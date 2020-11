Partiolupauksesta poistettiin sana "Jumala" – tarkoituksena on korostaa, että Partio kuuluu kaikille

Partiolaisten antama partiolupaus on muuttunut. Partion jäsenkokous hyväksyi sen lauantaina samalla, kun myös Partion arvopohjasta kertova uusi peruskirja otetiin käyttöön.

Suurin muutos partiolupauksessa on uskonnottomuus. Lupauksesta on pudotettu pois suora viittaus Jumalaan.

Tähän asti partiolupaus on kuulunut näin: "Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa ‘ikäkauden’ ihanteita ja olla avuksi toisille."

Uusi partiolupaus menee taas näin: "Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa 'ikäkauden' ihanteita joka päivä."

Partion halutaan sopivan kaikille

Perusteena muutokselle kerrotaan, että jokainen partiolainen voi nyt sitoutua siihen.

– Partiossa sanoitetaan selkeästi, että partiossa on tilaa eri uskontokuntiin kuuluville ja uskonnottomille, Partio tiedottaa.

Suomen Partiolaiset ry:n tiedotteessa muutosta avataan kohta kohdalta.

– Lupaus etenee suuremmasta kokonaisuudesta pienempään ja ihmistä lähellä olevampaan suuntaan. Pidettyjen työpajojen ja jäsenistölle suunnatun arvokyselyn tuloksista nousi selvästi neljä lupaukseen nostettavaa teemaa: yhteiskunta, luonto, katsomus ja partioihanteet. Nämä neljä teemaa kytkeytyvät vahvasti myös maailmanjärjestöjen arvopohjaan: Duty to God kuvautuu lupauksessa “kasvaa katsomuksessa”, Duty to Others kuvautuu lupauksessa ”elää oman maan ja maailman parhaaksi” ja Duty to Self kuvautuu lupauksessa “noudattaa ikäkauden ihanteita”.

Partiolupauksen uudistaminen on osa isompaa muutosta. Kaksi vuotta kestäneen prosessin aikana kirjoitettiin uusiksi myös Partion peruskirja. Siinä määritellään lupausta tarkemmin Partion arvopohja ja kasvatustavoitteet.

Uusina elementteinä peruskirjassa on muun muassa kohtia rauhan rakentamisesta, kestävästä kehityksestä, kiusaamisen ehkäisystä ja ennakkoluulojen tunistamisesta.

Yhteys kirkkoon säilyy

Partio on perinteisesti ollut Suomessa erittäin tiivissä yhteydessä evankelisluterilaiseen kirkkoon. Noin 80 prosenttia Suomen noin 750 lippukunnasta toimii yhteistyössä jonkin seurakunnan kanssa. Seurakunnat myös voivat antaa tunnustuksellista uskontokasvatusta lippukunnissa.

Partio vakuuttaa, että yhteistyö jatkuu edelleen.

– Partioneuvosto katsoo peruskirjan päivitysprosessin tiivistäneen partion ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon välistä keskusteluyhteyttä ja yhteistyötä kaikilla tasoilla. Kirkkohallituksen välistä valtakunnallista yhteistyösopimusta päivitetään parhaillaan vuodeksi 2021, jotta kumppanuus olisi entistä tiiviimpää ja selkeämmin määritelty, tiedotteessa todetaan.

Suomessa on noin 60 000 partiolaista. Maailmanlaajuisesti partiolaisia on yli 40 miljoonaa yli 200 maassa.

