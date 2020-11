Kirjeenvaihtajalta: Kärttääkö Trump vapaudu vankilasta -korttia vai mitä tämä oikein on? – presidentti on aloittanut oudon pelin

Presidentin tukka on vaalien jälkeen harmaantunut ja hänen käytöksensä on ollut poikkeuksellista, Ylen Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mika Hentunen kirjoittaa.

WASHINGTON Lauantain Make America Great Again (MAGA) -marssi oli vahva mielenilmaisu Donald Trumpin puolesta. Siitäkin huolimatta, että todellinen osallistujamäärä saattoi jäädä kaksi nollaa järjestäjien etukäteen hehkuttamaa lukemaa pienemmäksi.

Järjestäjät ennakoivat yli miljoonaa marssijaa. Pääkaupungin kaduilla oli kymmeniä tuhansia Trumpin kannattajia.

Mielenosoitus sujui ennalta odotetulla tavalla, lukuun ottamatta Trumpin osuutta. Trump ei lupauksistaan huolimatta astunut kannattajiensa eteen, vaan pelkästään vilkutti heille autonsa ikkunasta.

Trump ajoi autosaattueessa mielenosoittajien ohi lauantaina. Oliver Contreras / EPA

Vähän myöhemmin hänet nähtiin golfkentällä puttaamassa palloa reikään.

Trump ei ole ollut entisensä tappiollisen presidentinvaalin jälkeen. Hän oli vaisu tämän viikon ensimmäisessä ja ainoassa tiedotustilaisuudessaan perjantaina.

Myös ulkonäkö herätti huomiota. Helttatukan uusi harmaa värisävy ei viestinyt voitontahdosta.

Trump haki sanoja puhuessaan Yhdysvaltain tulevasta hallinnosta. Hän antoi kaarrellen ymmärtää, että hallinto saattaa vaihtua.

Sunnuntaina hän myönsi tviitissään Bidenin voittaneen, mutta väitti sen johtuneen vaalien vilpillisyydestä. Myöhemmässä tviitissä Trump tarkensi, ettei myönnä mitään.

Uskon horjuminen on inhimillistä. Trumpin vaalien jälkeen käynnistämät oikeusjutut eivät ole saaneet tuulta siipiensä alle.

Tuomioistuimet ovat hylänneet kanteet Pennsylvaniassa, Michiganissa ja Arizonassa (siirryt toiseen palveluun). Kolme Trumpia avustanutta lakifirmaa on urakan kasvaessa lyönyt hanskat tiskiin (siirryt toiseen palveluun).

Trump on joutunut kutsumaan jokapaikan luottomiehensä Rudy Giulianin apuun. New Yorkin entisen pormestarin tehtävänä on nyt johtaa keskitetysti useita oikeustaisteluja.

Joe Biden on vaalivoittaja lähes neljän prosenttiyksikön, 74 valitsijan ja noin viiden miljoonan äänen erolla.

Kaikki luotettavat mielipidemittaukset ennakoivat tämänsuuntaista lopputulosta loppukesän puoluekokouksista lähtien. Niitä, jotka eivät ennakoineet, ei kannata seurata, kuten ei Trumpin voittoa ennustaneita asiantuntijoitakaan.

Trumpin voitto näytti siis jo pitkään epätodennäköiseltä, vaikka yllätysmahdollisuus tiedostettiin. Kohtuullisen suuri varmuus asiasta perustui tietämykseen siitä, että Yhdysvaltain keskeisiä mielipidemittauksia on kehitetty.

Ne huomioivat näissä vaaleissa myös niin sanotut hiljaiset Trumpin kannattajat, vaikkapa Keskilännen helluntailaiset tai peräkammarien pojat.

Vain muutama republikaanipoliitikko on tunnustanut Bidenin vaalivoiton, mutta toisaalta Trumpin tueksikaan he eivät ole rynnineet.

