Jo toinen koronarokote todettiin tehokkaaksi – Ylen haastattelema koehenkilö testasi omalla kropallaan rokotteen "yliannostusta"

Amerikkalainen Moderna-yhtiö kertoi maanantaina iltapäivällä odotetun ja toivotun tuloksen: sen kehittämä rokote näyttää antavan suojan koronan aiheuttamalta taudilta 94,5-prosenttisella varmuudella (siirryt toiseen palveluun).

Moderna on nyt jo toinen yritys, joka on voinut kertoa koronarokotteesta iloisia uutisia. Aiemmin saksalainen BioNTech kertoi lääkeyhtiö Pfizerin kanssa, että sen kehittämä rokote antaa suojaa 90-prosenttisella varmuudella.

Moderna pääsi tähän pisteeseen yli 30 000 vapaaehtoisen avulla. Yksi heistä on Seattlessa asuva Ian Haydon.

Moderna käytti Haydonin elimistöä testatakseen, mikä on sopiva annos koronarokotetta.

Haydon kertoo, että hän pyörtyi ja päätyi rokotekokeen seurauksena terveyskeskuksen päivystykseen. Silti hän pitää vaihetta tarpeellisena: tarkoitus oli varmistaa rokotteen turvallisuus.

Yle haastatteli Haydonia aiemmin tänä syksynä, kun tiedossa ei vielä ollut, että Moderna on saanut alustavan vahvistuksen koronarokotteensa tehosta.

Kun Haydon meni ensimmäistä kertaa rokotettavaksi koronarokotteella, häneltä otettiin verikoe. Uusia kokeita otetaan säännöllisesti rokotuksen jälkeen. Näin voidaan seurata, millaisia muutoksia rokotuksen jälkeen elimistössä tapahtuu. Ian Haydonin kuva-arkisto

Kymmenkertainen määrä rokotetta suoneen

Ian Haydon oli mukana rokotteen ensimmäisessä testivaiheessa viime keväänä. Silloin testiryhmään oli valittu vain muutama sata ihmistä, jotka kaikki oli todettu lääkärintarkastuksella terveiksi.

Haydon sai kymmenkertaisen määrän rokotetta verrattuna siihen, minkä verran osalle annettiin. Moderna kertoo, että koekaniineille jaettiin 25, 50, 100 ja 250 mikrogramman annoksia (siirryt toiseen palveluun).

Kaikki lähti Haydonin kohdalla siitä, kun hän kuuli ystävältään, että rokotetestiin etsittiin ihmisiä Seattlen alueelta. Hän täytti lomakkeen netissä. Parin päivän kuluttua hänelle soitettiin ja pyydettiin tulemaan lääkärintarkastukseen.

Ennen kuin Haydon päätyi rokotettavaksi, hän sai eteensä 20-sivuisen asiakirjan, jossa kerrottiin kaikista mahdollisista riskeistä, joita rokote voisi aiheuttaa. Kaikkein todennäköisin olisi pieni kuume ja lihassärky. Se tulikin pian.

Varsinaiset ongelmat alkoivat toisella rokotekerralla. Varsinainen rokottaminen ei tuntunut juuri miltään. Jos Haydon ei olisi pitänyt silmiä kiinni, hän olisi tuskin huomannut mitään.

– En pidä neuloista, joten itse pistäminen pelotti minua eniten, hän kuvailee.

Ian Haydon sanoo, että varsinainen rokottaminen on helppo homma, sitä tuskin huomasi. Ian Haydonin kuva-arkisto

Moderna teki muutoksia rokotteeseen

12 tunnin kuluttua rokotuksesta tuli yllättäen vilu. Oli ilta, joten hän laittoi vähän lämpimämmin päälle. Yöllä hänelle nousi lähes 40 asteen kuume.

– Kaikki sivuvaikutukset, joista minua oli varoiteltu, tulivat samalla kertaa, Haydon kertoo.

Hän soitti yöllä tyttöystävänsä kanssa ympärivuorokautiseen “hätänumeroon”, joka kaikille rokotetestiin osallistuville oli annettu. Sieltä kehotettiin hakeutumaan terveyskeskukseen päivystykseen.

Päivystyksessä otettiin koronatesti siltä varalta, että oireet olisivatkin Seattlessa riehuvan viruksen aiheuttamia.

Muutaman päivän kuluttua rokotekokeessa mukana ollut lääkäri vahvisti, että oireet liittyivät rokotteen sivuvaikutuksiin.

Sivuvaikutukset olivat rajuja, mutta hävisivät nopeasti: jo seuraavana iltana Haydon oli yhtä terve kuin ennenkin.

Hänen kokemustensa perusteella Moderna päätti luopua korkeimmasta rokotteen annoskoosta.

– Rokote oli ollut aivan liikaa elimistöni puolustusjärjestelmälle, Haydon kertoo.

– Se, mitä jouduin kokemaan, ei ollut tietenkään mitenkään mukavaa, enkä arvannut, että joutuisin moiseen tilanteeseen, mutta en kadu ollenkaan. Tätä kautta rokotetta saatiin testattua.

Hayden sai rokotteesta pahoja sivuvaikutuksia, mutta ne kestivät lopulta vain noin 24 tuntia. Ian Haydonin kuva-arkisto

Palkkioksi Haydon sai 1 100 dollaria sekä lupauksen siitä, että kaikki mahdolliset sairaalakulut korvataan. Hän sanoo, että olisi osallistunut joka tapauksessa, vaikka osallistumisesta ei olisi saanut lainkaan palkkiota.

– Se, mitä tässä nähtiin, on tiede toiminnassa, hän painottaa.

– Missään vaiheessa en pelännyt henkeni puolesta.

Rokotekehityksessä edetään vaihe vaiheelta. Ensimmäisessä vaiheessa testihenkilöitä on mukana vain pieni joukko. Kaikki saavat rokotetta. Kun ulkopuolinen arviointiryhmä on varmistunut siitä, että rokote on turvallinen, voidaan edetä seuraavaan vaiheeseen.

Kolmannessa vaiheessa, josta siis tänään saatiin kuulla myönteisiä uutisia, mukana oli jo 30 000 koekaniinia Yhdysvalloista. Kolmannessa vaiheessa testattavat jaettiin kahteen ryhmään: osa sai lumerokotetta, osa oikeaa tavaraa.

Ian Haydon kuvattuna kotonaan. Ian Haydonin kuva-arkisto

– Toivon, että kun rokote on valmis, ihmiset tietävät, että sitä testattiin kunnolla, eikä sen teho perustu kenenkään mielipiteeseen, Haydon sanoo.

Hänen oma elämänsä ei ole juurikaan muuttunut koronarokotetestin jälkeen sitä lukuun ottamatta, että ihmiset ovat olleet valtavan kiinnostuneita hänen kokemuksistaan.

Tiedeyhteisö ei vielä tiedä, kuinka pitkään rokote antaa suojaa koronan aiheuttamalta taudilta, joten Haydon elää kuin hän ei olisi koskaan ollutkaan rokotettavana.

– Työskentelen yhä kotoa käsin. Pidän maskia, kun menen ulos.

