Perun presidentti yritti puuttua poliitikkojen korruptioon – seurauksena potkut korruptiosyytösten perusteella

Korruptoituneita poliitikkoja vastaan nousseen presidentti Martín Vizcarran erottaminen on johtanut Perussa laajoihin mielenosoituksiin.

Kongressi äänesti alkuviikosta presidentin erottamisen puolesta todeten tämän olevan "moraalisesti kykenemätön" tehtäväänsä. Tämän jälkeen presidentti luopui tehtävästään.

Pääkaupungissa Limassa ja useilla muilla paikkakunnilla marssi torstaina mielenosoittajia vastustamassa presidentin tehtävät hoitaakseen ottanutta kongressin puhemiestä Manuel Merinoa ja maahan nimitettyä uutta hallitusta. Myös Merinoa vastaan on esitetty syytöksiä korruptiosta.

Mellakkapoliisit turvautuivat torstaina Limassa koviin otteisiin hajottaakseen mielenosoittajajoukon, joka pyrki kohti kongressirakennusta. Osa mielenosoittajista hyökkäsi poliisien kimppuun aseinaan muun muassa kiviä ja keppejä.

Protestoijia vastaan käytettiin muun muassa kyynelkaasua. Useita mielenosoittajia loukkaantui ja ainakin 30 pidätettiin. Myös ainakin Cuscossa ja Arequipassa oli yhteenottoja.

YK:n ihmisoikeuskomissaarin Etelä-Amerikan toimisto on vedonnut Perun viranomaisiin mielenosoitusoikeuden turvaamiseksi ja sanonut saaneensa järkyttäviä tietoja poliisin toiminnasta.

Poliisi käytti kyynelkaasua hajottaakseen mielenosoituksen Limassa torstaina. Aldair Mejia / EPA

Protestoijien mielestä maassa on tehty peitelty vallankaappaus keskellä vakavaa koronavirusepidemiaa ja talouskriisiä.

Noin 930 000 tartunnalla ja yli 35 000 koronavirukseen liittyvällä kuolemantapauksella noin 33 miljoonan asukkaan Peru on väkilukuun suhteutettuna pahiten viruksesta kärsinyt maa. Sen bruttokansantuote laski toisella neljänneksellä koronaviruksen seurauksena yli 30 prosenttia.

Mielenosoittajien mielestä poliitikot keskittyvät kriisin keskellä oman nahkansa pelastamiseen rikossyytteiltä. Protestoijien kylteissä luki torstaina muun muassa "Edes COVID ei ole satuttanut meitä yhtä paljon kuin Merino".

– Sen paremmin kongressi kuin heidän nimittämänsä presidentti eivät edusta minua, sanoi uutistoimisto Reutersille mielenosoituksessa kattilaa paukuttanut Rosario Mendoza.

– Ihmiset nousevat vastarintaan kaikissa Perun kaupungeissa, sillä heidän mielestään tässä on kyse vallankaappauksesta. Haluaisin tulevaisuuden, jossa lapseni saavat elää demokraattisessa ja lakeja kunnioittavassa maassa, mielenosoitukseen osallistunut Luis Bardales sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Rikosepäiltyjen täyttämä kongressi äänesti presidentin viralta

Presidentti Martín Vizcarra erotettiin alkuviikosta kongressin päätöksellä. Vizcarran syrjäyttämistä perusteltiin tähän kohdistuneella vanhalla korruptioepäilyllä. Väitetty satojentuhansien eurojen lahjusten vastaanottaminen olisi tapahtunut Vizcarran toimiessa kuvernöörinä.

Tapauksessa ei ole nostettu syytettä, ja Vizcarra on kiistänyt syyllisyytensä. Moni arvioikin todellisen syyn löytyvän Vizcarran ajamista toimista korruptoituneita poliitikkoja vastaan.

Kansansuosiosta nauttiva Vizcarra on kongressin kiivaasti vastustaessa yrittänyt uudistaa oikeuslaitosta ja poistaa parlamentaarikkojen syytesuojan. Hän jopa hajotti kongressin viime vuonna, mutta uudistukset eivät silti ole edenneet.

