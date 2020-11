Kirjeenvaihtajalta: Hongkongin autonomia on mennyttä – ainakin, jos sitä mitataan mielipiteenvapaudella

Claudia Mo Man-ching toi irtisanoutumiskirjeensä lainsäädäntöneuvostoon 12. marraskuuta 2020. Keltainen sateenvarjo on demokratiamielenosoitusten symboli vuosien takaa.

Claudia Mo Man-ching toi irtisanoutumiskirjeensä lainsäädäntöneuvostoon 12. marraskuuta 2020. Keltainen sateenvarjo on demokratiamielenosoitusten symboli vuosien takaa. Jerome Favre / EPA

PEKING Hongkongin erityisasema Kiinan kyljessä alkaa olla historiaa. Tämä tuli selväksi, kun Kiina alkoi sanella potkuja Hongkongin vaaleilla valituille kansanedustajille.

Hongkongin Kiina-mielistä hallintoa johtava Carrie Lam pistäytyi viime viikolla Pekingissä tapaamassa päälliköitään, ja pian Kiinan kuri alkoi näkyä kaupungissa entistä rajummin.

Kiinan kansankongressin pysyvä komitea sääti lain, jonka mukaan kansanedustajiksi Hongkongin lainsäädäntöneuvostoon kelpuutetaan vain lojaaleja, isänmaallisia ihmisiä. Lainsäädäntöneuvosto on Hongkongin parlamentti. Siellä istuu vaaleilla valittuja kansanedustajia.

Hongkongin hallituksella on uuden lain mukaan oikeus erottaa epälojaaleiksi katsomansa edustajat. Heti päätöksen jälkeen Hongkongin hallitus erotti neuvostosta neljä oppositioon kuuluvaa kansanedustajaa.

Helena Wong (vasemmalla), Wu Chi-wai, Andrew Wan, ja Lam Cheuk-ting erosivat vastalauseena Kiinan toimille 12. marraskuuta 2020. Jerome Favre / EPA

Hallitus halusi heistä eroon jo aiemmin. Hallinto oli kieltänyt nelikolta jo osallistumisen seuraaviin vaaleihin, jotka piti järjestää tänä syksynä. Vaalit siirrettiin koronaviruspandemiaan vedoten ensi vuoteen, joten johtajia ärsyttävät kansanedustajat olivat yhä neuvostossa.

Kiinan toimi on ennenkuulumaton, koska se kohdistuu kansan valitsemiin edustajiin. Kiina ja sen luotsaama Hongkongin hallitus voivat yksinvaltaisesti erottaa vaaleilla valitun neuvoston edustajat. Erotetut kansanedustajat eivät voi riitauttaa päätöstä eikä tuomioistuin voi vaikuttaa käskyyn.

Kiina on päättänyt, että pulinat pois. Viis liberaaleista oikeuksista ja sopimuksista. Se näyttää päättäneen karsia kaiken itsenäisyyden vaatimiseen ja demokraattisiin oikeuksiin viittaavan puheen pois kaupungista, jossa on nähty valtavia mielenosoituksia jo liki kahden vuoden ajan.

Viime kesänä säädetty kansallisen turvallisuuden laki on jo heikentänyt Hongkongin erityisasemaa. Se kieltää Kiinan vastaisen toiminnan, terrorismin tai vieraiden valtioiden kanssa vehkeilyn. Rangaistus voi olla jopa elinkautinen vankeus.

Taiwanissa mielenosoittajat vaativat 12 hongkongilaisen vapauttamista 25. lokakuuta 2020. Kiina otti veneellä Taiwaniin pyrkineet kiinni elokuussa. David Chang / Epa

Lakiteksti on niin väljä, että arvostelijoiden on vaikea tietää, missä vaiheessa mielipiteen ilmaisusta tulee rikos. Pelko joutua mielenosoituksesta pitkään vankeuteen tukahduttaa nopeasti myös uskalluksen lähteä kaduille osoittamaan mieltä.

Viime kesästä alkaen ruuvia on kiristetty reippaaseen tahtiin ja suita on tukittu. Aktivisteja on pidätetty. 12 Taiwaniin pyrkinyttä demokratia-aktivistia pysäytettiin merellä ja vietiin Shenzheniin. Heistä ei ole kuulunut mitään.

Kiina sanoo, että pidätetyt eivät ole demokratia-aktivisteja vaan he pyrkivät irrottamaan Hongkongin Kiinasta.

Koulujen oppikirjoja on sensuroitu heijastamaan kommunistisen puolueen virallista linjaa.

Lainsäätäjät ripustivat banderollin, jossa lukee: "Carrie Lam toi katastrofin Hongkongille ja sen kansalle. Hänen jättämänsä lemu löyhkää kymmenen tuhatta vuotta". Jerome Favre / EPA

Hongkongin kaupunkimaisemassa näkyy yhä mennyt brittivalta. On kulunut vain reilut parikymmentä vuotta siitä, kun Britannia luovutti Hongkongin Kiinalle. Kaupungissa voi syödä kantonilaisia nyyttejä tai juoda iltapäiväteetä englantilaisittain.

Tänään Britannia jyrähti, että se vaatii yhdessä kansainvälisten kumppaniensa kanssa Kiinan vastuuseen laillisesti velvoittavan sopimuksen rikkomisesta. Kiinahan lupasi Britannialle kunnioittaa Hongkongin peruslakia, joka takaa Hongkongille laajaa autonomiaa vuoteen 2047 saakka.

Hongkongin historiamuseon näyttelyssä on esillä brittivallan aikainen, Yrjö VI:tä esittävä postimerkki. Museo suljettiin lokakuussa suuren remontin vuoksi. Jerome Favre / EPA

Muukin maailma on toiminut. Yhdysvallat on ottanut pois Hongkongin erityisaseman. Suomi on monen muun maan tavoin jäädyttänyt Hongkongin luovutussopimuksen.

Euroopan unioni tuomitsi kansanedustajien erottamisen merkittävänä uutena Hongkongin autonomiaa nakertavana tekona. EU aikoo ottaa Hongkongin puheeksi maanantaina, kun se keskustelee Kiina-ongelmasta. Kiina ei tähän kokoukseen osallistu.

Niin kauan kuin demokraattisten oikeuksien kuristus ei vähennä rahavirtoja, paljon ei varmaankaan muutu

Hongkongissa lainsäädäntöneuvoston lähes koko oppositio erosi protestina Kiinalle.

Britannia vakuuttaa vaativansa Kiinaa pitämään sanansa, mutta mitä keinoja sillä on? Pystyykö vastuun vaatiminen palauttamaan Hongkongin liberaalin, mielipiteen vapautta kunnioittavan aseman Kiinan kyljessä?

Opposition kansanedustajien lähtö sai osan juhlatuulelle lainsäädäntöneuvoston rakennuksen edustalla Hongkongissa 12. marraskuuta. Jerome Favre / EPA

Hongkong on yksi maailman rahoitusmarkkinoiden keskuksista. Se on tärkeä myös kiinalaisille yhtiöille, jotka voivat kotiuttaa kansainvälistä tuloaan Hongkongin kautta.

Niin kauan kuin demokraattisten oikeuksien kuristus ei vähennä rahavirtoja, paljon ei varmaankaan muutu. Kiinalla pitäisi olla intressi antaa Hongkongin jatkaa liberaalia elämäänsä. Sitä on vain ollut näemmä vaikea löytää.

