Ministeri ei lämpene ulkomaisen kausityövoiman rajoittamiselle – Leppä: Koronasäädökset ovat erittäin selkeät

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan alle kymmenes koronatartunnoista on tullut ulkomailta.

Ulkomaisen kausityövoiman käytölle ei ole syytä asettaa tiukempia rajoituksia koronavirusepidemian takia.

Näin arvioi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.), jonka mukaan Suomeen maatalouden kausitöihin tulevien säädökset ja koronaohjeistukset ovat ajan tasalla.

– Meillä on erittäin selkeät säädökset karanteeneista, maahantulosta ja testauksesta – ja niitä pitää tietysti kaikkien noudattaa, Leppä sanoo.

Torstaina pieksämäkeläisen kukkatarhan 64 työntekijällä todettiin koronatartunta. Työntekijät ovat tulleet Suomeen kausitöihin pääosin Ukrainasta, Puolasta ja Vietnamista (siirryt toiseen palveluun).

– On erittäin valitettavaa, että tällainen iso rypäs on löytynyt, mutta hyvä, että asiaan on puututtu ja se saadaan hallintaan, Leppä totesi.

Vastaavanlainen tartuntatapaus selvisi viime viikolla, kun noin kymmenellä, Helsinki–Vantaan lentokentällä testatulla turkiseläinten nahkojalla todettiin koronatartunta.

Nahkojat olivat menossa töihin turkistarhoille eri puolelle Suomea. Positiivisen testituloksen jälkeen heidät ohjattiin eristykseen, ja altistuneet jäljitettiin. Parannuttuaan he voivat karanteenin jälkeen mennä töihin turkistarhoille.

Tuolloin Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Juha Salonen kommentoi, että ulkomaisen työvoiman käyttö ei ylipäänsä ole viisasta tilanteessa, jossa pandemia on muissa maissa selvästi huonompi kuin Suomessa. Esimerkiksi alkusyksyllä koronatartuntarypäs levisi Jyväskylässä juuri rakennustyömailla.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan Suomen koronatartunnoista kahdeksan prosenttia tuli viime viikolla ulkomailta.

Leppä: Tarvitsemme kausityöntekijöiden osaamista

Jari Lepän mukaan kausityön rajoitukset eivät ole maatalouden näkökulmasta mielekäs ratkaisu.

– Sitä tarvitaan, sieltä löytyy paljon osaamista, jota meiltä ei löydy.

Tyypillisesti ulkomaista kausityövoimaa käytetään pelto- ja metsätöissä sekä mansikka- ja taimitarhoilla. Tänä vuonna työvoiman saanti haluttiin tiukkojen matkustusrajoitusten aikana turvata erityisellä 9 000 hengen kausityövoimakiintiöllä.

Kiintiö valmisteltiin maa- ja metsätalousministeriössä. Kriittisten alojen töiden listalle pääsyn edellytyksenä oli, että kyse on huoltovarmuuden kannalta kriittisten alojen töistä. Suomeen saapui lopulta 7 000 kausityöntekijää.

Ministerin mukaan on selvää, että esimerkiksi Pieksämäen kukkatarhan työt kuuluvat kriittisten listalle.

– Mitä puutarhatuotantoon tulee, ne työt ovat elintarviketaloudelle oleellisen tärkeitä, ja siihen (huoltovarmuus)luetteloon kuuluvat, Leppä sanoi.

