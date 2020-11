Herätys: Kuopion kouluhyökkäyksestä tuomio, joihinkin ammatteihin on vaikea saada tekijöitä, Kamala Harris raivasi tiensä USA:n huipulle

Kuopion kouluhyökkäyksen tuomio annetaan tänään – keskeinen kysymys on, ymmärsikö iskun tekijä täysin mitä oli tekemässä

Pohjois-Savon käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa Kuopiossa viime vuoden lokakuussa tehdystä kouluhyökkäyksestä. Syyttäjä vaatii kuopiolaiselle Joel Marinille elinkautista vankeusrangaistusta muun muassa murhasta ja 20 murhan yrityksestä. Tilanne on harvinainen, sillä aiemmissa Suomessa 2000-luvulla sattuneissa kouluhyökkäyksissä tekijät surmasivat itsensä, eivätkä he näin ollen vastanneet teoistaan oikeudessa.

Tokmannin nuori myyjä näki 10 myymälävarkautta eikä voinut tehdä mitään, joten hän vaihtoi vartijaksi – näihin ammatteihin on vaikeaa löytää tekijöitä

Vartija Mari Parkkinen viihtyy työssään Antro Valo / Yle

Korona on vähentänyt työmahdollisuuksia monella alalla Suomessa, mutta esimerkiksi vartijoilla riittää vielä töitä. Silti tämä ammatti on yksi niistä, joihin voi olla hyvinkin vaikea löytää tekijöitä. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan vartijan paikat pysyvät avoimina pisimpään niistä työpaikoista, joita on tarjolla yli 500.

Lääkärihelikopterien turhat hälytykset vähenevät – lentotoiminta siirretään kokonaan valtiolle

FinnHEMSin Vantaan tukikohdan lääkärihelikopteri. Jari Tanskanen / Yle

Hätäkeskuslaitoksen uusi ohjeistus on vähentänyt turhia lääkärihelikopterien saamia hälytyksiä, jolloin aikaa riittää enemmän vakavien tehtävien hoitoon. Tänä vuonna kaikkien Suomen lääkäri- ja lääkintähelikoptereiden saamat tehtävämäärät ovat vähentyneet. Potilaita ensihoitolääkärit ovat kuitenkin kohdanneet lähes yhtä paljon kuin aiemminkin.

Kamala Harris tekee Yhdysvaltain johdosta vähemmän valkoisen ja miehisen – eli enemmän nyky-Yhdysvaltain näköisen

Kamala Harrisin valinta Joe Bidenin varapresidentiksi on monella mittarilla Yhdysvalloissa historiallinen. Mark Makela / AFP

Yhdysvaltain tuleva varapresidentti Kamala Harris on tienraivaaja monelle amerikkalaiselle. Hän osoitti, että myös musta nainen voi pärjätä amerikkalaisessa politiikassa. Harrisin voitto on ilahduttanut Yhdysvalloissa hyvin erilaisia naisia.

Pilvinen ja lauha sää jatkuu

Yle

Sää jatkuu pilvisenä koko maassa ja monin paikoin sataa tihkua tai on sumuista. Lämpötila on suurimmassa osassa maata plussan puolella, Lapissa paikoin pakkasella. Pilvisestä säästä huolimatta sateet jäävät vähäisiksi. Viikonlopun aikana voi kuitenkin välillä tulla lännessä ja pohjoisessa vähän isompiakin sadepisaroita.

Pilvipeite rakoilee mahdollisesti hieman idässä ja kaakossa.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.