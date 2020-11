Etiopian armeija väittää kukistaneensa joukot Länsi-Tigrayssa – tulitauosta ei lupauksia, 11 000 paennut Sudanin puolelle

Viikon kestänyt konflikti vaikuttaa yhä kärjistyvän. Tietojen varmistaminen on vaikeaa, sillä yhteydet ovat poikki.

Etiopian hallitus on kertonut kukistaneensa paikalliset joukot Länsi-Tigrayn alueella. Asiasta on ilmoittanut Etiopian pääministeri Abiy Ahmed uutistoimisto Reutersin mukaan.

Abiyn mukaan armeija antaa parhaillaan Tigrayn alueella humanitaarista apua ja jakaa ruokaa. Pääministerin lausuntoa on mahdotonta vahvistaa, sillä Tigrayn alueen tietoliikenne on poikki eikä medialla ole pääsyä paikalle.

Kiistassa ovat vastakkain Etiopian armeija ja pohjoista Tigrayn maakuntaa hallitseva vapautusrintama TPLF.

Levottomuudet alkoivat noin viikko sitten. Ilmaiskuissa ja maataisteluissa on kuollut jo satoja ihmisiä. Tigrayn alueen johtaja Debretsion Gebremichael on sanonut Reutersin mukaan, että hallituksen viime päivien ilmaiskuissa on kuollut paljon myös siviilejä.

Etiopian poliisi ilmoitti torstaina pidättäneensä pääkaupungissa Addis Abebassa 242 Tigrayn vapautusrintaman aktivistia, joita epäillään kaaoksen lietsomisesta. Valtion median tietojen mukaan pidätetyiltä takavarikoitiin pommeja ja luoteja.

Osapuolet syyttelevät toisiaan

Konfliktin taustalla ovat Tigrayn ja kansallisen hallinnon viime kuukausina kiristyneet välit.

Pääministeri Abiyn mukaan Tigrayn vapautusrintama on aloittanut konfliktin hyökkäämällä liittovaltion sotilastukikohtaan ja haastamalla pääministerin määräysvallan.

Tigrayn mukaan Abiy on kaksi vuotta jatkuneen pääministerikautensa aikana vainonnut pohjoisen asukkaita.

Tigrayn alueella asuu noin viisi miljoonaa ihmistä, ja TPLF hallitsee aluetta. Vapautusrintama julisti torstaina paikallisen hätätilan “ulkopuolisten hyökkäyksen” vuoksi.

Harri Vähäkangas / Yle

Liittovaltion armeijan edustaja on puolestaan uhonnut, että TPLF:n joukkojen on luovutettava tai "heidät tuhotaan".

Armeijan mukaan TPLF on käyttänyt siviilejä ihmiskilpinään taisteluissa. Vapautusrintama ei ole Reutersin tietojen mukaan kommentoinut syytöstä.

Etiopian kansallinen armeija kuuluu Afrikan laajimpiin ja parhaiten koulutettuihin. Reutersin mukan sen parhaimmat sotilaat ja kalusto ovat Tigrayn alueella.

Uutistoimiston mukaan myös kansallisen armeijan rivit uhkaavat nyt rakoilla: osa sotilaista on asettumassa oman etnisen ryhmänsä puolelle.

Tulitauosta ei toistaiseksi lupauksia

Etiopia on väkiluvultaan Afrikan toiseksi isoin valtio – maassa asuu jopa 115 miljoonaa ihmistä. Jo ennen taistelujen alkamista maa kärsi koronapandemiasta ja heinäsirkkojen aiheuttamista tuhoista viljelmillä. Myös etnisiä yhteenottoja on ollut paljon.

Avustusjärjestöjen mukaan tilanne Tigrayssa on käynyt erittäin vaikeaksi, eikä esimerkiksi apua ole voitu nyt toimittaa alueelle. Jo ennen konfliktia noin 600 000 alueen asukasta eli ruoka-avustusten varassa, kirjoittaa Reuters.

Etiopiasta on lähtenyt taistelujen alun jälkeen jo yli 11 000 pakolaista naapurimaahan Sudaniin, kertoo YK. Määrän uumoillaan vielä moninkertaistuvan. Lisäksi äityneen konfliktin pelätään vaarantavan koko Afrikan sarven alueen turvallisuuden.

Esimerkiksi YK ja Afrikan Unioni ovat vaatineet osapuolia neuvottelupöytään tulitauon aikaansaamiseksi. Tähän mennessä pääministeri Abiy on sivuuttanut tarjoukset, kertovat uutistoimistot.

Palkittu pääministeri

Abiy, 44, on Afrikan nuorin johtaja, joka voitti Nobelin rauhanpalkinnon viime vuonna rauhanponnisteluistaan Etiopiassa.

Etiopian pääministeri Abiy Ahmed vastaanotti vuoden 2019 rauhanpalkinnon Oslossa 10. joulukuuta 2019. Hakon Mosvold Larsen / Epa

Varsinkin aluksi Abiyin politiikkaa pidettiin edistyksellisenä, ja hän esimerkiksi vapautti aktivisteja vankilasta ja antoi oppositiolle enemmän pelitilaa.

Asiantuntijoiden mukaan Abiy on kuitenkin sittemmin pannut oppositiovaikuttajia vankilaan ja rajoittanut median toimintaa.

Maan viimeaikaisten tapahtumien myötä Abiyn uskottavuutta rauhantekijänä on kyseenalaistettu.

Lähteet: Reuters, AP, AFP