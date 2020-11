“Hoitaja nauroi uupumukselleni”, kuvaa Roosa Rahkonen – YTHS:ltä on hankala saada apua mielenterveysongelmiin, vuodenvaihteessa helpottaa, lupaa johtajaylilääkäri

YTHS:n hoitaja nauroi puhelimessa. Tilanne on syöpynyt Roosa Rahkosen muistiin.

Rahkonen uupui yliopistossa. Hän työskenteli tuolloin myyjänä opintojen ohella ja haki apua työterveydestä. Sieltä hänet ohjattiin YTHS:n kautta terapiaan.

Terapian hakeminen oli Rahkoselle kova pala. Hän keräsi päiviä rohkeutta, jotta uskaltaisi soittaa.

– Puhelun vastaanottaja YTHS:llä nauroi uupumukselleni ja sanoi, että pitäisi itse tajuta vähentää jostain. Se oli kova isku, koska avun hakeminen oli minulle hankalaa, Rahkonen kuvaa.

Rahkonen sai ajan terveydenhoitajalle vasta kahden kuukauden päähän. Kun hän tapasi hoitajan, hänet ohjattiin jo kiireellisenä terapiaan.

Sosiaalisen median vaikuttajana Rahkonen on kertonut kokemuksistaan muun muassa Instagramissa. Hän on saanut satoja viestejä muilta uupumuksesta ja muista mielenterveyden ongelmista kärsiviltä opiskelijoilta.

– Kymmenissä viesteissä kerrotaan, miten huono palvelualttius YTHS:llä on ollut ja miten vaikeaa on ollut saada tarvitsemaansa apua ja tukea. Viestejä on ollut todella surullista lukea, koska ihmiset ovat oikeasti tosi poikki ja he ovat kokeneet, että se on heidän oma vikansa. Toki muutamilla on ollut myös hyviä kokemuksia YTHS:stä, Rahkonen summaa.

Rahkosen mielestä opiskelijoiden pitäisi saada apua mielenterveyden ongelmiin nykyistä helpommin ja nopeammin.

– Ihmetellään, miten emme saa pirtsakoita ja aktiivisia ihmisiä suoraan koulusta työelämään. Varmaan sen takia, että niin moni on niin väsynyt opinnoista. On turha ihmetellä opiskelijan jaksamisen heikkoutta, jos hän ei saa apua, kun sitä tarvitsee.

YTHS: Opiskelijoiden kokemus tiedossa

Kritiikki mielenterveyspalveluiden vaikeasta saatavuudesta on YTHS:lle tuttua.

– Opiskelijoiden kokemus on meillä hyvin tiedossa, toteaa johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi.

Syy saatavuusongelmaan löytyy Metsäniemen mukaan kasvavasta kysynnästä. Opiskelijoiden käynnit YTHS:llä mielenterveyssyistä ovat reippaassa kasvussa. Kysyntä on lisääntynyt vuosittain viisi prosenttia vuodesta 2015 asti.

"Henkilöstörakenteemme ja tapamme tehdä työtä ei pysty vastaamaan jatkuvasti jatkuvasti lisääntyviin mielenterveysongelmiin." Päivi Metsäniemi, YTHS:n johtajaylilääkäri

Tällä hetkellä noin 12 prosenttia kaikista opiskelijoista hakee vuosittain apua mielenterveysongelmien takia. Apua pyytää ainakin puolet opiskelijoista vähintään kerran opintojensa aikana, Metsäniemi laskee.

– Tilanne haastaa palveluidemme tuotantotavan. Olemme aloittaneet tartuntatautien ehkäisystä ja rakentaneet verkoston vanhalle ajatukselle siitä, mitä on terveydenhuolto. Henkilöstörakenteemme ja tapamme tehdä työtä ei pysty vastaamaan jatkuvasti lisääntyviin mielenterveysongelmiin, Metsäniemi toteaa.

Ongelmien ratkominen vaatii johtajaylilääkärin mukaan entistä tiiviimpää yhteistyötä oppilaitosten kanssa.

– Yksittäisten ihmisten hoitaminen on laastarin laittamista. Oikeasti pitää korjata olosuhteita siellä, missä uupuminen tai epäedullinen tilanne on, eli oppilaitoksissa.

