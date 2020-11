Maailman suurin vapaakauppa-alue hyödyttää myös suomalaisfirmoja, arvioivat asiantuntijat – Niinistö kiinnittää huomiota sopimusmaiden kirjoon

Viidentoista Aasian maan muodostama maailman suurin vapaakauppa-alue vaikuttaa myös Suomeen. Vaikka kilpailu kiristyy, sopimuksesta on myös hyötyä suomalaisyrityksille.

Suomen Pankin tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen ja Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori arvioivat, että sopimuksesta on etua Aasiassa jo oleville yrityksille.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitää uutista Aasian vapaakauppasopimuksesta kauaskantoisena vaikka hänen mukaansa puhtaan kauppapoliittisen vaikutuksen syvyys jää nähtäväksi. Sen sijaan hän pitää merkillepantavana allekirjoittajamaiden kirjoa.

Niinistö kommentoi kauppasopimusta blogissaan Presidentin kynästä: Idän integraatiota. (siirryt toiseen palveluun)

– Kymmenen ASEAN-maan ja Kiinan rinnalla samassa sopimuksessa ovat myös Australia, Etelä-Korea, Japani ja Uusi-Seelanti, Niinistö kirjoittaa.

Hän viittaa siihen, että maat ovat demokratioita, joita on totuttu pitämään osana maantieteestä irrotettua ”länttä”.

Niinistö muistuttaa, että suurvaltakilpailun leimaamassa maailmassa on puhuttu tarpeesta vahvistaa sekä ”lännen” ääntä että demokratioiden yhteistyötä.

– Kun globaalista vaikutusvallasta kamppaillaan, maantieteellinen etäisyys menettää merkitystään. Kaukaisetkin murrokset tuntuvat nopeasti myös lähellä, Niinistö toteaa blogissaan.

Yle esitti kolme keskeistä kysymystä uudesta vapaakauppa-alueesta, ja näin Korhonen ja Vuori niihin vastasivat.

Onko sopimus oikeasti merkittävä?

Timo Vuori: Se on merkittävä sen vuoksi, että se tulee olemaan maailman suurin yhtenäinen vapaakauppa-alue. Se kattaa noin kolmanneksen maailmantalouden BKT:stä ja siirtää maailman taloudessa tasapainoa Aasian suuntaan. Sopimuksen maat kilpailevat keskenään mutta myös Euroopan ja Amerikan kanssa.

Iikka Korhonen: Kyllä se on aika merkittävä alueen talouksille. Joidenkin tutkimusten mukaan se saattaa nostaa BKT:tä jopa prosentin. Se on paljon. Tavarat pääsevät liikkumaan näiden maiden kesken ainakin vapaammin kuin aiemmin. Itse asiassa tällä yhdellä sopimuksella korvattiin monta aiempaa sopimusta. Kaakkois-Aasiassa uusi sopimus on todella iso asia.

Iiikka Korhosen mukaan sopimuksessa yhdenmukaistetaan alkuperäissäännöksiä, mikä tuo etua alueella toimiville yrityksille. Rami Moilanen / Yle

Voiko sopimus hyödyttää Eurooppaa?

Timo Vuori: Onneksi Euroopalla on kauppasopimus jo suurimman osan, kuten Japanin, Vietnamin ja Etelä-Korean kanssa. Toivottavasti Eurooppa saa aikaiseksi kauppasopimuksen Australian, Uuden-Seelannin ja ehkä jonkinlaisen sopimuksen Kiinan kanssa. Sopimuksilla karsitaan turhat tullit pois myös Euroopan ja Aasian välisestä kaupankäynnistä. Sen jälkeen kun EU solmi vapaakauppasopimuksen Etelä-Korean kanssa, suomalaiset ovat lisänneet vientiään sinne lähes kolmekymmentä prosenttia.

Läntisillä teollisuusmailla on samanlainen arvopohja ja ne voisivat haastaa Aasiaa, Timo Vuori sanoo. Rami Moilanen / Yle

Toisaalta sopimus tuo tiettyä jännitettä, koska maailmantalous on jakautumassa kauppablokkeihin. Voi olla, että Eurooppa joutuu kiristyvän kilpailun eteen ja se vaatii meiltä uusia toimenpiteitä.

Iikka Korhonen: Se saattaa jonkun verran nostaa meidän vientiä. Ihmiset ovat vauraampia ja kuluttavat enemmän eurooppalaisia tuotteita. Lisäksi siellä tarvitaan komponentteja tuotantoketjuihin.

Voiko sopimus hyödyttää Suomea?

Timo Vuori: Suomalaisfirmoille se merkitsee sitä, että on hyvä olla vahvasti läsnä näillä markkinoilla. Samaan aikaan kilpailu kiristyy. On tärkeää, että EU:n vapaakauppasopimukset auttavat suomalaisfirmoja ja että USA ja EU miettivät, voisivatko ne tiivistää kauppakumppanuuttaan. Olisi hölmöä, jos läntiset teollisuusmaat eivät lisäisi talousyhteistyötään.

Iikka Korhonen: Niille suomalaisille yrityksille, jotka ovat paikan päällä Kiinassa, Etelä-Koreassa ja Indonesiassa sillä on selvästi positiivinen merkitys. Niiden on helpompi käydä kauppaa alueen sisällä.