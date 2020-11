Mihin katosi 54-vuotias Pyhä-Luoston kansallispuistoon lähtenyt vaeltaja? Poliisi kaipaa havaintoja

Poliisi kaipaa havaintoja oululaisesta Pekka Istosta, joka on lähtenyt yksin vaeltamaan Pyhä-Luoston kansallispuistoon lauantaina 17. lokakuuta illalla. Poliisin mukaan 54-vuotiaasta Istosta ei ole havaintoja tämän jälkeen.

Poliisilla olevien tietojen mukaan hänellä on ollut tarkoitus yöpyä ensimmäinen 17. ja 18. lokakuuta välinen yö varaustupa Kuukkelissa ja kaksi seuraavaa 18. ja 20. lokakuuta väliset yöt varaustupa Yrjölässä. Kummankaan tuvan tai alueen muiden tupien vieraskirjoissa ei ole ollut merkintöjä kadonneesta.

Vaellukselle lähtiessään kadonneella on ollut päällään tummat vaatteet ja kantamuksena tumma rinkka. Vaelluksen lähtöpaikka on ollut Rykimäkeron levikkeen ja Koparan porotilan risteyksen välillä Luostontiellä. Lähtöaikaan 17. lokakuuta illalla alueella on jo ollut noin 15 - 20 senttimetriä lunta ja lunta on satanut koko viikonlopun lisää.

Kuva kateissa olevasta henkilöstä on syksyltä 2019. Poliisin mukaan kadonneen vaatetus ja varustus voivat olla erilaiset kuin kuvassa. Poliisi

Poliisi on kuluvan viikon aikana tehnyt alueella maastoetsintöjä muun muassa poliisikoirien sekä droonien avulla.

Poliisi pyytää tiedot ja havainnot kadonneesta sähköpostiin ati.lappi@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun).

Poliisi pyytää sähköpostia erityisesti niitä henkilöitä ilmoittautumaan, jotka ovat vierailleet Pyhä-Luoston kansallispuistossa Kapustan ja Pyhälammen päivätuvilla 17.-25. lokakuuta. Henkilöitä pyydetään ilmoittamaan yhteystietonsa sähköpostiin poliisin yhteydenottoa varten.