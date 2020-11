"Jos on kaikkialta myöhässä, niin kaikesta tulee läpijuoksua" – Saku Tuominen arvostaa kirkasta ajattelua ja päätti siksi lopettaa myöhästelemisen

Saku Tuomisen parhaita elämänmuutoksia on ollut päätös lopettaa myöhästely

Yrittäjä, ravintoloitsija ja kirjailija Saku Tuominen kertoo ennen olleensa myöhästelijä.

Tähän hän kertoo kasvaneensa jo kotona, koska isä oli aina myöhässä ja ajatelleensa, että taipumus on varmaan geeneissä. Jossain vaiheessa mielessä oli myös ajatus, että myöhästely kuuluu luovaan työhön.

– Sitten tajusin, että tämä on ihan täyttä sössötystä koko touhu. Ja olen huomannut, että kun siirtyy ja tulee ajoissa, niin ehtii jopa miettiä mihin ohjelmaan on menossa ja missä tapaamisessa on, Tuominen nauraa.

Tuominen sanoo, että nykyisin hänestä on kiva olla ajoissa, mutta muuten hän voi olla ihan holtiton.

– Yksi parhainta elämänmuutoksia on ollut se, että on ajoissa.

Tuominen on viimeisen neljäntoista vuoden aikana kirjoittanut kesäisin kirjan. Viime kesänä Italiassa syntyi kirja nimeltään Kaikki on hyvin - Riippumatta siitä miten kaikki on.

Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraillut Tuominen kertoo työstäneensä kirjassa omia ajatuksiaan muun muassa liittyen poikkeukselliseen korona-aikaan.

Katso koko lähetys tästä: