti ollut suosittu kuukausi meillä, joten lähtötaso on toki ollut matala. Lokakuun myynti oli noin neljännes verrattuna maaliskuuhun, joka on meidän parhaita kuukausia, Jouni Palosaari sanoo.

Syyslomat houkuttelivat Lappiin

Kittilän lentoaseman matkustajat olivat lokakuussa kotimaisia. Lapin muilla lentokentillä matkustajamäärät olivat laskusuunnassa, mutta Kittilässä matkustajamäärä kasvoi lokakuussa edellisvuoteen verrattuna 33 prosenttia.

– Levi onnistui alueena houkuttelemaan lokakuussa asiakkaita. Asiakasmääriä ei voida yksin selittää pelkästään latujen ja rinteiden aukeamisella, vaan myös syyslomat vetivät hyvin, kertoo Finavian Lapin aluejohtaja Jonna Pietilä.

Visit Levin lokakuun myynti oli 42 prosenttia viime vuoden lokakuuta parempi. Visit Levi vastaa Levin alueen matkailumarkkinoinnista, mökki- ja lomahuoneistovälityksestä, matkailuneuvonnasta sekä alueen kehittämishankkeista ja tapahtumista. Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari ei paljasta, kuinka paljon myynti oli euroissa.

- Lokakuu on meillä ollut aiemmin myynnillä mitattuna pieni kuukausi verrattuna huippusesonkiin. Joka tapauksessa niille alueen yrittäjille, jotka ovat pitäneet liiketoimintansa auki, on jäänyt merkittävästi euroja lokakuusta.

Kivisaaren mukaan ennätyksellinen lokakuu antaa toivoa tulevaan talveen ja koko ensi vuoteen.

Kansainvälisten matkailijoiden puuttuminen alkaa näkyä Levillä varsinaisesti vasta joulukuun alussa.

Seuraavaksi Levillä lasketaan alppihiihdon maailmancup 21.-22. marraskuuta.

Visit Levin mukaan tapahtumaan on panostettu koronaturvallisuuden näkökulmasta, niin että kaikki liput ostetaan netistä etukäteen ja tapahtuma-alue on suunniteltu uusiksi. Eri ryhmät kuten joukkueet, media, tapahtumahenkilökunta ja yleisö pidetään erillään omilla rajatuilla alueillaan. Katsojilla on oltava maski tapahtuma-alueella.