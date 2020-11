Etiopian konflikti uhkaa yhä suoremmin naapurimaita – AFP: Tigrayn aluehallinto väläyttää iskuja Eritreaan

Pohjois-Etiopiassa Tigrayn aluehallinto uhkaa vetää pohjoisnaapuri Eritreaa ohjusiskuilla. Tigrayn kansan vapautusrintama TPLF kertoi lauantaina tehneensä raketti-iskuja Etiopiassa sotilaskohteisiin vastauksena keskushallinnon ilmaiskuihin Tigrayssa.

– Aiheutimme eilen illalla merkittävää vahinkoa Gondarin ja Bahir Darin lentokentillä. Aiomme iskeä ohjuksilla torjuaksemme armeijan toimet Massawassa ja Asmarassa, sanoi TPLF:n johtoon kuuluva Getachew Reda.

Etiopian hallituksesta vahvistettiin, että lentokentille oli isketty, mutta kiistettiin Bahir Darin kentällä raketin osuneen kohteeseensa.

Gondar ja Bahir Dar sijaitsevat Tigrayn eteläpuolella Amharan alueella, Eritrean pääkaupunki Asmara ja satamakaupunki Massawa puolestaan parinsadan kilometrin päässä Etiopian pohjoisrajalta.

TPLF:n mukaan Eritrean sotilaita on osallistunut taisteluihin Tigrayssa. Etiopian keskushallinto on kiistänyt väitteen.

Harri Vähäkangas / Yle

Etiopian pääministeri Abiy Ahmed ilmoitti viime viikolla määränneensä armeijan vastaamaan hyökkäyksiin, joita TPLF oli tehnyt keskushallinnon sotilaita vastaan. Abiy julisti jo perjantaina TPLF:n olevan käytännössä lyöty.

TPLF oli mukana Etiopiaa johtaneessa liittoumassa lähes kolme vuosikymmentä ennen kuin Abiy nousi pääministeriksi vuonna 2018.

Tigrayn konfliktissa on vain hieman yli viikon aikana kuollut arviolta satoja ihmisiä, ja tuhansia ihmisiä on paennut muun muassa naapurimaa Sudanin puolelle. Taisteluista on ollut vaikea saada tietoa, koska viestintäyhteydet alueelle ovat olleet poikki.

Tigrayn alueella asuu viitisen miljoonaa ihmistä, joiden YK ja avustusjärjestöt ovat varoittaneet saattavan pian kärsiä ruoka- ja polttoainepulasta.