Mielenterveyspalveluiden saatavuus paranee vuodenvaihteessa, lupaa YTHS:n johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi. Mikko Koski / Yle

Metsäniemi arvelee, että Roosa Rahkoselle puhelimessa nauranut hoitaja on ollut kuormittunut ja tuskissaan siitä, ettei hänellä ole vapaita aikoja avun tarvitsijalle.

– Ei tietenkään ole hyväksyttävää käytöstä. Yksikään organisaation ohje ei ole, että hoitakaa hoidontarpeen arviointitilanteet tällä tavalla, Metsäniemi toteaa.

Hän kannustaa epäasiallisuutta kohtaavia opiskelijoita täyttämään muistutuslomakkeen YTHS:n nettisivuilla. Virallinen muistutus pakottaa organisaation tarkastelemaan omaa toimintaansa.

Viime vuonna muistutuksia tehtiin yhteensä kahdeksan, joista kaksi koski kohtelua tai epäasiallista käytöstä.

Vuodenvaihteen jälkeen apua saa helpommin, lupaa YTHS

Tilanne paranee vuodenvaihteessa, lupaa johtajaylilääkäri Metsäniemi. YTHS:n toimintatavat ja henkilöstörakenne muuttuvat samalla, kun ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät säätiön hoidettaviksi.

YTHS palkkaa reilusti aiempaa enemmän mielenterveystyöhön suuntautuneita hoitajia. Tällä hetkellä heitä on 15 henkilötyövuoden verran, vuodenvaihteen jälkeen 75 henkilötyövuoden edestä. Samaan aikaan hoidettavien opiskelijoiden määrä yli kaksinkertaistuu.

– Saamme matalan kynnyksen palveluihin huomattavasti enemmän habaa, Metsäniemi sanoo.

Hoidon tarpeen arviointi siirtyy mielenterveystyöhön suuntautuneille hoitajille, joten psykologit vapautuvat varsinaiseen hoitotyöhön ja keskittyvät erityisesti lyhytpsykoterapiaan.

"Stigma on pienentynyt. Nykyään on tosi ok hakea apua." Päivi Metsäniemi, YTHS:n johtajaylilääkäri

Jokaiselle opiskelijalle nimetään oppilaitoksen mukaan oma vastuutiimi, joka koostuu lääkäristä, terveydenhoitajasta, mielenterveystyöhön suuntautuneesta hoitajasta ja fysioterapeutista.

– Kun opiskelijalle tulee palveluntarvetta, tiimi ottaa häneen yhteyttä saman päivän tai viimeistään seuraavan arkipäivän aikana ja alkaa järjestää hoitoa, Metsäniemi lupaa.

YTHS piloitoi parhaillaan myös opiskeluterveysneuvottelumallia, joka ottaa mallia työterveyshuollosta.

Neuvotteluun osallistuvat opiskelija, opiskelijaterveydenhuolto ja oppilaitoksen edustaja. Tarkoituksena on yhdistää terveydenhoidon keinot ja oppilaitoksen mahdollisuudet auttaa opiskelijaa. Menetelmä on tulossa laajasti käyttöön ensi vuonna.

Uupumus yleisin oire

Opiskelijoiden mielenterveyden häiriöt eivät ole lisääntyneet yhtä nopeasti kuin YTHS:n mielenterveyspalveluiden käyttö, selviää korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksista.

– Stigma on pienentynyt. Nykyään on tosi ok hakea apua, Päivi Metsäniemi sanoo.

Hän lisää, että korkeakouluopiskeluun liittyvä elämänvaihe on kuormittava.

– Kun tapahtuu isoja yhteiskunnallisia muutoksia esimerkiksi opiskelujen loppuunsaattamisen pakossa, se näkyy oireiluna. Uupumus on varmasti yleisin oire, jonka takia vastaanotolle tullaan.

Roosa Rahkonen opiskelee viestintää ja politiikkaa Helsingin yliopistossa nyt neljättä vuotta. Uupumusoireet alkoivat jo ensimmäisenä opiskeluvuotena.

Rahkonen on saanut apua uupumukseen kohta kaksi vuotta. Hän pääsi YTHS:n terapiaan viitisen kertaa ja on käynyt sen lisäksi kaksi vuotta Kelan korvaamassa psykoterapiassa.

– Apu on pitänyt minut yliopistossa ja jaksavana opiskelijana.

