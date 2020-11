Ensin tuli lomautusaalto, nyt säästöjä haetaan leikkaamalla osan palkkoja – suuressa vuokratyöfirma Seuressa neljännet yt-neuvottelut puolen vuoden sisään

Seuren mukaan koronapandemia on heikentänyt yhtiön taloutta voimakkaasti tänä vuonna. Kuvituskuva.

Seuren mukaan koronapandemia on heikentänyt yhtiön taloutta voimakkaasti tänä vuonna. Kuvituskuva. Silja Viitala / Yle

Pääkaupunkiseudun kuntien omistama henkilöstöpalveluyhtiö Seure aikoo pudottaa kymmenien työntekijöidensä palkkoja. Niiden alennusta perustellaan toimenkuvamuutoksilla, jotka koskevat kymmeniä ihmisiä yhtiön hallinnossa.

Palkkoja leikattaisiin 13 prosenttia eli noin 400 euroa kuussa. Muutos koskee Seuren mukaan ainakin 40–70 henkilöä, lähinnä henkilöstökonsultteja ja asiantuntijoita. Vuokratyöntekijät eivät ole mukana neuvotteluissa.

Työntekijäpuolen mukaan kyseessä on näennäinen muutos työnkuviin. Palkanalennukset ovat tuntuvia, koska palkka tippuisi noin 2 600 euroon, kerrotaan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöstä.

– Työnantaja ei ole esittänyt mitään olennaista eroa työnkuviin, joten oikeutusta palkanalennukseen ei ole, sanoo Seuren Jukon pääluottamushenkilö Soile Toivari.

Hän painottaa, että säästöt on haettava muualta kuin palkanalennuksista. Oikeudenkäynnit eivät ole kenenkään intresseissä.

Toivarin mukaan työnantaja hakee nyt 3,75 miljoonan euron säästöjä. Kolme miljoonaa saadaan kun lopetetaan määräaikaisuuksia, 750 000 euroa palkanalennuksilla.

"Työntekijöiden ehdotuksia ei oteta vakavasti"

Tilanne huolestuttaa myös Julkisten ja hyvinvointialojen liittoa.

– Näyttää siltä, että tämä on ollut työnantajan ratkaisu jo alusta asti. Neuvotteluissa on tullut se tunne, ettei vaihtoehtoisia malleja tulla työnantajan puolella tarkastelemaan sillä tarkkuudella kuin me toivoisimme, sanoo Seuren JHL:n pääluottamushenkilö Siru Mykkänen.

Luottamushenkilöiden mukaan työntekijäpuolen ehdotuksia ei oteta riittävän vakavasti. Henkilöstön edustajat näkevät jopa irtisanomiset laillisempana keinona kuin palkanalennukset. Työnantajalle on esitetty myös etuuksien muuttamista tai vähentämistä määräaikaisesti, työsuhteiden osa-aikaistamista vapaaehtoisille ja lainan ottamista.

Mykkäsen mukaan Seure käy kilpailua myös yksityisen puolen, kuten Mehiläisen tarjoamien henkilöstöpalveluiden kanssa.

– Työnantaja pyrkii leikkauksilla parantamaan kilpailukykyään markkinoilla. Organisaatiomuutos kuitenkin vähentää työvoimaa, kun määräaikaisuuksia ei jatketa. Jäljelle jäävien työmäärä kasvaa, kun samat työt on kuitenkin hoidettava, Mykkänen sanoo.

Henkilöstöpuoli näkee, että kaupunkien, erityisesti Helsingin kaupungin suurimpana omistajana, pitäisi ottaa suurempi rooli henkilöstöneuvotteluissa ja auttaa Seurea myös taloudellisesti.

Henkilöstö on ollut hyvin huolissaan, tuohtunut, epätoivoissaan ja menettänyt luottamustaan Seuren johtoon ja hallitukseen.

Seure: Tavoitteena on suurempi organisaatiomuutos

Työnantajan mukaan koronapandemia on heikentänyt yhtiön taloutta voimakkaasti tänä vuonna.

– Asiakkaiden kysyntä ja tilauskanta on merkittävästi vähentynyt. Keväällä kysyntä romahti, ja myös nyt syksyllä kysyntä on ollut viime vuotta vähäisempää, sanoo johtaja Ville Mikkonen Seure Henkilöstöpalveluista.

Etukäteen tälle vuodelle ennustettiin viime vuotta suurempaa liikevaihtoa, mutta tämä vuosi jää viime vuotta heikommaksi. Seuren tämän vuoden liikevaihdoksi arvioitiin jopa 160 miljoonaa euroa, kun se nyt näyttää Mikkosen mukaan jäävän noin 112 miljoonaan euroon.

Mikkosen mukaan yhtiö tekee organisaatiomuutosta tulevaisuutta varten.

– Tavoitteena ei ole säästöt vaan henkilöstön uudelleen organisointi tulevaisuutta varten. Kysymys on kokonaisvaltaisemmin tehtävämuutoksista. Ketään ei tarvitse irtisanoa, vaan tällä tavalla kaikille vakituisille olisi työtehtäviä, hän toteaa.

Työt pyritään jakamaan tasaisemmin, ja yhdelle esihenkilölle tulee jatkossa vähemmän tiimiläisiä kuin nykyisin.

Johtaja Mikkosen mukaan työntekijäpuolen neuvottelupöytään tuomat ehdotukset eivät ole olleet riittäviä uudelleenorganisoitumisen kannalta.

Jo neljäs yt-kierros tänä vuonna

Seure on käynyt tänä vuonna jo neljät yhteistoimintaneuvottelut. Viimeisimmät ovat päättymässä. Kolmet aiemmat neuvottelut päättyivät henkilöstön määräaikaisiin lomautuksiin, nyt pyritään palkkakulujen leikkaamiseen.

Tämän vuoden lomautukset ovat kohdistuneet hallintohenkilökuntaan, mutta keväällä myös vuokratyövoimaan, kun koulut ja kirjastot suljettiin koronan vuoksi.

Osapuolet kokoontuivat yt-kierroksen viimeiseen neuvotteluun maanantaina. Työnantajan tekemiä lopullisia päätöksiä on odotettavissa lähipäivinä.

Seurella on asiakkaille vuokrattavaa henkilöstöä noin 15 000, joita nyt käydyt yt-neuvottelut eivät koske. Suunnitellut muutokset koskevat ainoastaan yhtiön hallintohenkilöstöä, joka koostuu noin 260 työntekijästä, joista noin 160 on vakituisia.

Seure esittelee yritystä verkkosivuilla voittoa tavoittelemattomaksi henkilöstöpalveluyhtiöksi, joka tarjoaa palveluja ainoastaan omistaja-asiakkailleen. Seure toimii Helsingin (siirryt toiseen palveluun), Espoon (siirryt toiseen palveluun), Vantaan (siirryt toiseen palveluun) ja Kauniaisten (siirryt toiseen palveluun) kaupunkien sekä Helsingin, Uudenmaan (siirryt toiseen palveluun) ja Keski-Uudenmaan sairaanhoitopiirien (siirryt toiseen palveluun) alueella.