Tilanne on samanlainen kuin syksyn mittaan: Trumpin mahdollisuuksiin ei pääkallonpaikalla uskota. Washingtonista on vaikea löytää asiantuntijaa, joka ei arvelisi Trumpin lähtevän Valkoisesta talosta 20. tammikuuta mennessä.

Trumpia puolustava mielenosoittaja otti itsestään selfien naamari päässä Washingtonissa lauantaina. Shawn Thew / EPA

Trump epäilemättä tiedostaa tilanteensa. Siksi poikkeuksellisen pidättyväinen käytös, suoranainen piilottelu, herättää kysymyksen: Mitä Trump hautoo mielessään?

Tappion tunnustaminen ei ole hänelle luonteenomaista. Huonoin vaihtoehto olisi kuitenkin lyödä päätä oikeussalien seinään ja joutua häädetyksi tavallisena kansalaisena.

Syytesuojansa menettäneen Trumpin kimppuun kävisivät sekä hänen hallintonsa viholliset että velkojat. Trumpilla on New York Timesin mukaan (siirryt toiseen palveluun)henkilökohtaista erääntyvää lainaa yli 400 miljoonan dollarin edestä.

Jotkut asiantuntijat Washingtonissa pitävät sen takia mahdollisena vaihtoehtoa, että Trump eroaisi tehtävästään ennen Bidenin virkaanastujaisia, ja varapresidentti Mike Pence armahtaisi hänet. Liittovaltiotason armahdus (siirryt toiseen palveluun) toisi Trumpille suhteellisen kattavan syytesuojan loppuelämäksi.

Trumpin kannattajat osoittivat lauantaina mieltään presidentti Trumpin puolesta Washingtonissa. Shawn Thew / EPA

Itsensä armahtaminen nostattaisi raivoisia vastalauseita, mutta ne eivät ole Trumpia tähänkään saakka pelottaneet.

Monia muita sen sijaan pelottaa oman etunsa kaiken muun edelle asettava presidentti. Vallanvaihtoon on vielä kymmenen viikkoa.

Trumpin hallinto on jo nyt rikkonut protokollaa (siirryt toiseen palveluun), kun se on kieltäytynyt luovuttamasta Bidenille Yhdysvaltain 17 turvallisuuspalvelun päivittäisiä selontekoja.

Yhdysvalloissa on ollut tapana, että väistyvä hallinto alkaa tehdä välittömästi vaalin jälkeen yhteistyötä voittajien kanssa, vaikka tulosta ei olisi vielä vahvistettu. Tätä on pidetty tärkeänä Yhdysvaltain turvallisuuden kannalta.

Trumpin haluttomuus tehdä yhteistyötä kasvattaa turvallisuusriskiä kaikkialla maailmassa.

Syyskuun 2001 terrori-iskuja tutkinut komissio piti uuden hallinnon käynnistysvaikeuksia (siirryt toiseen palveluun) merkittävänä syynä Yhdysvaltain huonoon varautumiseen iskuun. Ne johtuivat 2000 presidentinvaalien pitkästä ääntenlaskusta ja hitaasta vallanvaihdosta.

Tällä kertaa uuden presidentin olisi ensi töikseen laadittava strategia korona-pandemian voittamiseksi. Työ on hankalaa jo maan nykyisen taloustilanteen takia.

Vallanvaihdon tahallisesta vaikeuttamisesta aiheutuu huomattavia kuluja veronmaksajille.

Kulut kasvavat entisestään, mikäli Trump aloittaa viimeisinä viikkoinaan nimitysruletin ministeriöissä ja liittovaltion virastoissa. Trumpin luuta on jo lakaissut puolustusministeriö Pentagonissa (siirryt toiseen palveluun).

Uusi outo peli käynnistyi vaalin jälkeisinä päivinä. Trump näyttää kärttävän parempia kortteja joko armahdus tai epätoivoiselta näyttävä taistelu mielessään.