Husky-yrittäjä etsii eläköityville vetokoirilleen uusia koteja somessa: "Aamulla puhelimessa oli yli sata lukematonta viestiä"

Pääosa parikymmenestä adoptoitavasta yksilöstä on lähestymässä eläkeikää. Yritykseen jää vielä lähes 250 koiraa.

Inarin Saariselällä toimivan ohjelmapalveluyrityksen julkaisema ilmoitus mahdollisuudesta adoptoida rekikoira sai aikaan vastausten vyöryn. Husky & Co:n ohjelmapalvelujohtaja Marjaana Lähteenmäen työpuhelin oli yön aikana täyttynyt yhteydenotoista.

– Aamulla puhelimessa oli yli sata lukematonta viestiä sekä paljon vastaamattomia puheluita. Lisäksi Facebookin kautta oli otettu yhteyttä, Marjaana Lähteenmäki kertoo.

Korona on vähentänyt valjakkokoirien tarvetta ja uutta kotia on nyt etsitty 15–20 yksilölle. Jäljelle on kuitenkin jäämässä vielä lähes 250 koiraa.

Koirasafareita järjestävät yritykset ovat lähes täysin ulkomaisten matkailijoiden varassa ja ne ovat joutuneet koronan seurauksena vaikeuksiin.

Koirien hyvinvoinnista on huolehdittava vaikka niistä ei tuloja olekaan. Erilaisten kummikoirakampanjoiden lisäksi työttömäksi jääneiden rekikoirien avuksi on myös järjestetty ruokalahjoituksia ja rahankeräys.

Sosiaalisen median kautta uutta kotia etsittiin muun muassa Ruby-nimiselle kymmenvuotiaalle valjakkokoiralle. Husky & Co

Tavallisiin perheisiin eri puolelle maata

Pari päivää ilmoituksen laittamisen jälkeen on valtaosalle adoptoitavista koirista löytynyt jo uusi paikka. Lähteenmäen mukaan uuden kodin tarjoajat ovat olleet tavallisia koteja, eläinrakkaita ihmisiä ja lapsiperheitä eri puolilta maata.

– Koiria on jo käyty hakemassa pitkän matkan päästä. Yhtään koiraa ei luovuteta välikäsille, vaan se on itse haettava, kertoo Lähteenmäki.

Lähteenmäen mukaan tärkeintä on, että huskyt pääsevät arvoiseensa paikkaan ja nauttimaan ansaitsemastaan huomiosta. Luovutettavilla koirilla ei rahasteta, sillä adoptoinnissa ei raha liiku.

Eläkepäivinä rauhallisempaa eloa

– Adoptoitavat koirat ovat pääosin niitä, jotka ovat eläköitymässä. Ei kuitenkaan ikäloppuja, vaan edelleen virkeitä koiria, sanoo Lähteenmäki.

Lähtijöiden joukossa on myös muutama nuorempi koira. Lähteenmäen mukaan yhteistä poislähtijöille on, että niiden kohdalla tavallinen perusulkoilutus riittää eikä ole tarvetta tavoitella työkoirien lenkkikilometrejä.

