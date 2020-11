Hausjärven kotihoidon asiakkaalla on todettu koronatartunta

Altistuneet työntekijät on asetettu Hausjärvellä karanteeniin.

Altistuneet työntekijät on asetettu Hausjärvellä karanteeniin. Silja Viitala / Yle

Hausjärven kotihoidon asiakkaalla on torstaina todettu koronavirustartunta. Altistuneet työntekijät on asetettu karanteeniin. Hausjärven kotihoidossa on noin 120–130 asiakasta ja noin 35 työntekijää.

Kotihoidon henkilökunta on käyttänyt asianmukaisia suojaimia hoitotyössä, mutta nyt suojautumista on tehostettu entisestään kaikilla kotikäynneillä.

– Tämä tarkoittaa sitä, että työtekijät suojautuvat samalla tavalla kuin hoitaisivat koronaepäilyä tai koronapositiivista asiakasta, kertoo Hausjärven vanhuspalvelupäällikkö Sari Valaja-Jokinen.

Tartuntaketjua ja mahdollisia muiden henkilöiden altistumisia selvitetään vielä. Hausjärven kunta tiedottaa tilanteesta kotihoidon asiakkaille.

Hausjärven kunnassa kasvomaskeja jaetaan (siirryt toiseen palveluun) Oitin pääkirjastossa kirjaston aukioloaikoina sekä maanantaista keskiviikkoon kirjasto-auton aikataulupysäkeillä.