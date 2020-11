Kansainväliselle avaruusasemalle lähti miehistöä ensi kertaa kaupallisella kyydillä – SpaceX vie ISS:ään neljä astronauttia

ISS:ään on miltei vuosikymmenen ajan päässyt vain venäläisillä Sojuzeilla.

Yhdysvaltalaisen SpaceX-yrityksen miehistönkuljetusalus on laukaistu onnistuneesti matkaan Kennedyn avaruuskeskuksesta Floridasta.

Jos jatkokin sujuu suunnitelmien mukaan, Crew Dragon -alus Resilience telakoituu Kansainväliseen avaruusasemaan ISS:ään noin kahdeksan tunnin päästä lähdöstä.

Resilience vie ISS:ään Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan astronautit Michael Hopkinsin, Victor Gloverin ja Shannon Walkerin sekä Japanin avaruushallinnon Jaxan Soichi Noguchin.

Lähtöä oli lykätty useita kertoja epäsopivan sään takia ja myös Falcon 9 -kantoraketin moottoreissa ilmenneen ongelman vuoksi.

Shannon Walker, Victor Glover, Mike Hopkins ja Soichi Noguchi valmiina lähtöön. SpaceX

ISS saa ensi kertaa miehistöä kaupallisen yrityksen kyyditsemänä, joskin Crew Dragonin ensimmäinen miehitetty koelento asemalle oli jo kesällä.

Miehittämättömät Cargo Dragon -rahtialukset ovat vieneet ISS:ään tavaraa vuodesta 2012 alkaen.

Miehistönkuljetuslento on paitsi kaupallisen yrityksen ensimmäinen, niin myös yhdeksään vuoteen ensimmäinen, jonka tekee jokin muu kuin Venäjän avaruushallinnon Roskosmosin Sojuz-alus.

Sojuzit jäivät hoitamaan ISS:n liikennettä yksin, kun Yhdysvallat lopetti avaruussukkulaohjelmansa. Sen jälkeen ISS:n astronauttien kymmenien miljoonien eurojen hintaiset matkaliput on voinut ostaa vain Roskosmosilta.

Vaikka Nasalla nyt on yhdysvaltalainen vaihtoehto, molemmat avaruushallinnot ovat sanoneet, että astronautteja lentää tulevaisuudessakin myös Sojuzeilla. Yhdysvaltalaisaluksissa puolestaan matkustaa myös venäläisiä kosmonautteja.

Tavoitteena on, että ISS:ssä on edelleen aina vähintään yksi yhdysvaltalainen ja yksi venäläinen miehistön jäsen. Lisäksi halutaan varmistaa, että ISS:n molempien pääosapuolien avaruuslentäjät ovat harjaantuneet kaikkien alustyyppien tekniikkaan.

Crew Dragon Resilience -alus ja kantoraketti Falcon 9 lähdön alla Kennedyn avaruuskeskuksessa. SpaceX

ISS:ssä viipyy seuraavan puolen vuoden ajan historiallisen suuri määrä pitkäaikaisia asukkaita. Siellä ovat ennestään lokakuussa Sojuzilla tulleet kaksi venäläistä kosmonauttia ja yksi yhdysvaltalainen astronautti. Crew Dragon jää koko ajaksi parkkiin ISS:n kylkeen.

Seitsenhenkinen miehistö on ollut Nasan pitkäaikainen tavoite. Mitä enemmän väkeä asemalla on tekemässä tieteellisiä kokeita, sitä enemmän on odotettavissa myös tuloksia, ei vähiten Kuun kiertoradalle suunnitellun avaruuaseman, Kuun asutuksen ja Mars-matkojen tarpeisiin.

Nasan johtaja Jim Bridenstinen mukaan Nasan ja SpaceX:n yhteistyö on loistava osoitus siitä, miten onnistuneesti tiede- ja yritysmaailma voivat yhdistää voimansa. Omat paukkunsa Nasa on keskittänyt Artemis-kuuohjelmaansa ja Mars-suunnitelmiinsa.

SpaceX:n perässä avaruusasemalle on suuntaamassa Boeing. Sen Starliner-alus ei onnistunut pääsemään perille ensimmäisellä miehittämättömällä koelennollaan viime vuonna, mutta uusi yritys on suunnitteilla tammikuuksi ja miehitetty lento ensi kesäksi.

