Kun kolme ihmistä valitti palkoistaan, aukenivat rahahanat 4 500 muullekin työntekijälle: "Vähän kuin tulisi joululahja etuajassa"

Lähes 40 vuotta sosiaali- ja terveysalalla työskennellyt Ari Ollikainen on yksi niistä, joka saa osansa Eksoten palkkarästeistä.

Portaat johdattavat alas kellariin, jossa avautuu ovi soittimien keskelle. On kuin tulisi bändikämpälle, mutta tässä kellarihuoneessa on paljon siistimpää. Vihreä sohva nököttää pianon vieressä.

Huppariin pukeutunut musiikkiterapeutti Ari Ollikainen istahtaa työtuoliinsa ja kertoo avoimesti, että nyt tuntuu siltä, kuin joululahja olisi tulossa etukäteen.

– Siinä mielessä tämä tuli yllätyksenä, että me emme tietäisi tästä ilman julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöön kuuluvien ensihoitajien esiintuloa. Tämä on vähän kuin tulisi joululahja etuajassa.

Ollikainen puhuu työnantajansa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten palkkarästeistä, jotka tulevat maksuun kuluvan marraskuun lopussa.

– Pari tonnia tulee. On ihan hyvä, että tulee vähän enemmän kerralla.

Työnantajan toimet palkkarästien tultua ilmi saavat myös kiitosta Ari Ollikaiselta. Elli Sormunen / Yle

Käytäväkeskusteluja palkkasaatavien määristä

Kaikkiaan 4 500 Eksoten työntekijää saa korvauksia maksamattomista palkoista. Summat vaihtelevat työntekijää kohden muutamasta sadasta aina 12 000 euroon asti.

– Kyllähän tässä on sitä, että työntekijät vertailevat saataviaan keskenään aika paljon. Moni työntekijä varmasti pohtii, onko kaikkia kohdeltu tasavertaisesti, kertoo Ollikainen.

Palkkarästien määrät aiheuttivat käytäväkeskusteluita työntekijöiden kesken. Tarkoista summista on puhuttu vain lähinnä lähimpien työkavereiden kanssa. Ollikainen kertoo, että hänen palkkasaataviensa määrän syynä on pitkä työura ilman katkoksia.

– Minun saataviini vaikuttaa se, että olen ollut sadan prosentin työajalla säännöllisesti töissä. Ei ole ollut palkattomia jaksoja. Vaihtelevuutta on tosi paljon palkkasaatavissa. Jokaisen työntekijän henkilökohtainen tilanne huomioidaan niissä, kertoo Ollikainen.

30 miljoonan euron palkkarästit

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin työntekijöiden palkkasaatavat ovat muodostuneet 10 vuoden aikana.

Kun Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri aikoinaan perustettiin, piti kaikille työntekijöille taata sama palkka. Työntekijät tulivat Eksotelle eri kunnista, jolloin heidän palkkansa erosivat toisistaan. Palkkaharmonisointi jäi kuitenkin tekemättä.

Asia huomattiin vasta vuoden 2019 kesällä, kun Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO vei kolmen Eksoten työntekijän palkkakiistan työtuomioistuimeen. Työtuomioistuin velvoitti Eksoten maksamaan kolmelle työntekijälle puutteellisiksi jääneitä palkanosia. Tämän kautta selvisivät lopulta myös muiden työntekijöiden palkkasaatavat.

Eksotella oli jäänyt palkkoja maksamatta kaikkiaan 30 miljoonaa euroa. Nyt ne maksetaan.

Ollikainen uskoo luottamuksen palautuvan työnantajaan siten, että työnantaja toimii jatkossa avoimesti ja läpinäkyvästi. Elli Sormunen / Yle

Mediasta tieto palkkarästeistä

Musiikkiterapeutti Ari Ollikaisen luottamus työnantaja Eksotea kohtaan rapautui palkkarästijupakan tultua ilmi.

– Luottamus on kolauksen kärsinyt. Kyllä sitä ottaa tulevaisuudessa herkemmin luottamusmieheen yhteyttä, jos on epäselvyyksiä palkkaan tai työaikaan liittyen.

Alun alkaen Ollikainen kuuli palkkarästeistä median kautta, kun JUKOn työtuomioistuimeen viemä palkka-asia tuli julkisuuteen.

– Pikkasen viiveellä meille asiasta kerrottiin. Koronakeväällä tai vähän ennen tämä taisi tulla tietoon.

Palkkaharmonisoinnin tekemättä jättäminen herättää Ollikaisessa ihmetystä.

– Kieltämättä kummalliselta tuntuu, että palkkaharmonisointi jäi tekemättä näinkin pitkältä ajalta. Eksotellakin on ollut monia eri vaiheita 10 vuoden aikana, esimerkiksi Imatran liittyminen Eksoteen vuonna 2016, ihmettelee Ollikainen harmonisoinnin tekemättä jäämistä.

Eksoten työntekijät ovat saaneet tukea myös verotuksellisiin asioihin liittyen, koska lisääntyneet palkat vaikuttavat loppuvuoden tuloveroprosenttiin kasvattaen sitä.

– Verojohtaja on tiedottanut meitä, miten tässä kannattaa menetellä. On pitänyt hakea muun muassa muutosverokorttia, Ollikainen kertoo.

Kiitoksia työnantajalle löytyy myös

Ari Ollikainen on työskennellyt Eksotella sen koko historian eli 10 vuoden ajan. Sitä ennen hän oli Eksoten edeltäjän eli paikallisen sairaanhoitopiirin palveluksessa.

Vuonna 1983 Ollikainen aloitti Rauhan mielisairaalassa Lappeenrannassa ja siirtyi sen sulkemisen jälkeen nuorisopsykiatrian osastolle Etelä-Karjalan keskussairaalaan vuonna 1996. Tällä hetkellä Ollikainen työskentelee Lappeenrannassa lasten ja nuorten talolla musiikkiterapeuttina.

60-vuotias Ollikainen uskoo, että menee tovi, että luottamus työnantajaa kohtaan on voitettu takaisin. Palkkarästijupakka-aika on ollut hänelle poikkeuksellista aikaa.

– Aina ennen on voinut luottaa työnantajaan, että palkat on tullut ajallaan – jopa silloin kun oli pankkilakko. Silloin palkat maksettiin käteisenä palkkapusseissa. Palkanmaksussa ei ole koskaan ollut ikinä mitään ongelmaa. Eittämättä tämä kummalliselta tuntuu, kuvailee Ollikainen.

Ollikaisella löytyy myös kiitoksen sana työnantajalleen.

– Neuvottelujen edetessä Eksote on tiedottanut oikein hyvin. Samoin tietoa on tullut median kautta ja myös Tehyn luottamusmiehiltä.

Ollikaisen uskoo, että luottamus työantajaan palautuu vähitellen.

– Se palautuu toimimalla avoimesti ja läpinäkyvästi, kuten nyt tässä tilanteessa on toimittukin. Eli nyt on tuotu reilusti julki, että asiassa on tehty virhe, joka nyt korjataan, ynnää musiikkiterapeutti Ari Ollikainen.