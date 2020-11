Asiantuntijoiden ennuste Kanta-Hämeeseen: joulun jälkeen alkaa ilmaantua koronatapauksia ja tautihuippu iskee tammi-helmikuussa

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ennustaa, että koronatartunnat alkavat lisääntyä jälleen loppuvuodesta. Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Sally Järvelän mukaan keuhkotautilääkärien ja infektiolääkärien keskusteluissa ajatuksena on, että koronavirus käyttäytyy samoin kuin muutkin hengitystievirukset, kuten influenssavirukset. Toisaalta tiedossa on koronaviruksista SARSin ja MERSin kannalta, miten ne toimivat.

– Tällä hetkellä meidän ennusteemme on, että nykyisillä rajoituksilla ja suosituksilla tulee joulun jälkeen uusi korkeampi koronatartunta-aalto kuin nyt syksyllä on ollut. Tämä noin kuukauden jatkunut kiihtymis-leviämisrajalla taiteilu on ollut vasta esiaalto.

Kaikki riippuu siitä, kuinka paljon ihmiset noudattavat varovaisuutta loppuvuoden juhlissa ja tapahtumissa.

– Joulun jälkeen tammi-helmikuussa tulee suurempi aalto kuin syksyllä. Tautihuipun jälkeen tulee pitkä häntä, jolloin sairaalahoitoa tarvitsevia on saman verran tai enemmän kuin nyt syksyn aikana on ollut. Todennäköisesti kuitenkin enemmän.

Järvelän mukaan uusi töyssy tulisi vielä vähän ennen pääsiäistä. Tällöin korona noudattelisi sitä, mitä nähtiin jo tänä keväänä. Todennäköisesti kesä oltaisiin jälleen rauhallisemmissa merkeissä.

– Tällainen on meidän parhain ennusteemme, joka on vain ennuste. Se ei ole edes asiantuntijoiden arvio vaan heidän ennusteensa, muistuttaa Järvelä.

Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Järvelä arvioi, että vasta ensi syksynä saadaan avuksi sellainen rokote, jonka immuunivaste on riittävän pitkä. Hän myös toivoo, että rokotetta saadaan siinä määrin, että siitä on myös hyötyä.

Sairaalakuormitus on Kanta-Hämeessä suuri

Kanta-Hämeessä todettiin torstaina neljä uutta koronatartuntaa. Kaikki tartunnat ovat Riihimäen seutukunnalta. Yhden tartunnan lähde on epäselvä, mutta kolme muuta on sairastunut karanteenin aikana.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa on hoidossa tällä hetkellä kolme COVID-19-potilasta, joista yksi on hoidettavana tehohoidossa. Hämeenlinnan Vanajaveden sairaalassa on hoidossa kaksi COVID-19-potilasta.

– Sairaalakuormitus on edelleen väestömäärään nähden suuri. Jos sairaalakuormitus vähenee, niin sitten voidaan uskoa koronatilanteen rauhoittuneen, sanoo johtajaylilääkäri Sally Järvelä.

Tähän mennessä Kanta-Hämeessä on todettu yhteensä 344 COVID-19-tartuntaa. Niistä lähes kaksi kolmasosaa eli 226 on todettu syyskuun alun jälkeen.