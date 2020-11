700 metrin syvyydessä kuvatusta suomalaissarjasta toivotaan kansainvälistä hittiä – White Wallin ohjaaja: "En ole kaivannut luoliin kuvausten jälkeen"

Seitsemän miljoonan euron budjetti on suomalaiselle tv-sarjalle ennätyksellisen suuri. Sillä summalla on valmistunut uutuussarja White Wall, Ylen ja Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n ensimmäinen yhteistuotanto, joka sai ensi-iltansa Areenassa 13. marraskuuta.

Jännityssarjan alkuperäisidea on lähtöisin Suomesta, tarkalleen elokuvaohjaaja Aleksi Salmenperältä. Ohjaajalle ja koko tuotantotiimille sarja on merkittävä kansainvälinen projekti, joka voi menestyessään kerätä huiman määrän katsojia useista maista.

White Wallin tarinassa yhdistyvät jännitys ja scifistä tutut elementit. Tapahtumat sijoittuvat kuvitteelliselle kaivospaikkakunnalle Ruotsiin, mutta sarja on kuvattu Pyhäsalmen kaivoksessa Pohjois-Pohjanmaalla, pääosin suomalaisella tuotantoryhmällä.

Kahdeksanosaisen sarjan päärooleissa nähdään kovan luokan pohjoismaalaisia näyttelijöitä, kuten ruotsalaiset Mattias Nordkvist ja Vera Vitali sekä norjalainen Aksel Hennie. Suomesta mukana ovat Eero Milonoff ja Anna Paavilainen.

Kansainvälisyys valttina

Sekä Milonoffin että Paavilaisen hahmot puhuvat sarjassa pääsääntöisesti ruotsia, mutta seassa kuullaan myös suomea. Kansainvälisen sarjan kuvausryhmässä työkielenä oli englanti.

– Vaikka oma tunnekieli ei ole ruotsi tai englanti, oli työskentely kuitenkin aivan samanlaista kuin millä tahansa kielellä, Milonoff vakuuttaa.

Miten suomalaissarja on otettu vastaan Ruotsissa? Kriitikot ovat suhtautuneet sarjaan vaihtelevasti, mutta Ruotsin katsojaluvut toisaalta kertovat sarjan kiinnostavan. Sarjaa tosin markkinoidaan Ruotsissa ruotsalaissarjana ja Salmenperän mielestä se on perusteltavissa. Vaikka suurin osa White Wallin tuotantoryhmästä olikin suomalaisia, isompi osa rahoituksesta tuli Ruotsista.

– Jos siitä puhuttaisiin siellä suomalaissarjana, niin ei sitä kukaan katsoisi, Salmenperä nauraa.

Suomessa White Wallin ensimmäinen jakso keräsi television ääreen 384 000 katsojaa ja Areenassa sille oli yli 200 000 käynnistystä. Ruotsissa ensimmäistä jaksoa katsoi 723 000 tv-katsojaa ja SVT:n Areenaa vastaavassa Play-palvelussa 227 500.

– Ruotsista ei ole mitään seppeleitä lähetelty, mutta sarjaa on kuitenkin katsottu kohtuullisen hyvin, Salmenperä kertoo.

Aleksi Salmenperä ei seuraa katsojalukuja. "Niistä tulisi vain ahdistus. Ikinä ei kuitenkaan katsota tarpeeksi." Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

Iso budjetti voi johtaa harhaan

White Wall on kiistatta ison budjetin draamasarja, mutta ohjaajan mielestä budjetin nostaminen keskiöön on pöljää.

– Katsojalle se on yhdentekevää ja luo pahimmillaan vain vääränlaisia odotuksia sarjaa kohtaan.

Salmenperän mukaan tuotanto oli logistisesti haastava jo sen hankalan sijainnin vuoksi.

– Ruotsalaisiin sarjoihin verrattuna budjetti oli silti ihan perustasoa. Siellä tavallisiin poliisisarjoihin käytetään samoja summia, Salmenperä haluaa huomauttaa.

Eero Milonoff sanoo, että pelkästään kansainvälisyys ja raha ei saa olla tae sille, että jokin on kiinnostavaa.

– Käsikirjoitus ja havainto on kaiken a ja o. Keskustelu rahasta helposti menee siihen, että vasta kun sitä on paljon, niin on isoa, hienoa ja kiinnostavaa. Ja näinhän se ei ole.

Kuvausryhmä Pyhäsalmen kaivoksessa. Fire Monkey / Alvi Pakarinen

Kaivoksessa tavoitti jännittävän tunnelman

Kaivoskohtaukset kuvattiin Pyhäjärvellä 700 metrin syvyydessä. Syvällä maan pinnan alapuolella kuvaaminen oli haastavaa ja hidasta, mutta lopulta se oli samaa työtä kuin kuvaaminen missä tahansa, Aleksi Salmenperä kertoo.

– Kiireessä unohtui monesti, että olemme syvällä maan alla ja sen muisti vasta, kun ajettiin ylös kuvauspäivän päätyttyä. Kaivos ja sinne rakennetut lavasteet antoivat tunteen siitä, että teemme jotain erilaista. Se tuntui hyvältä.

Kuvausryhmälle oli rakennettu erillinen turvahuone, jonne tuli kuilua pitkin raitista ilmaa. Huone oli ainoa paikka, jossa kuvausryhmä sai olla ilman kypärää ja suojalaseja.

Salmenperän mukaan kaivoskohtausten jälkeen oli jopa ankeaa siirtyä kuvaamaan jonkin tavanomaisen asunnon keittiöön.

– En ole kuitenkaan kaivannut luoliin kuvausten jälkeen, ohjaaja virnistää.

Samoilla linjoilla on sarjassa turvallisuuspäällikköä näyttelevä Eero Milonoff. Hän on näyttelijänä tottunut kuvaamaan mitä erikoisimmissa paikoissa, mutta syvällä maan alla kuvaaminen oli konkarinäyttelijällekin poikkeuksellista.

– En ollut ikinä käynyt kaivoksessa aikaisemmin. Siellä happitasot muuttui, oli kosteaa ja jos tulee sähkökatko, niin et näe pilkkopimeässä suunnistaa. Olihan se mielenkiintoista ja niihinkin olosuhteisiin tottui.

– Oli kiva käydä 700 metrin syvyydessä, mutta en sentään haikaile sinne takaisin.

Aleksi Salmenperä (vasemmalla) ja Eero Milonoff. Jorge Gonzalez / Yle

Aleksi Salmenperä toivoo sarjalle mahdollisimman paljon kiinnostuneita katsojia, pitkää ikää ja jatkoa. Ohjaajalle oli tärkeää, että sarjassa tehdään uskomattomasta mahdollisimman uskottavaa ja inhimillistä.

– Sitä kautta uskon, että se voi löytää katsojia myös scifi-fanien ulkopuolelta.

SVT:n ja Ylen yhteistuotantona toteutettu kahdeksanosainen jännityssarja White Wall nyt Yle Areenassa. Sarja esitetään TV1:ssä sunnuntaisin 15.11.2020 alkaen. Kolme ensimmäistä jaksoa klo 21.30, loput jaksot 6.12. alkaen klo 21.05.

White Wall: Eero Milonoff ja Mikko Pöllä Ylen aamussa 9.11.