Erottamisen puolesta äänestäneiden joukossa on ainakin 68 erilaisista rikoksista epäiltyä poliitikkoa. Rikosepäilyt vaihtelevat rahanpesusta henkirikokseen. Kongressissa on 130 paikkaa, ja presidentin erottamisen puolesta äänesti 105 parlamentaarikkoa.

Asiantuntijoiden mukaan moni parlamentaarikko on asettunut alkujaan ehdolle vaaleissa juuri syytesuojan saadakseen. Vuosina 2006–2019 Perun korkein oikeus on hakenut kaikkiaan 40 parlamentaarikon syytesuojan kumoamista, mutta onnistunut siinä vain kuusi kertaa.

Perun presidenttinä tällä hetkellä toimiva Manuel Merino (vasemmalla) rinnallaan uusi talousministeri José Arista. Kuva on otettu 12. marraskuuta. Perun presidentinkanslia / EPA

Viime vuosikymmenien presidentit epäiltynä korruptiosta

Perulla on ollut jo useiden vuosikymmenien ajan poikkeuksellisen huono herraonni. Yhtä lukuun ottamatta kaikki maata 35 viime vuoden aikana palvelleet presidentit on joko tuomittu korruptiosta tai ainakin he ovat olleet korruptiosyytösten kohteina.

Vuosina 1985–1990 ja 2006–2011 presidenttinä toiminut Alan García teki itsemurhan vuonna 2019, kun korruptioepäilyjä tutkivat poliisit yrittivät pidättää hänet.

Presidenttinä vuodet 1990-2000 ollut Alberto Fujimori erosi presidentin tehtävästä korruptiosyytteiden paineessa ja pakeni joksikin aikaa Japaniin. Parhaillaan Fujimori istuu vankilassa suorittamassa muun muassa korruptiosta, ihmisoikeusrikoksista ja murhista saamaansa 25 vuoden vankeustuomiota.

2001–2006 presidenttinä oli Alejandro Toledo, joka kautensa jälkeen pakeni maasta perässään kansainvälinen pidätysmääräys korruptiosyytösten vuoksi. Toledo otettiin kiinni Yhdysvalloissa syksyllä 2019. Hänet päästettiin vapaaksi takuita vastaan, ja hän odottaa edelleen päätöstä luovutuksesta Peruun.

Vuosina 2011–2016 presidenttinä ollut Ollanta Humala puolestaan odottaa Perussa korruptioepäilyjä koskevan oikeudenkäynnin alkamista. Hänen veljensä Antauro Humala istuu vankilassa suorittamassa 25 vuoden tuomiota neljän poliisin kuolemaan vuonna 2005 johtaneen kapinan vuoksi. Kapina oli suunnattu presidentti Toledoa vastaan.

Jo vuonna 2000 Humalat olivat epäonnistuneesti yrittäneet syrjäyttää presidentti Fujimorin. Humalan veljesten sijaan Fujimorin onnistui kaatamaan Toledon johtama oppositio.

Mielenosoituksia on tällä viikolla järjestetty useilla paikkakunnilla. Kuva on otettu Limassa torstai-iltana. Aldair Mejia / EPA

Nyt erotettua Vizcarraa ennen presidenttinä oli vuodet 2016–2018 Pedro Pablo Kuczynski. Hän on parhaillaan kotiarestissa korruptiorikostutkinnan vuoksi. Kuczynski ehti omalla presidenttikaudellaan armahtaa Fujimorin, mutta armahdus peruttiin Vizcarran kaudella.

Ainoa poikkeus korruptioepäiltyjen presidenttien joukossa on runsaat puoli vuotta vuosina 2000–2001 palvellut Valentín Paniagua. Hänen aikansa kului lähinnä Fujimorin hallinnon jälkien siivoamiseen.

– Miksikö protestoin? Koska olemme väsyneitä, mieltään osoittanut Violeta Mejia tiivisti vuosikymmeniä jatkuneeseen korruptioon kyllästyneiden mielensoittajien tunnot Vizcarran eron jälkeen uutistoimisto AP:lle.

Perussa on määrä järjestää presidentinvaalit ja parlamenttivaalit ensi huhtikuussa. Vanhoista presidenteistä Ollanta Humala on jo ilmoittanut pyrkivänsä presidentiksi seuraavissa vaaleissa.

Lähteet: Reuters, AP, AFP