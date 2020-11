Ministeri Ohisalo nuorisojoukoista: "Erityisesti suuremmissa kaupungeissa täytyy olla valppaana"

Helsingin keskustassa liikkuu 100–150 nuorta, jotka käyttäytyvät vaarallisesti. Nuoret oireilevat tekemällä rikoksia ja käyttämällä päihteitä ja huumeita.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoi lauantaiaamun tv:n Ykkösaamussa, että myös muualla kuin Helsingissä on oltava valveilla tämän asian suhteen.

– On tietoja siitä, että suuremmissa kaupungeissa täytyy nyt olla valppaana sen suhteen, että nuorten hyvinvoinnista pidetään niin hyvää huolta, että vaihtoehtona ei ole rikolliseen elämään tarttuminen.

– Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden piirissä ja vaikkapa internetissä on paljon paikkoja, joissa nuorelle saatetaan tarjota rikollista elämäntapaa vaihtoehtona. Mediassakin saatetaan glorifioida rikollisia, kun pitäisi sanoa, että rikollinen elämäntapa ei koskaan ole hyvä vaihtoehto.

Poliisin mukaan tänä vuonna on ollut 35 alle 18-vuotiaan tekemään tapon yritystä, kun niitä aiempina vuosina on ollut kuudesta seitsemään. Kun päälle lasketaan onnistuneet henkirikokset, luku nousee 43:een aiempien noin 15 sijaan.

Ykkösaamun juontaja Seija Vaaherkumpu kysyi, mikä nuoria motivoi tällaisiin tekoihin. Sisäministeri Ohisalon mukaan on liian varhaista ennakoida tekojen syitä.

– Iso kuvahan on se, että nuorisorikollisuus on vähentynyt Suomessa. Mutta juuri tänä vuonna nämä vakavat teot ovat nousseet. Poliisi on puhunut itse siitä, että koronavuosi on vaikeuttanut nuorten tilannetta. Kohtaamiset ovat vähentyneet, eikä nuorilla ole välttämättä luotettavia aikuisia elämässään.

– Poliisin resursseja on lisätty jo tälle vuodelle. Erityisesti uusia lisäresursseja tuli lapsiin ja nuoriin kohdistuvan rikollisuuden selvittämiseen ja tällaiseen ennaltaehkäisevään työhön jo tälle vuodelle.

Ministerin mielestä keskustelussa ei hyssytellä maahanmuutosta

Nuorten taustoista on noussut oma kiivaskin keskustelunsa. Miksi maahanmuuttajataustaiset ovat yliedustettuina tilastoissa?

– Itse en lainkaan pidä sellaisesta keskustelusta, jossa sanotaan, että hyssyteltäisiin näistä asioista, että ei puhuttaisi maahanmuutosta. Minähän olen maahanmuutosta vastaava ministeri, ja puhun maahanmuutosta työnikin puolesta.

– Täytyy tunnistaa se, ketkä rikoksia tekevät, ketkä oireilevat rikoksin. Täytyy pureutua niihin juurisyihin. Juurisyyt ovat usein sitä, että ei ole päästy yhteiskuntaan integroitumaan kunnolla, ei ole ehkä opittu kieltä. Vanhemmat ovat ehkä pitkään hoitaneet lapsia kotona. On vaikeuksia päästä työhön ja koulutukseen.

Ohisalon mukaan ratkaisu tähän ei ole se, että kielletään tietyiltä ihmisryhmiltä pääsy Suomeen.

– Sanon ihan suoraan, että oikeusvaltiossa ei voida kokonaisia ihmisryhmiä sulkea rajojen ulkopuolelle. Nyt täytyy katsoa nuoria yksilöinä. Katsoa niitä juurisyitä yhdessä ja puuttua niihin.

"Ruotsissa aivan eri tilanne kuin Suomessa"

Ministeri myöntää, että kotouttamisessa on vielä töitä näiden nuorten kohdalla. Hän vaihtaa kuitenkin nopeasti puheenaiheen siihen, miten maahanmuuttajataustaiset nuoret otetaan vastaan.

– Jos ihonväri on syy sulkea nämä ihmiset pois sivuun tästä yhteiskunnasta, se on vakavaa ja huolestuttavaa. Miten näistä ihmisistä ikinä voi tulla osa tätä yhteiskuntaa, jos osa ihmisistä on valmiina työntämään heitä ulkopuolelle. Rasismin ja syrjinnän kitkeminen on yksi keino siihen, miten kaikki saadaan samaan veneeseen tässä yhteiskunnassa.

Maria Ohisalo on huolissaan siitä, että tiettyjä asuinalueita leimataan huono-osaisiksi.

Julkisessa keskustelussa on puhuttu jopa siitä, onko Suomi menossa Ruotsin tielle jengirikollisuuden suhteen.

– Ruotsissa on aivan erilainen tilanne siinä, millaista asuntopolitiikkaa siellä on tehty. Ruotsissa on rakennettu kohtuuhintaisia asuntoja vain samalle alueelle. Meillä kohtuuhintaisia asuntoja rakennetaan kaikkialle ja ikään kuin sekoitetaan erilaisia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa.

– Minulta on kysytty, että menisikö sisäministeri ajamaan metrolla yöllä Itä-Helsinkiin. Voisin hyvinkin mennä ja teenkin sitä. Olen elämäni kasvanut Itä-Helsingissä enkä ole koskaan kohdannut väkivaltaa tai uhkaavia tilanteita, joista olisin voinut joutua ilmoittamaan vaikkapa poliisille.

