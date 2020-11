Aung San Suu Kyin puolue murskavoittoon Myanmarin vaaleissa - 1,5 miljoonaa jäi ilman äänioikeutta

Myanmaria johtavan Aung San Suu Kyin NLD-puolue on varmistanut voiton maan parlamenttivaaleissa, joiden tulokset oppositio ja ihmisoikeusryhmät ovat kyseenalaistaneet.

Virallisten tulosten mukaan NLD saa yli puolet parlamenttipaikoista sunnuntaina järjestetyissä vaaleissa ja pystyy näin ollen muodostamaan hallituksen yksin. Puolue oli jo aiemmin julistautunut vaalivoittajaksi.

Armeijaa tukeva oppositiopuolue USDP on kokemassa murskatappion. NLD on saamassa tällä hetkellä 368 paikkaa, USDP vain 25.

Opposition mukaan vaalit eivät ole olleet vapaat tai reilut, ja se on vaatinut, että vaalit uusitaan ja vaaliviranomaiset väistyvät. Perustuslain mukaan hallitus nimittää kaikki vaalilautakunnan jäsenet.

Etnisten vähemmistöjen äänioikeutta rajattiin "turvallisuussyistä"

Tarkkailijoiden mukaan itse äänestys tapahtui vaalipäivänä sujuvasti, mutta he ovat tuominneet vaalien läpinäkyvyyden puutteen ja äänestysten estämisen monilla etnisten vähemmistöjen asuttamilla alueilla "turvallisuussyihin" vedoten. Maassa on 37 miljoonaa äänioikeutettua, joista noin 1,5 miljoonalta vietiin äänioikeus.

Myanmarin vainotuilta rohingya-muslimeilta on viety kansalaisuus ja siihen kuuluvat oikeudet, myös äänioikeus. Maassa on jäljellä noin 600 000 rohingya-muslimia, joista noin puolet on äänestysikäisiä.

Vuonna 2017 tuhansia rohingya-muslimeja kuoli ja yli 700 000 pakeni heihin kohdistunutta väkivaltaa naapurimaahan Bangladeshiin. Myanmarin toimia rohingya-muslimeja kohtaan on syytetty kansanmurhaksi.

Aung San Suu Kyi: Kansanmurhasyytteet epätäydellisiä ja harhaanjohtavia

– Nämä ovat apartheid-vaalit, kommentoi Myanmarin ihmisoikeuksiin ja demokratiaan keskittynyt järjestö Burma Campaign UK.

Nyt järjestetyt parlamenttivaalit ovat toiset sen jälkeen, kun Myanmar irtautui lähes 50 vuotta kestäneen sotilasjuntan vallan alta vuonna 2011. Viisi vuotta sitten NLD saavutti myös murskavoiton, mutta sen oli perustuslain mukaan jaettava valta armeijan kanssa.

Kansainvälinen rikostuomioistuin ottaa Myanmarin rohingojen kohtelun tutkittavakseen