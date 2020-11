Ensimmäiset minkkitarhojen koronatestit negatiivisia – testaaminen jatkuu ensi viikon

Tulokset saatiin viideltä tarhalta; kaikkiaan tehotestauksessa on mukana 30 minkkitarhaa.

Viiden ensimmäisen minkkitarhan koronatestitulokset on saatu, eikä näiden tarhojen eläimissä ole koronavirusta.

Ruokavirasto aloitti tarhojen tehotestauksen tällä viikolla. Kohteiksi valittiin 30 minkkitarhaa pohjalaismaakunnista, missä valtaosa maan tarhoista on.

Minkkien tehostettu koronatestaus alkaa pohjalaistarhoilta – nielunäytteitä eläviltä, kuolleet tutkittavaksi Ruokavirastolle

Testien taustalla ovat Alankomaissa ja Tanskassa minkkitarhoilla todetut koronavirusepidemiat.

Tanskassa minkkitarhoilta on löytynyt muuntunut versio koronaviruksesta. Tämä virus on tarttunut ihmisiinkin. Epidemian takia Tanskan minkit on määrätty lopetettaviksi.

Testausta tehdään Kalajoella, Kauhavalla, Kaustisella, Kokkolassa, Korsnäsissä, Mustasaaressa, Närpiössä, Pedersöressä, Uusikaarlepyyssä ja Vöyrillä.

Kuntien valinnassa otettiin huomioon alueen ihmisten koronaepidemian tilanne ja minkkien tuotantomäärät.

Näytteenotto on tarkoitus saada päätökseen ensi viikon aikana. Tulosten perusteella suunnitellaan jatkoseuranta, jolloin otetaan näytteet kaikista Suomen minkki- ja suomensupitarhoista.

