Filippiinit jälleen taifuunin kynsissä: Kymmeniä kuollut tai kateissa Vamcon jäljiltä – video näyttää tulvivat kadut

Filippiinien yli pyyhkäissyt Vamco-taifuuni jätti jälkeensä valtavat tulvat muun muassa pääkaupunki Manilan esikaupunkialueella. Kymmeniä ihmisiä on kuollut tai kateissa. Filippiineillä on koettu kahden kuukauden sisään kahdeksan voimakasta taifuunia. (Lähde: Reuters)

Filippiineillä taifuuni on jälleen jättänyt jälkeensä karua tuhoa. Vamco-nimisen taifuunin myrskyissä on kuollut ainakin 26 ihmistä, kertoo uutistoimisto Reuters. Loukkaantuneita on saman verran, ja poliisin mukaan ainakin 14 ihmistä on kateissa.

Filippiinien pääsaaren Luzonin yli viime päivinä vyörynyt Vamco oli 21. taifuuni Filippiineillä tänä vuonna ja jo kahdeksas kahden kuukauden sisään.

Vamco toi mukanaan valtavia tulvia, joiden alle jäi arviolta kymmeniätuhansia koteja. Laajoja alueita jäi myös maanvyöryjen alle. Yli 350 000 ihmistä evakuoitiin myrskyn tieltä.

Kuten monet edeltäjänsä, Vamco jatkaa matkaansa Vietnamiin. Siellä ainakin 160 ihmistä on kuluneen kuukauden aikana menettänyt henkensä tulvissa ja maanvyöryissä.

Viime viikolla Filippiinejä riepotti Goni-taifuuni, joka jätti jälkeensä yli 30 kuolonuhria ja satojatuhansia tuhoutuneita rakennuksia.

Lähteet: AP, Reuters