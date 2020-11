Onnettomuuksien takia lentokieltoon määrätyt Boeing 737 MAX -koneet palaavat pian ilmaan – Mutta uskaltavatko asiakkaat enää nousta koneisiin?

Boeing kertoo tehneensä 1350 testilentoa, jotta Boeing 737 MAX -koneiden ohjelmistoviat on saatu korjattua.

Boeing kertoo tehneensä 1350 testilentoa, jotta Boeing 737 MAX -koneiden ohjelmistoviat on saatu korjattua. AOP

Boeing on korjannut kahteen tuhoisaan onnettomuuteen johtaneen konetyypin ohjelmistoviat ja lentoyhtiöt ovat saamassa luvan aloittaa lennot uudelleen.

Irlantilainen lentoyhtiö Ryanair arvioi lentävänsä Euroopassa ensi kesänä 30:lla Boeing 737 MAX -koneella. Ryanairin toimitusjohtaja Eddie Walsh kertoi irlantilaisen Newstalk -puheradion haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että koneiden toimitusten pitäisi alkaa ensi vuoden alkupuolella.

Yhtiö on tilannut 135 Boeing 737 MAX -konetta, ja lisäksi sillä on optio 75 koneeseen. Ryanairista on tulossa suurin Boeing 737 MAX-koneiden käyttäjä Euroopassa.

Ryanair aikoo aloittaa lennot Boeing 737 MAX-koneilla alkuvuodesta 2021. Boeing Image

Koneet ovat olleet lentokiellossa maaliskuusta 2019 lähtien niille sattuneiden kahden tuhoisan onnettomuuden jälkeen. Indonesialaisen Lion Airin ja Ethiopian Airlinesin lentoturmissa menehtyi yhteensä 346 ihmistä.

Yhdysvaltojen ilmailuviranomainen FAA on hyväksynyt Boeingin tekemät korjaukset konetyyppiin, ja poistanee lentokiellon lähiaikoina. Myös EU:n ilmailuviranomainen EASA tehnee vastaavan päätöksen tämän vuoden aikana.

– Euroopan ilmailujohtajat keskustelevat asiasta keskiviikkona, ja sen jälkeen pystymme arvioimaan, milloin koneet palaavat liikenteeseen Euroopassa, sanoo liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ilmailusta vastaava johtaja Jari Pöntinen.

EASA:n pääjohtaja Patrick Kyn on kertonut jo aiemmin, että eurooppalainen ilmailuviranomainen antaa lentokelpoisuustodistuksen (siirryt toiseen palveluun) marraskuussa, jonka jälkeen 737 MAX 8- ja 737 MAX 9 -koneet voisivat palata liikenteeseen myös Euroopassa. EASA vaatii kuitenkin Boeingia kehittämään edelleen suurimman Boeing 737 MAX 10-konetyypin ohjelmistoa. Se helpottaa lentäjien työtä tilanteessa, jossa sakkauksen estojärjestelmän anturit vikaantuvat.

Boeing on korjannut 737 MAX-koneiden MCAS-järjestelmässä olleet ohjelmistovirheet. AOP / Trevor Mogg

Boeing on muuttanut ohjelmistoa niin, etteivät Lion Airin ja Ethiopian Airlinesin tuhoisat onnettomuudet pääse enää toistumaan. Koneen molempien kohtauskulma-anturien on varoitettava samanaikaisesti koneen kääntymisestä liian jyrkkään nousukulmaan, ennenkuin automaattinen järjestelmä kääntää koneen nokkaa alaspäin. Päivitetty ohjelmisto aktivoituu vain kerran, ja lentäjä voivat milloin tahansa ohittaa järjestelmän.

Sakkauksen estämiseen tarkoitetussa MCAS-järjestelmässä olleet ohjelmistovirheet olivat suurin syy molempiin tuhoisiin lento-onnettomuuksiin. Molemmissa onnettomuuksissa yhden anturin lähettämä virheellinen tieto aktivoi järjestelmän toistuvasti, eivätkä lentäjät saaneet konetta enää hallintaan.

Satoja peruutuksia – tuotanto käynnistynyt uudelleen

Lentokiellon jälkeen lentoyhtiöt ovat peruuttaneet noin tuhannen koneen tilaukset Boeingilta. Osa peruutuksista tosin johtuu siitä, että lentoyhtiöt ovat ajautuneet koronapandemian seurauksena taloudellisesti niin ahtaalle, ettei niillä ole varaa lunastaa tilaamiaan koneita.

Boeing on toimittanut asiakkailleen 387 Boeing MAX -konetta, jotka kaikki ovat olleet maaliskuusta 2019 alkaen lentokiellossa. Parhaimmillaan yhtiöllä oli tilauksia yli 5000 koneesta (siirryt toiseen palveluun). Tänä vuonna Boeing on toimittanut asiakkailleen vain 98 uutta matkustajakonetta, kun vuotta aiemmin sen tehtailta lähti 301 konetta. Toimitettujen koneiden joukossa ei ole yhtään 737 MAX-konetta.

Boeingin tehtailla on valmiina noin 450 Boeing 737 MAX-konetta, jotka odottavat toimitusta lentoyhtiöille. EPA/GARY HE

Esimerkiksi pohjoismainen Norwegian Air Shuttle peruutti kesällä 97 lentokoneen tilauksen Boeingilta. Näistä 92 oli Boeing 737 Max -koneita ja viisi kaukoreiteillä käytettäviä Boeing 787 Dreamliner -koneita.

Boeing keskeytti alkuvuodesta kokonaan MAX-koneiden tuotannon, mutta kesän jälkeen koneita on jälleen alettu rakentaa. Lentokiellon seurauksena yhtiöllä on valmiina noin 450 konetta, joihin kaikkiin on tehtävä päivitykset, ennen kuin ne voidaan toimittaa asiakkaille.

Uskaltavatko asiakkaat nousta koneisiin

Lentoyhtiöiden on vielä voitettava asiakkaiden luottamus, jotta lennot Boeing 737 MAX-koneilla kannattaa aloittaa. Kaikki matkustajat eivät halua nousta koneeseen heti lentokiellon päätyttyä.

American Airlines aikoo aloittaa ensimmäisenä yhtiönä lennot uudella konetyypillä jo vuoden lopulla, mikäli FAA sallii lentojen aloittamisen. Yhtiön mukaan sen asiakkaat voivat maksuttaa vaihtaa lentoa, mikäli he eivät halua lentää 737 MAX -koneilla.

Boeingin koneita odottamassa maalausta. EPA-EFE/All Over Press

Yllättääkö Ryanair jättitilauksella?

Irlantilainen Independent kertoo Ryanairin suunnittelevan (siirryt toiseen palveluun) jopa 150 - 200 koneen jättitilausta Boeing 737 MAX-konetyypistä pian sen jälkeen, kun lennot konetyypillä sallitaan jälleen Euroopassa.

Tilauksen arvo olisi listahinnoilla noin 15,9 miljardia euroa, ja se olisi suurin lentokonetilaus tänä vuonna koko maailmassa. Ryanair saisi koneet todennäköisesti hyvin edullisesti, sillä Boeing on saanut tänä vuonna vain viisi tilausta 737 MAX-koneista.

Ryanair toistaisi samalla itseään. Vuoden 2002 syyskuun 11. päivän terroritekojen jälkeen Ryanair tilasi Boeingilta sata uutta 737 NextGeneration -konetta. Yhtiön mukaan Boeingilta saatu alennus oli tuolloin merkittävä.