Kenelle Pohjanmeren kalat kuuluvat? Britannian EU-ero uhkaa puolta hollantilaisen Cor Vonkin kalansaaliista

Kalastus on brexitin loppusuoran neuvottelujen kuuma peruna.

DEN HELDER / LONTOO / HELSINKI Kalastusalus TX-1 lipuu laituriin ennen auringonnousua Hollannin Den Helderissä. Seitsenhenkinen miehistö on viettänyt merillä seitsemän päivää.

Merestä on nostettu saalista viikon aikana yhteensä kymmenen tuhatta tonnia, suurelta osin arvokasta merianturaa.

Kalalle on kysyntää hieman vähemmän kuin ennen, kun koronapandemian liikkumisrajoitukset ovat hiljentäneet Keski-Euroopan markkinat.

Kalastusyrittäjä Cor Vonkin saaliit puolittuvat, jos Britannian talousalueen vesille ei pääse enää kalastamaan vuodenvaihteen jälkeen. Rikhard Husu / Yle

Kalastaja Cor Vonkin ja hänen miehistönsä saaliit ovat viime aikoina olleet supistumaan päin paitsi lisääntyneen meriliikenteen, myös Pohjanmeren rannikkojen teollisuuden vuoksi.

Suurin aukko apajiin saattaa pian kuitenkin tulla ihan uudesta syystä: Britannian EU-eron seurauksena ensi vuoden alussa.

Cor Vonkin TX-1-kalastusaluksen miehistö työskentelee vuoroissa. Merellä vietetyn viikon jälkeen edessä on viikko vapaata. Aluksen kotisatama on Texelin saari Den Helderin ulkopuolella. Rikhard Husu / Yle

Mistä Vonk saa saaliinsa vuodenvaihteen jälkeen, siitä ei ole toistaiseksi mitään varmuutta. Neuvottelut brexitin jälkeisistä suhteista ovat yhä kesken.

Tähän asti Vonk on kalastanut Britannian alueella EU-kiintiönsä puitteissa. Koko TX-1:n saalis pyydettiin nytkin brittivesiltä.

– Olemme täysin riippuvaisia pääsystä brittivesille. Olemme kalastaneet siellä 60 vuotta. Olen neljännen polven kalastaja, ja tilanne on hyvin huolestuttava, Vonk sanoo.

Kalastuksessa Boris Johnson on niskan päällä

Käsillä ovat ratkaisevat päivät neuvotteluissa EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta. Yksi suurimpia ratkaisemattomia kiistoja on juuri kalastus.

Aihe on venynyt osin siksi, että kalastus on yksi Britannian harvoista valttikorteista kauppaneuvottelupelissä. EU:n länsirannikon maille kuten Hollannille olisi erittäin tärkeää, että niiden kalastajat pääsevät jatkossakin brittivesille.

Harri Vähäkangas

Sopimukseton brexit laittaisi kiintiöille stopin. EU-kalastajilla ei olisi enää oikeutta pyytää Britannian rannikolla.

Kalastajilla olisi pääsy vain EU:hun jäävien maiden vesille. Se tarkoittaisi vähemmän kalaa jaettavaksi kiintiöinä.

– Meidän yrityksemme saalis pienenisi puoleen nykyisestä, Vonk sanoo.

Läpimurto lähellä, vai onko?

Kalastuksen säännöistä on kehkeytynyt vuosien varrella sillisalaatti (siirryt toiseen palveluun), jossa ulkomaalaisille yrityksille on päätynyt enemmistö Britannian kalastuskiintiöistä. Britannian ei ole aivan helppo estää ulkomaalaisia yrityksiä toimimasta vesillään.

– Kalastusoikeuksia hyvässä uskossa ostaneet yritykset todennäköisesti vievät asian käräjille, jos oikeudet viedään niiltä pois, Glasgow'n yliopiston tutkija Emma Cardwell sanoo.

Kauppasopimukseton tilanne on todellinen uhka, sillä Britannian ja EU:n kauppaneuvottelujen pitäisi edetä tämän viikon torstaihin mennessä tai aika loppuu (siirryt toiseen palveluun), sanovat diplomaattilähteet.

Samalla Irlannin ulkoministeri Simon Coveney kuvailee (siirryt toiseen palveluun), että neuvottelut kalastuksesta eivät ole edenneet sitten kesäkuun.

Aikarajat ovat paukkuneet aiemminkin. Nyt varoitellaan, että europarlamentin äänestys Britannian ja EU:n tulevaisuuden suhteista voi lykkääntyä (siirryt toiseen palveluun)joulukuun 28. päivälle.

Esimerkiksi Bloombergin kuvaus (siirryt toiseen palveluun) keskiviikon tilanteesta oli osuva: ensi maanantaina ilmoitetaan läpimurrosta – taikka sitten ei.

TX-1-aluksen merianturat myydään huutokaupassa Den Helderissä. Rikhard Husu / Yle

"On pantava kova kovaa vastaan"

Kalakauppa toimii kumpaankin suuntaan. Britit eivät keskity pyytämään samoja kalalajeja kuin hollantilaiset, joten vienti ja tuonti kulkee vilkkaasti.

EU:n pitää laittaa kova kovaa vastaan kiintiöiden turvaamiseksi jatkossakin, Hollannin kalastajien liitto vaatii.

– Kun me emme kerran ole tervetulleita Britannian vesille, silloin meidän pitää sanoa, että he eivät saa tuoda kalaansa EU:hun. Siitä tulee pitää kiinni lujasti, Hollannin kalastajayhdistyksen puheenjohtaja Johan K. Nooitgedagt sanoo Urkin kalastajakylässä Pohjois-Hollannissa.

Britannian vesillä on parempi kalastaa muun muassa siksi, että siellä on vähemmän liikennettä kuin mantereen puolella, Hollannin kalastajayhdistyksen puheenjohtaja Johan K. Nooitgedagt kertoo. Rikhard Husu / Yle

Vaikka kalastus on kokonaistalouden kannalta hyvin pieni elinkeino, sillä on suuri symboliarvo. Paikallisesti sillä on myös elintärkeä merkitys.

– Täällä Urkissä kaikki elävät kalastuksesta; veneenrakentajat, insinöörit, kalastajat miehistöineen, ja myös ruokakaupat, jotka muonittavat alukset. Kaikille koittavat erittäin vaikeat ajat, jos Britannian vedet sulkeutuvat meiltä, Nooitgedagt varoittaa.

Urkin kalastajakylässä kaikki on nivoutunut kalastukseen ja mereen. Rikhard Husu / Yle

Aiheesta lisää:

Brittikalastajat ottaisivat vaikka sopimuksettoman eron, kalastusala on kuitenkin riippuvainen EU-viennistä.

Ruotsiksi: Kalastaja Cor Vonk menettää puolet saaliistaan, jos Britannia ei päästä EU-kalastajia enää vesilleen.

Britannian pääministerin vaikutusvaltaisin avustaja ja Brexit-kampanjan pääsuunnittelija sai lähtöpassit