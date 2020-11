Koronarokotteen kuljettamisessa tarvittavan kuivajään saatavuus ei ole ongelma – sitä valmistuu nopeasti teollisuuden hiilidioksidipäästöistä

Uuden koronarokotteen kylmäketju on vaativa. RNA-rokotteet tarvitsevat säilyäkseen noin -70 asteen lämpötilan.

Monikansallinen lääkeyritys Pfizer julkisti tällä viikolla tietoja omasta koronarokotteestaan, jonka suojateho COVID-19-tautia vastaan on noin 90-prosenttinen. Samalla selvisi myös, että Pfizerin ja saksalaisen BioNTechin yhdessä kehittämä rokote vaatii säilyäkseen noin -70 asteen kylmyyden.

Myös muiden yritysten kehittämät uuden teknologian RNA-koronarokotteet vaativat kovan pakkasen säilyäkseen.

Hyvien uutisten lisäksi heräsi huoli mahdollisten rokote-erien jakelusta. Miten säilyttää rokote riittävän kylmänä kylmäketjun loppuun asti? Yksi ratkaisu ongelmaan on miltei -80 asteinen hiilihappojää. Sitä tehdään hiilidioksidista, jota on ilmassa enemmän kuin tarpeeksi.

Kuivajääkone tekee nestemäisestä hiilidioksidista erittäin kylmää kuivajäätä. Oy Woikoski Ab

Kuivajää ei lopu kesken

Suomessa hiilihappo- eli kuivajään suurimmat valmistajat ovat Linde ja Woikoski. Woikosken kuivajää syntyy Kokkolan tehtaalla. Siellä tiesuolan eli kalsiumkloridin valmistuksen yhteydessä syntyy sivutuotteena suuria määriä verrattain puhdasta hiilidioksidia, joka otetaan talteen.

– Hiilihappojäätä käytetään muun muassa elintarvikkeiden ja lääkkeiden kuljetukseen. Se soveltuu näin erinomaisesti myös koronarokotteen kuljettamiseen, sanoo Woikosken hallituksen puheenjohtaja Clas Palmberg.

Kuivajäätä tehdään Suomessa ja sitä valmistetaan myös kaikissa Euroopan maissa. Palmbergin mukaan hiilihappojäätä tehdään maailmalla niin paljon, että siitä ei pitäisi tulla pulaa.

– En usko, että rokotteita voi olla niin paljon, että kuivajää loppuisi kesken, sanoo Palmberg.

Suomen Kuivajää oy valmistaa hiilihappojäätä noin 300 000 tonnia vuodessa. Toimitusjohtaja Teppo Karttunen on samaa mieltä siitä, että kuivajää ei lopu kesken. Jos kuljetuslaatikko on tehty hiilihappojäätä varten, niin säilyvyys on silloin hyvä.

– Kyllä pienet rokoteampullit kestävät ainakin viikon mittaisen kuljetuksen vaadittavassa kylmyydessä, ilman että jäätä tarvitsee välillä vaihtaa, Karttunen toteaa.