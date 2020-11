Turkin Erdoğan kävi aavekaupungin sateisella rannalla jakamassa Kyprosta pysyvämmin kahtia: "Kaksi eri kansaa ja valtiota" – video

Turkki on syksyn aikana kiistellyt kiivaasti Kyproksen ja Kreikan kanssa merialueista.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ajaa tosissaan Kyproksen saarelle kahden valtion mallia. Kypros on ollut käytännössä jaettuna kreikkalaiseen ja turkkilaiseen osaan vuodesta 1974 lähtien.

Erdoğan vieraili Kyproksen turkkilaisosassa sunnuntaina alueen itsenäisyysjulistuksen 37-vuotispäivänä ja totesi, että saarella on "kaksi eri kansaa ja valtiota".

Erdoğan kehotti kyproksenturkkilaisten vastavalittua johtajaa Ersin Tataria neuvottelemaan kreikkalaisosan johdon kanssa tältä pohjalta. Turkki on ainoa maa, joka on tunnustanut Kyproksen turkkilaisosan itsenäiseksi valtioksi.

Kyproksen presidentti Nicos Anastasiades tuomitsi Erdoğanin vierailun "laittomana provokaationa". Anastasiadesin mukaan Erdoğan yrittää estää YK:n johtamat ponnistelut ongelman ratkaisemiseksi.

– Turkki ei kunnioita lainkaan kansainvälistä oikeutta, eurooppalaisia periaatteita ja arvoja eikä velvollisuuksiaan EU:ta kohtaan, Anastasiadesin lausunnossa todetaan.

Päivällinen myräkässä kiistellyllä rannalla

Erdoğan vieraili myös kiistellyssä paikassa Varoshan aavekaupungissa saaren jakolinjan lähistöllä. Turkin ja kyproksenturkkilaisten viranomaiset avasivat lokakuussa pitkään suljettuna olleen pätkän entisen lomakohteen rantaa. Nyt Erdoğan seurueineen nautti ulkoilmapäivällistä Varoshassa. Sää tosin ei suosinut – kova tuuli ja sade pieksivät kaupunkia presidentin saapuessa.

Varoshan kreikkalaisväestö pakeni kaupungista Turkin joukkojen hyökkäystä vuonna 1974. Turkki päätti puuttua Kyproksen tilanteeseen kreikkalaisvetoisen vallankaappauksen jälkeen.

Varosha on ollut Turkin hallitsemaa suljettua sotilasaluetta siitä lähtien. Alueesta on olemassa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma, jonka mukaan vain sen entisillä asukkailla on oikeus asuttaa se uudelleen.

Saaren yhdistämisestä on käyty neuvotteluja vuodesta 1977 lähtien. Rauhanneuvottelut ovat kuitenkin kariutuneet monta kertaa, viimeksi vuonna 2017. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on sanonut selvittävänsä mahdollisuuksia jatkaa neuvotteluja Kyproksen yhdistymisestä.

