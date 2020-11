Isokyrö sai vihdoin tahtonsa läpi ja siirtyy Etelä-Pohjanmaahan – maakunnan vaihtaminen on identiteettikysymys, joka herättää huolia ja toiveita

Vuoden 2021 alussa tapahtuva maakuntavaihdos on toivottu, mutta myös huolta muutoksesta on aistittavissa.

Jokin siinä aina vähän hiersi. Tai jos ei nyt ihan hiertänyt, niin ainakin häiritsi.

Isonkyrön liki 30-vuotinen taival osana Pohjanmaata tulee päätökseensä, kun vuoden 2021 alusta alkaen Isokyrö liittyy Etelä-Pohjanmaan maakuntaan.

Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää toteaa, että maakuntavaihdos on ennen kaikkea kuntalaisten sisäisen tuntemuksen seuraus, ei niinkään konkreettinen tarve esimerkiksi palveluiden ja päätöksenteon kehittämiseen.

– Kun 90-luvun alussa Isokyrö liitettiin vasten kunnan omaa tahtoa Pohjanmaahan ikään kuin Kyrönmaan yhdessä pitämistä ajatellen, niin jokin siinä ehkä jäi alusta asti hankaamaan. Isonkyrö halusi jo silloin osaksi Etelä-Pohjanmaata. Isokyröläiset tuntevat yhä enemmän henkistä yhteyttä Etelä-Pohjanmaahan, siitä tässä on yksinkertaisuudessaan kyse, Kankaanpää summaa.

Pian kolme vuotta Isonkyrön kunnanjohtajana toiminut Tero Kankaanpää kertoo, että maakuntavaihdos on vaatinut valtavan määrän valmisteluja. Anssi Leppänen

Maakuntavaihdosta on toki vauhdittaneet myös viime vuosien sote-uudistukset. Isokyrö on jo pidemmän aikaa saanut palvelunsa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä, joten suuntana Seinäjoki on kunnalle tuttu ja turvallinen.

– Täytyy kuitenkin todeta, ettei tällaista muutosta olisi ilman sisäistä tunnetta tapahtunut. Sen verran paljon maakuntavaihdos on vaatinut valmisteluja ja työtä, ettei tapahtuva muutos olisi ollut kaiken tämän arvoista ilman kuntalaisten voimakasta halua liittyä Etelä-Pohjanmaahan, Kankaanpää aprikoi.

Kuntalaiset hieman huolissaan muutoksesta

Isokyrön kunnanjohdosta vakuutellaan, ettei tavallisen kuntalaisen arjessa muutos ole järin suuri, vaan suorastaan vähäinen. Silti osaa muutos mietityttää.

Monen isokyröläisen toive onkin, että toimiviksi todetut palvelut ja tavat pysyvät entisellään.

– Olen ollut hyvin tyytyväinen Vaasan keskussairaalasta saamaani palveluun. Palvelu on ollut erittäin laadukasta ja sitä on aina saanut tahtoessaan suomeksi. Toivon, että jatkossakin on mahdollista käyttää halutessaan Vaasan terveysalan palveluja, isokyröläinen *Anna Lehto *miettii.

Anna Lehto toivoo, ettei asioiminen Vaasan suuntaan hankaloidu. Anssi Leppänen

Lehtoa pohdituttaa myös elinkeinopalveluiden ja yrittäjien asema maakuntavaihdoksen jälkeen. Kaiken kaikkiaan hän olisi toivonut kunnalta enemmän selkeää infoa, mihin kaikkeen maakuntavaihdos vaikuttaa.

– Kyllä infoa olisi saanut enemmän olla. Nyt olen ollut aika lailla lehtitietojen varassa, Lehto kuvailee.

Hautausurakoitsija Petri Niemi pitää Seinäjoen suuntaa luonnollisena valintana Isollekyrölle.

– Seinäjokihan on jo pidempään tuottanut pitkälti meidän terveysalan palvelutkin. Joten kaikin puolin Etelä-Pohjanmaahan liittyminen tuntuu hyvin luonnolliselta ratkaisulta, Niemi tuntee.

Isokyrön maakuntavaihdoksen myötä Laihiasta tulee Pohjanmaan ainoa yksikielinen kunta. Niemen mukaan Isokyrölle maakuntavaihdos ei kuitenkaan ole ollut niinkään kielikysymys.

– No kyllähän se varmasti isokyröläisille on helpompaa olla yksikielisiä. Mutta ei se kaksikielisyys ole koskaan ollut mikään kynnyskysymys tässä, ehkä enemmän vain ollaan tunnettu olevamme eteläpohjalaisia, Niemi sanoo.

