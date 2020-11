Influenssarokotukset kangertelevat jo julkisellakin puolella – Vaasassa satoja riskiryhmään kuuluvia jää ilman rokotetta

Vaasassa influenssarokotetta riittää enää viikoksi. Ensi maanantaista lähtien rokotusajat on peruttu.

Kausi-influenssarokotteen kysyntä on ollut tänä syksynä kova sekä kunnallisessa että yksityisessä terveydenhuollossa.

Kausi-influenssarokotukset keskeytetään Vaasassa. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) ei ole pystynyt toimittamaan tarpeeksi rokotteita Vaasan sairaanhoitopiiriin.

Vaasassa ilman rokotetta jää joitakin satoja riskiryhmiin kuuluvia.

– Kysymys ei ole vain Vaasan ongelmasta, tilanne on hankala sairaanhoitopiirin muissakin kunnissa, toteaa apteekkari Jussi-Pekka Rauha Vaasan sairaala-apteekista.

THL jakaa rokotteet sairaanhoitopiireihin ja sairaala-apteekit jakelevat rokotteet edelleen kuntiin sairaanhoitopiirien sisällä.

– Viimeisen lisätilauksen jälkeen saatiin tieto, että vain hyvin pieni osa siitä pystytään enää toimittamaan ja että sen jälkeen nähtävästi rokotetta ei saada enää ollenkaan, kertoo Rauha.

– Tämä tuli meillekin aika isona yllätyksenä viime viikolla.

THL on kannustanut tänä syksynä varsinkin riskiryhmiin kuuluvia ottamaan kausi-influenssarokotuksen, koska yhtä aikaa sairastettuna kausi-influenssa ja korona voivat aiheuttaa vaikean taudin.

Tiedotus on mennyt hyvin perille ja rokotteen kysyntä on ollut kova. THL on kuitenkin arvioinut, että influenssarokotteita riittää kansallisen rokotusohjelman (siirryt toiseen palveluun) tarpeisiin kunnallisella sektorilla.

Tilanne kunnissa vaihtelee

Vaasan kaupunki tiedotti tänään (16.11.), että kausi-influenssarokotteen antaminen joudutaan keskeyttämään ensi maanantaina. Rokote on loppumassa, sitä riittää enää tämän viikon ajan.

– Onneksi valtaosa riskiryhmään kuuluvista on jo ennättänyt saada rokotteen, toteaa Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta.

Hän arvioi, että ilman rokotetta jää joitakin satoja riskiryhmäläisiä ja kaikkiaan tarvetta olisi Vaasassa ollut vielä 500 - 700 rokotteelle.

Vaasan lastenneuvoloissa rokotukset jatkuvat normaalisti. Yli 2-vuotiaille lapsille tarjotaan nenäsumutteena annettava rokote ja kouluterveydenhuollossa riskiryhmiin kuuluvat lapset saavat saman rokotteen.

Vaasan naapurikaupungissa Seinäjoella ei kausi-influenssarokotteesta ole ainakaan vielä ollut pulaa. Kaikki riskiryhmiin kuuluvat saavat näillä näkymin rokotteensa.

– Sairaala-apteekki on luvannut tällä viikolla toimittaa lisää rokotteita. Meillä on seuraava rokotuspäivä kahden viikon päästä, ja sinne on vielä vapaita aikoja, kertoo hoitotyön johtaja Marketta Mäenpää Seinäjoen terveyuskeskuksesta.

Seinäjoen terveyskeskuksessa on jo rokotettu likimain 4500 riskiryhmäläistä.

Riskiryhmäläiset etusijalle

Erityisasiantuntija Mia Kontio THL:stä toteaa, että antamattomia rokotteita on kentällä vielä paljon. Se, että ne paikallisesti pääsevät loppumaan, saattaa Kontion mukaan johtua siitäkin, että niitä ei ole sairaanhoitopiirien sisällä jaettu tasapuolisesti.

– Mutta aivan selvä, että korona on lisännyt rokotteen kysyntää ja siksi riskiryhmään kuuluvat on syytöä pitää etusijalla, Kontio huomauttaa.

Laajemmassa mitassa THL:ään ei ole tullut kuntakentältä viestiä, että rokotteet olisivat loppumassa.

Jokainen rokote käyttöön

Vaasan sairaala-apteekin apteekkarin Jussi-Pekka Rauhan mukaan nyt eletään sen mukaan, että lisää rokotetta ei ole tulossa. Sairaala-apteekki tekee Rauhan mukaan omalta osaltaan parhaansa, että kaikki kuntiin jaetut rokotteet tulevat varmasti myös käyttöön.

Normaalivuosina influenssarokotetta jää käyttämättä, esimerkiksi viime vuonna käsiin jäi reilusti yli 200 000 annosta. Tänä vuonna tilanne voi olla toinen.

– Jos johonkin kunnan yksikköön on tilattu 20 rokotetta, mutta niistä käytetään vain 15, pitää ne viisi siirtää toiseen yksikköön, toteaa Rauha.

Ylilääkäri Heikki Kaukoranta puolestaan rauhoittelee kansalaisia.

– Kausi-influenssa tarttuu samalla tavalla kuin koronakin eli pidetään mielessä hyvät käytännön ohjeet: ei kätellä, pidetään maskia, pidetään etäisyyttä, viihdytään pienissä porukoissa. Näillä päästään eteenpäin, vaikka rokote jäisi saamatta.