Jalkapallofani putosi katsomosta – sai 230 euron sakot: "Tärkeintä on, että ollaan liigassa"

Jesse Ojalan ääni on edelleen käheänä huutamisesta, vaikka pelistä on jo pari päivää aikaa.

Jesse Ojalan ääni on edelleen käheänä huutamisesta, vaikka pelistä on jo pari päivää aikaa. Kiira Ikävalko-Lindqvist

Kotkalainen Jesse Ojala joutui itse kokemaan, miten jalkapallohurmos saa aikuisestakin miehestä yliotteen.

Ojala on ystäviensä kanssa keväästä alkaen kuvannut dokumenttia suosikkijoukkueensa Kotkan Työväen Palloilijoiden eli KTP:n suoriutumisesta koronakaudesta.

Viime lauantaina KTP pelasi Turussa turkulaista TPS:aa vastaan. Ottelussa KTP:llä oli mahdollisuus varmistaa joukkueelleen nousu jalkapallon ylimmälle sarjatasolle eli Veikkausliigaan.

Pelin loppuvihellys kajahti ilmoille, ja KTP:n haave toteutui. Kun kotkalaisfanien katsomossa riemu repesi kattoon, katsomon reunalla ollut Jesse Ojala horjahti katsomosta alas pelikentän tuntumaan. Tilanteessa kuvatulta videolta käy ilmi, kuinka mies rojahtaa katsomosta maahan pitkin pituuttaan.

Vaikka pudotusta oli pari metriä, ei Ojalalle käynyt kuinkaan. Sen sijaan hän sai kimppuunsa neljä järjestysmiestä, jotka olettivat Ojalan pyrkivän pelikentälle, jonne katsojilla ei ole mitään asiaa.

– Sanoin järjestysmiehille, että minä kävelen tästä pois. Ei mitään hätää, kertoo Ojala.

Selitykset eivät auttaneet. Järjestysmiehet veivät Ojalan pois kentältä. Ojalan mielestä ehkä vähän jopa turhan kovakouraisesti.

– Mutta sattuuhan näitä. Tunteet siinä olivat kaikilla pelissä. En minä jaksa siitä mussuttaa, naurahtaa Ojala.

Tilanne ei kuitenkaan päättynyt vielä tähän. Kulman takana odotti poliisipartio, joka määräsi Ojalalle 230 euron sakot virkavallan väkivaltaisesta vastustamisesta.

– No joo. Pikkutiketti siitä tuli, mutta ei sillä ole mitään väliä. Vaihtoehtona olivat koppi tai tiketti. Mieluummin otin tiketin, että pääsee juhlimaan, kertoo Ojala.

Fanitus saa ison miehen itkemään

Pieni ongelma Jesse Ojalalla kuitenkin on. Nyt juhlimisen jälkeen sakkolappu on hukassa. Maksettava se kuitenkin jotenkin on, vaikka Ojala itse ei mielestään ketään vastustanut.

– Paha siitä on lähteä vastaan taistelemaan. Tällaista tämä aina välillä on, tuumii Ojala.

Ojalaa kuitenkin harmittaa, kun lopulta muut pääsivät kentälle. Itse hän ei ikinä sinne saakka päässyt.

– Kävi miten kävi. Liigassa ollaan kuitenkin. Se on pääasia.

Jesse Ojala on pitkään intohimoisesti kannattanut joukkuettaan Kotkan Työväen Palloilijoita. Fanitus tulee sydämestä ja on katsomossa luonnollisen kovaäänistä.

– Nämä fanit, jotka ovat mukana toiminnassa, elävät todella tunteen palolla. Vuonna 2006 hävittiin nousukarsinta ja silloin itkettiin surusta. Nyt itkettiin ilosta. Kyllä se menee isollakin miehellä tunteisiin, sanoo Jesse Ojala ääni kannustamisesta kähisten.