Petri Niemi ei usko, että maakuntavaihdoksessa on kyse kieliasioista, vaikkakin toteaa, että yksikielisyys on monelle isokyröläiselle helpompi asia.. Anssi Leppänen

Eläkeläinen Erkki Kahelin toivoo, ettei maakuntavaihdos aiheuta turhaa kalabaliikkia.

– Kunhan sopu säilyy molempiin suuntiin. Sinänsä koko maakunta-asia on itselle ihan sama. On tärkeää, että tullaan toimeen ja saa puhua asioidessaan suomea, Kahelin vaatii.

Erkki Kahelin sanoo, että isokyröläiset ovat tottuneet olemaan kahden maakuntakeskuksen välissä ikään kuin molempien puolella. Anssi Leppänen

Isonkyrön ainoa maakuntavaltuutettu vaihtaa valtuustoa

Pohjanmaan maakuntavaltuustossa Isokyröä on edustanut Jouni Mäkynen (kesk.). Vuodenvaihteessa Mäkynen vaihtaa paikkansa Etelä-Pohjanmaan valtuustoon.

– Vielä en ole sen suuremmin Etelä-Pohjanmaan suuntaan esittäytynyt. Pohjanmaan valtuustossa on jo tosin vähän nälvitty kokouksissa, että eikös teidän pitänyt jo häipyä, Mäkynen naurahtaa.

Vaasassa töissä käyvä Mäkynen kertoo, ettei ole koskaan tuntenut itseään ulkopuoliseksi Pohjanmaan valtuustossa. Silti hänkin on ajanut maakuntavaihdosta pitkään.

– Kun miettii, että onko isokyröläisillä enemmän yhteistä Satakunnan rajoilla rannikolla asuvien kanssa vai vaikka Keski-Suomen lähettyvillä asuvien eteläpohjalaisten kanssa, niin ei siinä ole oikein edes mietittävää.

Mäkynen kuvaa, että jonkinlainen hengenheimolaisuus eteläpohjalaisten kanssa on aina ollut isokyröläisillä vahva.

– Ihmiset ovat luonteeltaan ja sellaiselta yrittäjähengeltään Etelä-Pohjanmaalla vähän enemmän meidänlaisia. Tämä tuntuu kotoisalta ratkaisulta, jo ihan historiankin valossa.

Isonkyrön maakuntavaihdoksen juurisyyt löytyvät identiteetistä: Etelä-Pohjanmaa tuntuu enemmän omalta kuin Pohjanmaa. Anssi Leppänen

Kunnanjohtaja on tyytyväinen

Kunnanjohtaja Kankaanpää on muutoksen alla mielissään. Hän kokee, että nyt pienen kunnan edustajien ja asukkaiden tahtoa on kuunneltu.

– Se siinä 90-luvulla tehdyssä päätöksessä alunperin varmaan ihmisiä häiritsikin. Silloin määräys Pohjanmaahan liittymisestä tuli ylhäältä käsin vastoin kunnan omaa tahtoa. Nyt koetaan, että pienenkin kunnan tahtotilaa on kuultu.

Kankaanpää korostaa, että maakuntavaihdoksen merkitys on kuntalaisen arjen kannalta pieni. Myös Pohjanmaan puolella on ymmärretty, ettei vaihdokseen liity suurta dramatiikkaa, vaan se johtuu sote-uudistuksista ja identiteetistä.

– Nykyisillä maakuntien tehtävillä muutos on vähäinen. Konkreettisesti siis muuttuu kuntalaisen kannalta hyvin vähän. Tämä oli enemmän nyt henkinen muutos, isokyröläisten yhteinen tahto.

Isonkyrön ja eteläpohjalaiskuntien yhteinen historia on pitkä, Kankaanpää korostaa. Isokyrö on entisen Pohjankyrön suurpitäjän keskus. Jo varhaiselta keskiajalta asti on Isonkyrön vanhalle kirkolle kokoonnuttu päättämään yhteisistä asioista.

– Sittemmin kun kunnallishallintoa Suomeen luotiin, niin tästä Pohjankyrön suurpitäjästä luotiin 27 eri kuntaa, jotka ovat suurimmaksi osaksi näitä suomenkielisen Etelä-Pohjanmaan kuntia. Voi siis sanoa näinkin, että Etelä-Pohjanmaa palaa osaksi Pohjankyrön suurpitäjää, Kankaanpää hymyilee.

