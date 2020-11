Jos nainen ei saa suuttua, voi tuloksena olla masennus ja itsetuhoisuus – koronakriisi on voinut kiristää tilannetta entisestään

Naisen aggressio on Suomessa tabu, kertoo psykoterapeutti ja tietokirjailija Heli Pruuki. Pruuki on kirjoittanut aiheesta useita kirjoja, esimerkiksi teoksen Vihainen nainen.

Pruukin mukaan vieläkin on olemassa ilmiö, jossa aggressiivista naista pidetään outona ja pelottavana. Toisin on miesten laita.

– Jos nainen on avoimesti vihainen, hän saa helposti hankalan akan leiman otsaansa. Samanlainen käytös miehellä katsotaan jämäkkyydeksi ja pätevyydeksi, Pruuki sanoo.

On hyvä muistaa, että aggressio on eri asia kuin väkivalta. Aggressio on esimerkiksi suojatunne, jonka taustalla voi olla esimerkiksi loukkaantuminen, pelko tai ahdistus. Hyvä esimerkki on tilanne, jossa lapsi on jäämässä auton alle, mutta äiti saa lapsen viime hetkellä kiinni. Tilanteessa ihminen saattaa suuttua lapselle, vaikka oikeasti kyseessä on pelko ja säikähdys.

Vaikka viha on täysin normaali tunne aivan kenellä tahansa, tyttöjä jopa kasvatetaan aggression ilmaisun välttämiseen ja syrjäyttämiseen.

– Kun naisen aggressiota on painettu alas vuosisatojen ajan, me naiset olemme itsekin omaksuneet sitä, että naisen kuuluu olla kiva, myötäilevä, helppo ja feminiininen. Siksi usein häpeämme omaa aggressiotamme ja kanavoimme sen epäsuorilla tavoilla.

Myös aggressiosta tehdyissä tutkimuksissa on pitkään unohdettu tutkia tyttöjen ja naisten aggressiota, sillä se on nähty miesten ominaisuudeksi, kertoo Pruuki.

Psykoterapeutti ja tietokirjailija Heli Pruukin mukaan aggressiosta pitäisi puhua enemmän ja avoimemmin. Elisa Kinnunen / Yle

Jos tavallisille tunteille ei ole tilaa, eikä niitä saa purettua, voivat vaikutukset olla vakavia. Kun naiset piilottavat aggressionsa, se voi kääntyä sisäänpäin ja tulla näkyviin masennuksena tai jopa itsetuhoisuutena.

– Ajatellaan, että olen huono ja epäonnistunut. Masennushan on tutkitusti käsittelemätöntä vihaa ja surua sekä alas painettuja tunteita, joille ei ole ollut tilaa oikeaan aikaan.

Asia on hyvin ajankohtainen koronan aikaan, kun arki on muuttunut paljon ja tunteet ovat kiristyneet.

– Tunteet kuumenevat, kun ei ole totuttuja purkukeinoja, joilla helpottaa omaa elämää. Kun on vaikeaa, kotikeskeinen elämä voi olla monille aika rankkaa.

Pruukin mukaan on erittäin tärkeää, että naisen aggressiosta, sen tunnistamisesta, syistä ja hallinnasta puhutaan enemmän. Kun aggression tuo esiin avoimemmin, ja oppii kanavoimaan sitä rakentavilla tavoilla, se voi olla jopa voimavara, joka auttaa esimerkiksi puolustautumaan.

– Aggressio on tunteena meidän jokaisen oikeus. Ja ymmärrystämme siitä pitää laajentaa, että ihmiset voisivat tulla esiin kokonaisina ihmisinä.

Millaisia ajatuksia sinulla jutusta heräsi? Keräämme kokemuksia naisen aggressiosta ja teemme vastausten pohjalta aiheesta juttua myöhemmin. Vastaamalla alla oleviin kysymyksiin, voit olla osa tulevaa juttua. Vastauksia kerätään 19.11. klo 16 saakka.