Suomi valmistautuu jatkamaan Euroopan tiukimpia matkustusrajoituksia – oikeuskansleri hoputtaa etsimään vaihtoehdon sisärajatarkastuksille

Viime keväänä Suomi oli yksi monista EU-maista, joka palautti tarkastukset kaikille rajoille. Nyt Suomi on yksi harvoista, joka tarkastaa edelleen kaikki rajanylittäjät.

EU-komission mukaan Suomen lisäksi vain Tanska ja vapaan liikkuvuuden alueeseen kuuluva Norja tarkastavat yhä myös Schengen-alueen rajanylittäjät. Myös Unkari palautti syksyllä tarkastukset sisärajoille.

Suomessa koronatilanne on Euroopan paras. Yhtenä syynä on juuri matkustamisen rajoittaminen. Syksyn kuluessa Suomen ja muun Euroopan tautitilanteen erot ovat revenneet suuriksi.

Ensi viikolla hallituksen on päätettävä, jatkuuko Suomessa yksi Euroopan tiukimmista linjoista. Päätös valmistellaan alkuviikosta, ja Ylen tietojen mukaan asiasta on tarkoitus päättää torstaina.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) ei vielä kerro, mitä hän hallitukselle esittää.

– Kommentoimme, kun asia on täysin selvä ja yhdessä keskusteltu. Mutta on selvää, että rajojen täytyy olla turvalliset kaikissa tilanteissa, Ohisalo sanoo

.

Henrietta Hassinen / Yle

Sisärajatarkastuksia voisi periaatteessa jatkaa vain kuusi kuukautta.

– Me ollaan jo laittomassa tilanteessa Schengen-rajasäännösten kuuden kuukauden säännön osalta. Mutta ennen kuin meillä on kunnollinen testausmalli rajoilla, totta kai siellä täytyy olla jokin muu malli, sisäministeri sanoo.

Ylen tietojen mukaan sisärajatarkastusten jatkamiselle ei toistaiseksi ole vaihtoehtoa, koska Suomi ei ole onnistunut luomaan rajoille vedenpitävää testi- ja karanteenikäytäntöä.

Oikeuskansleri pysäytti rajapäätöksen

Ylen tietojen mukaan hallitus haluaisi jatkaa rajakontrollia. Sisäministeriö valmisteli lokakuussa päätöstä, jolla sisärajatarkastuksia olisi jatkettu. Ylen tietojen mukaan oikeuskansleri kuitenkin pysäytti päätöksen, koska perustelut eivät olleet riittävät.

– Olen muun muassa edellyttänyt hyvin tarkkoja perusteluja rajoitusten välttämättömyydestä. Nämä kysymykset ovat liittyneet lainsäädännöllisiin reunaehtoihin, oikeuskansleri Tuomas Pöysti sanoo.

Valtioneuvoston toimien lainmukaisuutta valvova oikeuskansleri on pitänyt asiassa tiukkaa linjaa. Pöysti sanoo, että pandemian ensimmäisinä kuukausina EU-komissio suostui siihen, että maat keskeyttivät vapaan liikkumisen. Ymmärrys on kuitenkin Pöystin mielestä karissut.

– Nyt kun tilanne kestää, komissio on alkanut vaatia, että olisi muitakin tapoja tukahduttaa epidemia, Pöysti sanoo.

Oikeuskansleri joutuu arvioimaan, voiko hallitus yhä jatkaa sisärajatarkastuksia ja maahantulon rajoittamista.

– Näistä pitää pystyä luopumaan mahdollisimman nopeasti, mutta samalla katsoa, että iso taudin ilmaantuvuuden ero ei muodostu meille riskiksi.

.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti vaatii lainvalmistelijoilta kunnon perusteita vapaan liikkuvuden rajoittamiselle. Retu Liikanen / Yle

Vapaa liikkuminen tarkoittaa, että EU-kansalaiset voivat vapaasti matkustaa Schengen-maasta toiseen ja esimerkiksi oleskella maassa kolme kuukautta työnhaussa.

Rajoitusten takia EU-kansalaiset ovat Suomeen yrittäessään nyt lähes yhtä huonossa asemassa kuin muun maailman väki. Suomeen pääsee vain välttämättömästä syystä. Siksi vapaa-ajan matkustus Suomeen ei onnistu, mikä aiheuttaa isoja tappiota matkailulle.

Toisaalta, Suomeen tuskin tulisi suuria määriä matkailijoita, vaikka rajakäytäntöä löysennettäisiin. Useat maista, joista Suomeen tulee eniten matkailijoita, ovat joko rajoittaneet tai suositelleet välttämään matkustusta ulkomaille.

Pöysti arvioi, että maahantulon rajoittamisella on yhteys muuta Eurooppaa parempaan tautitilanteeseen, mutta niin ei voi jatkaa pitkään.

– Rajaliikenteen vähenemisestä on selkeästi ollut hyötyä. Meidän täytyy löytää korvaavia toimia, joilla saavutetaan yhtä hyvä tehokkuus.

EU-komissio Ylelle: Otamme huomioon pandemiatilanteen

Yle kysyi EU-komissiolta, voiko Suomi yhä jatkaa sisärajatarkastuksia.

EU-komission mukaan rajojen sulkemiset ja matkustusrajoitukset haavoittavat unionin taloutta ja yhteiskuntia, mitä on vältettävä niin paljon kuin mahdollista.

Liikkumisen rajoittamisen sijaan pitäisi komission mukaan tehdä tieteelliseen näyttöön perustuvia "kohdennettuja, suhteellisia ja koordinoituja" toimia. Vapaan liikkumisen perusoikeutta pitäisi rajoittaa vain, jos se on kansanterveyden takia välttämätöntä.

