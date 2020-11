Vamco-myrsky vyöryi heikentyneenä yli Vietnamin – kuvat kertovat tuhoista Filippiineillä

Filippiineillä tuhoa kylvänyt Vamco-myrsky rantautui sunnuntaina Vietnamiin. Myrsky on heikentynyt selvästi sen jälkeen, kun se ylitti taifuunina Filippiinit aiemmin viikolla.

Myrskytuhoissa riittää korjaamista, sillä syksyn aikana voimakkaat myrskyt ovat ravistaneet niin Filippiinejä kuin Vietnamia lähes joka viikko.

Vietnamissa myrskyissä on kuollut lähes 160 ihmistä ja satojatuhansia koteja on tuhoutunut. Filippiineillä Vamco oli tämän vuoden hirmumyrskyistä tappavin: Kuolonuhrien määrä on noussut 67:ään.

Taifuuni Vamcon uhreja löydettiin Cagayanin provinssista Filippiinien pääsaaren Luzonin pohjoisosista sunnuntaina. Philippine Coast Guard Handout / AOP

Tulvaveden peittämiä taloja Cagayanin provinssissa. Philippine Coast Guard Handout / AOP

Vamco aiheutti Filippiineillä paikoin myös pahimmat tulvat vuosiin. Kyliä jäi veden alle, sadot tuhoutuivat ja sadattuhannet ihmiset jäivät vaille sähköä.

Vakavin tulvatilanne on ollut Cagayanin alueella Filippiinien pääsaaren Luzonin pohjoisosassa. Cagayanin kuvernöörin mukaan yhtä korkeita tulvia on nähty viimeksi 1970-luvulla. Cagayanissa asuu noin 1,2 miljoonaa ihmistä.

Varapresidentti Leni Robredo sanoi sunnuntaina, että alueella vedenpinta on alkanut laskea, joten pahin saattaa olla ohi.

Tuhot olivat mittavat myös pääkaupunki Manilassa. Sen esikaupunkialueilla monet eivät viranomaisten mukaan noudattaneet evakuoitumiskehotuksia ja jäivät yllättäen tulvien keskelle

.

Tuhoa Marikinan kaupungissa Manilan metropolialueella perjantaina 13. marraskuuta. Rolex Dela Pena / EPA

Myös Manilan naapuriprovinssissa Rizalissa vesi nousi paikoin jopa rakennusten kolmansiin kerroksiin asti. Asukkaat pakenivat katoille ja yrittivät lähettää avunpyyntöjä niin tiedotusvälineille kuin sosiaaliseen mediaan. Kuitenkin sähköjen lisäksi myös verkkoyhteydet olivat monin paikoin poikki.

Lina Gerardo pelasti poikansa muotokuvan Vamco-taifuunin tuhoamasta talostaan Rodriquezissa Rizalin provinssissa Manilan itäpuolella 13. marraskuuta. Mark R. Cristino / EPA

Ihmiset kahlaavat polveen ulottuvassa mudassa Rizalin provinsissa Filippiineillä 14. marraskuuta. Chine Nouvelle / SIPA/ Shutterstock / AOP

Vamco oli 21. myrsky, joka ylitti Filippiinit tänä vuonna. Keskimäärin Filippiineille osuu vuosittain parikymmentä taifuunia ja trooppista myrskyä. Viime viikolla saarivaltiota riepotti vuoden voimakkaimpiin kuulunut Goni-taifuuni.

Ennusteiden mukaan loppuvuoden aikana Filippiineillä on odotettavissa vielä kolme taifuunia.

Uutista on tarkennettu klo 18.27: Aiemmin viimeisessä kappaleessa luki, että "Vamco oli 21. hirmumyrsky". Kaikki Filippiinien tämän vuoden myrskyt eivät ole yltyneet hirmumyrskyvoimakkuuksiin.

Lähteet: AFP, Reuters, AP