Opiskelijoita on täsmäkoulutettu pikavauhdilla maskinvalmistajiksi Varkaudessa – sen ansiosta tehdas sai lisää käsipareja ja opiskelijat vakityötä

57-vuotias joroislainen Kai Järveläinen on tyytyväinen niin koulutukseen kuin uuteen työhönsä.

Savon ammattiopisto on kouluttanut yhteistyössä varkautelaisen Lumi Dentalin kanssa maskinvalmistukseen uusia työntekijöitä.

Kuusi opiskelijaa valmistui maskinvalmistajaksi perjantaina reilun neljän kuukauden opiskelurupeaman jälkeen. Koulutukseen osallistuneiden ikähaitari oli laaja ja joukossa oli esimerkiksi ammatinvaihtajia.

57-vuotias joroislainen Kaj Järveläinen on yksi valmistuneista ja sitä myötä vakituisen työpaikan saavista opiskelijoista. Järveläisellä on aiempaa kokemusta prosessiteollisuudesta, mutta hän on ehtinyt myös toimia viransijaisena pelastustoimessa.

– Olen otettu siitä, että pääsin tähän koulutukseen ja sain tällaisen tilaisuuden. Olen aiemminkin toiminut erilaisten ihmisten kanssa, joten siinäkin mielessä tämä työ sopii minulle oikein hyvin, toteaa Järveläinen.

Työssäoppimista tehtaalla ja lähiopetusta ammattiopistolla

Järveläinen kuvailee koulutusta tiiviiksi, napakaksi paketiksi. Koulutukseen sisältyi lähiopetusta koululla sekä käytännönläheistä työssäoppimista tehtaalla.

– Maskinvalmistus on osittain koneiden tekemää työtä, osittain ihan puhdasta käsityötä. Kun kone saa tavaran valmiiksi, se pakataan käsin kuluttajapakkauksiin, kertoo Järveläinen.

Järveläinen haluaa jatkossa kehittää osaamistaan lisää. Koronatilanteessa työllistyminen ja toisaalta uuden teollisuuden syntyminen on valopilkku Varkauden seudulla.

– Jos tästä vallitsevasta koronatilanteesta haluaa löytää hyvää, niin se on se, että on saatu työpaikkoja Varkauteen ja toisaalta päästään tuottamaan ihmisille suojavälineitä.

Täsmäkoulutus yritysten tarpeisiin yleistynyt

Ammatilliset oppilaitokset kouluttavat entistä useammin työvoimaa suoraan yritysten tarpeisiin rekry-koulutuksen avulla.

Maskinvalmistukseen tarvittavan koulutuksen suunnittelusta edettiin toteutukseen nopealla aikataululla.

– Yritys lähestyi ely-keskusta ja meitä kesäkuussa, ja heinäkuussa aloitimme koulutuksen. Saimme erittäin aktiivisia hakijoita, kertoo Savon ammattiopiston apulaisrehtori ja Savon Koulutus Oy:n toimitusjohtaja Jukka Kosunen.

Kosunen kertoo, että kaikki opiskelijat aikovat rekry-koulutuksen jälkeen jatkaa opiskelua ammattitutkintoon saakka.

Kuluvan vuoden keväällä, kun koronaepidemia oli alkuvaiheessa, koulutusrintamalla oli hiljaisempaa. Syksyn mittaan kyselyt ovat jälleen kiihtyneet.

– Ylä-Savon seudulla alkoi juuri yksi rekrykoulutus ja ensi viikolla ollaan erään tahon kanssa suunnittelemassa jälleen uutta koulutusta, toteaa Kosunen.

