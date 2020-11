Katso suorana 9.50 alkaen, miten poliisikoiraa koulutetaan pentuiässä – Oivasta luvataan pahisten painajaista

Vanhempi konstaapeli Kimmo Kielennivan ohjauksessa Belgianpaimenkoira malinois Oivasta on kasvamassa poliisille terhakka apulainen.

Suomessa on noin 260 poliisikoiraa. Seuraamme suorana poliisikoirapennun kouluttamista Oulussa.

Oulun poliisilaitoksen koiraryhmä on saanut uuden vahvistuksen. Pian neljän kuukauden ikäinen Oiva on rodultaan belgianpaimenkoira malinois, ja se on jo aloittanut tottelevaisuuskoulutuksen ja nenän käytön.

– Oiva on sosiaalisesti avoin. Jo pentuna se osaa käyttää omaa päätään ja pyrkii tekemään ratkaisuja, Oivan ohjaaja, vanhempi konstaapeli Kimmo Kielenniva kehuu uutta perheenjäsentään ja työtoveriaan.

Oivasta on kasvamassa poliisille terhakka apulainen muun muassa kadonneiden ihmisten jäljittämiseen. Lisäksi Oiva erikoistuu etsimään räjähteitä – vaikkapa isoista urheilutapahtumista jo ennen kuin ne alkavat.

Oulun poliisilaitoksen koiraryhmän vetäjä, ylikonstaapeli Sauli Ylikulju kertoo, että Oivalla on Oulun poliisilaitoksella yhteensä 19 koirakollegaa. Niistä puolet ahertaa Oulun alueella.

Suomessa poliisikoiria on kaikkiaan noin 260.

Oulun poliisi esitteli Oivan kuvan kera Instagramissa (siirryt toiseen palveluun) ensimmäisen kerran noin kuukausi sitten:

– Parin vuoden päästä Oivasta on jo varmasti kasvanut kaikkien pahisten painajainen, esittelytekstissä varoiteltiin.

Poliisikoirat ovat olleet esillä viime päivinä myös siksi, että poliisikoira kuoli kesken tehtävän Sipoossa. Se lopetettiin, kun se oli erehtynyt luulemaan poliisia ulkopuoliseksi ja hyökännyt sen kimppuun.

