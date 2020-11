WAMin valkoinen kuutio saa Turussa illaksi uuden elämän: lasten luomaa väriloistoa ja elektronista musiikkia

Kokeellinen ulkotapahtuma WAMbience Out of the Box valtaa Wäinö Aaltosen museon, WAMin, edustan lauantai-iltana.

Kaikenikäisille suunnatun tapahtuman lähtökohtana on Artturi Elovirran ja Juho Vainion interaktiivinen mediataideteos Perla, joka heijastetaan museon ulkoseinille. Taiteilijoina toimivat museon kutsumat lapset, jotka maalaavat virtuaalisen väriloiston WAMin valkoiseen kuutioon.

Elämyksen kruunaa livemusiikki, josta vastaavat The X-Rust Organizationin muusikot Kalle Karvanen, Maria Soini ja Heikki Vastiala.

Lasten valitsemat värit määrittävät kuultavat sävelet

Visuaalisuus ja musiikki käyvät Wamin edustalla vuoropuhelua, sillä lasten maalaukset määrittävät, mitä nuotteja muusikoiden syntetisaattoreista kuullaan. Muusikoiden käsissä nuoteista jalostuu äänimaailma, ja lopputulokseksi saadaan hybriditaideteos.

Elektronista musiikkia ja visuaalista kulttuuria yhdistävä WAMbience-tapahtumasarja sai alkunsa vuonna 2017. Sen oli tarkoitus saada jatkoa syyskuussa museon sisätiloissa, mutta koronaepidemian aiheuttamat poikkeusolot saivat tuotantoryhmän hakemaan jotain uutta.

– Nyt tapahtuma levittäytyy ensimmäistä kertaa museon seinien ulkopuolelle. Se tuo valoa ja väriä marraskuuhun, sanoo museolehtori Johanna Seppä.

WAMin väki kehottaa astumaan boksin ulkopuolelle lauantai-iltana klo 18–19.

Audiovisuaalinen elämys kaikenikäisille lähetetään myös suorana Turun museokeskuksen YouTube-kanavalla (siirryt toiseen palveluun) alkaen klo 17.30.