EU-komissio kertoo, että se ottaa omassa arviossaan huomioon koronapandemian mutkikkuuden.

EU on sopinut, miten koronaa torjutaan yhdessä. Maiden käytännöt kuitenkin eroavat yhä toisistaan. Oikealla Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel ja ruudulla EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. EPA-EFE/All Over Press

EU-maat ovat lokakuun lopussa jo sopineet (siirryt toiseen palveluun) koronatoimien, kuten testien ja tiedonvaihdon, paremmasta koordinaatiosta. Ehdotukset esimerkiksi tiedonvaihdosta ja jäljityssovelluksista ovat pitkälti samoja kuin mitä Suomen pääministeri Sanna Marin toivoi tällä viikolla Politico-lehden yleisönosastokirjoituksessaan (siirryt toiseen palveluun).

Komission mielestä sisärajatarkastuksista pitäisi päästä, ja siksi komissio kertoo tekevänsä yhteistyötä ja tukevansa maita tässä.

Vapaa liikkuvuus on ilman koronaakin ontunut jo vuodesta 2015, kun maahanmuuttokriisi sekä Ranskan ja Belgian suuret terrori-iskut saivat osan unionimaista palauttamaan tarkastukset sisärajoille. EU on suhtautunut tähän ymmärtäväisesti. Rajoituksia on voimassa myös jäjestäytyneen rikollisuuden estämiseksi.

Rajatarkastusten päällikkö: Toistaiseksi sisärajatarkastuksia on pidetty välttämättöminä

Sisärajojen tarkastukset ja tiukat rajoitukset myös ulkorajoilla ovat työllistäneet rajavartijoita. Työstä on kuitenkin selvitty.

Rajavartiolaitoksella on luettu tarkkaan Schengen-sääntöjä. Periaatteessa rajatarkastuksia saisi ylläpitää vain kuusi kuukautta, mutta Suomi on tehnyt niitä maaliskuusta asti.

– Tuo kuusi kuukautta meni jo. Lainsäädäntöä ei kuitenkaan ole rakennettu tämänkaltaisen pandemiatilanteen hallitsemiseksi. On pohdittava kokonaisuutta ja viime kädessä komissio arvioi, onko Suomen valitsema linja ollut tämän tilanteen edellyttämä, sanoo rajatarkastusyksikön päällikkö Tuomas Laosmaa Rajavartiolaitoksesta.

Korona-pandemia on palauttanut rajatarkastuksia myös Suomen ja Ruotsin rajalle. Viime keväänä myös Haaparannassa tarkastettiin rajanylittäjien papereita. Antti Ullakko / Yle

Jos Suomi ei tee uutta päätöstä, sisärajatarkastukset päättyvät 22.11. Rajavartiolaitos on kuitenkin valmis esittelemään uuden päätöksen, jos hallitus katsoo sen olevan tarpeen. Päätöstä tehdessä punnitaan perusoikeuksia: vapaata liikkumista, oikeutta elämään ja velvollisuutta turvata terveyspalvelut.

– Toistaiseksi on päädytty jatkamaan sisärajatarkastuksia käytettävissä olevissa keinoista välttämättömänä, Laosmaa sanoo.

Matkustamista säätelevä lakiesitys on vaikeuksissa

Suomi on jo pitkään valmistellut lakimuutosta, johon kirjattaisiin esimerkiksi koronatesteistä ja karanteeneistä.

Lakimuutoksella on kuitenkin ollut epäonnea. Perustuslakivaliokunta palautti esityksen valmisteltavaksi, koska se oli kelvoton. Sen jälkeen esitys siirrettiin liikenneministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriöon. Uusi esitys on lausuntokierroksella eikä ehdi valmistua ennen kuin sisärajatarkastusten nykyinen määräaika päättyy.

Esityksessä hallitus ehdottaa esimerkiksi maahantulijoiden esittämää negatiivista testitulosta ja uutta testiä muutaman päivän päästä vaihtoehtona karanteenille.

Hallitus yritti myös tehdä periaatepäätöksen, jonka perusteella rajalle olisi jo voitu tuoda uutta lakiesitystä vastaavat käytännöt. Ylen tietojen mukaan se kuitenkin kaatui poliittisiin erimielisyyksiin, ja siksi sitä ei viety hallituksen päätettäväksi. MTV:n uutisissa (siirryt toiseen palveluun) sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) kertoi keskustan irtisanoutuvan uudesta ehdotuksesta.

Kun esitys palaa lausuntokierrokselta, sosiaali- ja terveysministeriö joutuu harkitsemaan, kannattaako esitystä viedä eduskunnalle.

Oikeuskansleri: Vika ei ole ministereissä vaan lainvalmistelussa

Jos rajakontrollia päätetään jatkaa, oikeuskanslerin mukaan pitää olla näkymä siihen, miten tarkastukset saadaan päättymään.

– Äärimmäisen hyvin perustein voidaan harkita väliaikaisjärjestelyä, mutta se täytyy katsoa suhteessa Euroopan unionin oikeuteen, sanoo oikeuskansleri Tuomas Pöysti.

Pöystin mielestä nykyinen lainvalmistelu ei kykene riittävän nopeasti tuottamaan tarkkarajaista ja täsmällistä lainsäädäntöä, jonka pykälät on seikkaperäisesti perusteltu.

Lisäksi lain pitäisi olla sellainen, että kansalaiset ymmärtävät sen ja yritykset pystyvät ennakoimaan toimintaansa.

– Ne ovat vaikeasti tehtäviä, eikä lainvalmistelu ole ollut niin taipuisaa ja ripeää kuin tilanne olisi edellyttänyt.