Oulun suunnitelmat leikata teatterin rahoitusta herättävät vastarintaa – vastustajissa myös tiede- ja kulttuuriministeri

Kuohunta Oulun teatterin mahdollisista tuen leikkauksista on jatkunut viikonvaihteen yli.

Oulun kaupunginhallitus on leikkaamassa Oulun teatterille myönnettävästä toiminta-avustuksesta peräti puoli miljoonaa euroa ensi vuodelta.

Esimerkiksi opetusministeri vasemmistoliiton Li Andersson ja keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko tuomitsevat suunnitellut leikkaukset. Andersson kertoi kantansa Twitterissä (siirryt toiseen palveluun) ja Saarikko Kalevassa (siirryt toiseen palveluun).

Viikonloppuna on perustettu ainakin kaksi adressia Oulun teatterin toiminta-avustuksen säilyttämisen puolesta adressit.com (siirryt toiseen palveluun)-palveluun.

Adressien laatijat näkevät tämän muun muassa näivettävän Oulun teatterin toimintaa ja romuttavan sen talouden.

Ensimmäinen adresseista julkaistiin lauantaina ja sen oli allekirjoittanut maanantaina iltapäivä kolmeen mennessä lähes 3000 henkilöä ympäri Suomen. Mukana on myös tunnettuja kulttuurialan ihmisiä, kuten kapellimestari Atso Almila.

Vetoomuksen taustalla on vasemmistoliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtajanakin tunnettu Olli Kohonen, joka kertoo laatineensa vetoomuksen yksityishenkilönä.

– Teatterin väki on tuonut selkeästi esiin, että leikkaus voisi olla hyvinkin ongelmallista ja dramaattista teatterin tulevaisuuden kannalta. Kun Oulukin on hakemassa kulttuuripääkaupungiksi, millainen viesti olisi, että teatteritoiminnan edellytyksiä syödään merkittävällä tavalla, miettii nuorena itsekin näyttelemistä harrastanut Kohonen.

Oulun kaupunginhallitus päätti viime tiistaina esittää valtuustolle puolen miljoonan euron toimintarahaleikkausta tulevan vuoden talousarvioon.

Oulun kaupunginhallituksen kokouksessa nimenomaan keskusta ja kokoomus kannattivat Jenna Simulan (ps.) tekemää leikkausesitystä. Kohonen uskoo kuitenkin, että myös edellä mainituissa puolueissa on heitä, joita aiotut leikkaukset eivät miellytä.

– Tiedän kyllä, että kaupungissa on hyvin laajasti puoluekannasta riippumatta ihmisiä, myöskin oikeistopuolueiden edustajia, jotka ajattelevat teatterista myönteisellä tavalla ja haluavat pitää toimintaedellytykset kunnossa.

Toisen adressin Oulun teatterin kaavailtuja säästöjä vastaan on laatinut Pertti Kiviranta. Hänen adressissaan oli maanantaina klo 15:n aikaan muutama sata nimeä.

Perusteena leikkauksille se, että kaikkialta pitää säästää

Oulun teatterin toimitusjohtaja Anu-Maarit Moilanen kertoi perjantaina leikkauksen tarkoittavan myös valtionavustusten vähenemistä, jolloin summa nousisi yli 700 000 euroon ja merkitsisi 15 henkilön vähennystä.

Oulun kaupunginhallituksen kokoomuksen jäsenen Jarmo J. Husson mukaan leikkausesitys perustuu tyystin kaupungin heikkoon taloudelliseen tilanteeseen. Hän muistuttaa että säästöt koskettavat kaikkia, myös kulttuuria.

Husso muistuttaa, että Oulun kaupunginteatteri on osakeyhtiö, jolla on hänen mukaansa samanlaiset ongelmat kuin millä tahansa oululaisella yrityksellä.

– Näin korona-aikana myyntitulojen nostaminen ei ole relevantti vaihtoehto, joten on turvauduttava kulujen karsimiseen. Osakeyhtiön toimivan johdon tehtävä on löytää ratkaisut, mistä tuo puoli miljoonaa otetaan. Pidän dramaattisena, että ensimmäisenä kilpaillaan siitä, montako ihmistä pitää irtisanoa. Suosittelisin harkitsemaan muitakin vaihtoehtoja.

Husson mukaan teatteriin kohdistuvat mahdolliset leikkaukset eivät liity mitenkään Oulun kulttuuripääkaupunkihankkeeseen, vaan ne ovat kaksi täysin eri asiaa.

Kaupunginhallituksessa kokoomusta edustavat Jarmo J. Husso, Sami Pikkuaho ja Hanna Haipus julkaisivat sosiaalisessa mediassa viikonloppuna kirjelmän, jossa he näkevät, että jatkossakin teatterilla kaikki on hyvin. He näkevät Anu-Maarit Moilasen virheellisesti kertoneen jopa viidenneksen tukileikkauksesta, kun todellisuudessa leikkaus olisi alle kymmenen prosenttia.

Husso perustelee Ylen haastattelussa, että kaikkinensa Oulun teatterin saamat tuet ovat noin seitsemän miljoonaa euroa, jolloin 500 000 euron tuen leikkaus olisi alle 10 prosenttia.