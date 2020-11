Herätys: Sisäministerin uhkausjuttu käräjillä, suurituloisten into veronkorotuksiin muita pienempää, autojen teknistyminen tuo haasteita katsastukseen

Sisäministeri Ohisaloon kohdistunut epäilty laiton uhkaus käräjillä

Sisäministeri Maria Ohisaloon (vihr.) kohdistuvan epäillyn laittoman uhkauksen käsittely alkaa Helsingin käräjäoikeudessa. Ohisaloa on syyttäjän mukaan uhattu laittomasti viestein sosiaalisessa mediassa aiemmin syksyllä. Ylen tietojen mukaan uhkausviestit ovat kohdistuneet Ohisaloon sekä sisäministerinä että poliitikkona. Oikeus selvittää nyt, onko Ohisalolla ollut syytä pelätä turvallisuutensa olevan vaarassa saamiensa viestien vuoksi.

Kun teknologia kehittyy nopeasti, monen tietotyöläisen osaaminen on vaarassa vanhentua

Välillä linja-autonkuljettajana työskennelleen Susan Lindroosin ei ollut helppo palata koodaajaksi. Hän yllättyi siitä, että työnantajat pitivät jo 40-vuotiasta vanhana oppimaan uutta. Rami Moilanen / Yle

Susan Lindroos työskenteli Nokian alihankkijalle Nokian kulta-aikana. Sitten hänen osaamaansa ohjelmointikieltä ei enää tarvittukaan. Työntekijöiden osaamisen pitäminen ajan tasalla on kynnyskysymys erityisesti tietoalan yrityksille. Työaika kuluu kuitenkin työtehtäviin, jolloin koulutus valuu työntekijän omalle ajalle. Pahimmillaan työntekijän osaaminen vanhenee, yt-neuvotteluissa hänet irtisanotaan ja tilalle palkataan ulkopuolelta uusi osaaja.

Uusi kysely koronakriisin laskusta: Suurituloisten into veronkorotuksiin muita pienempää

Suhtautuminen valtion menojen leikkauksiin kasvaneen valtionvelan vuoksi jakaa suomalaisia. Vasemmistopuolueiden ja vihreiden kannattajien näkemykset eroavat keskusta- ja oikeistopuolueiden kannattajista. Silja Viitala / Yle

Pieni- ja keskituloiset ihmiset ovat suurituloisia valmiimpia verojen korotuksiin, jotta koronakriisin aiheuttama lasku valtiontaloudelle saadaan hoidettua. Työttömyyttä kokeneiden tai työssä pysyneiden vastaajien välille ei synny merkittäviä eroja suhtautumisessa koronakriisin jälkihoitoon. Tulokset selviävät Suomen Akatemian rahoittaman Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -tutkimushankkeen teettämästä kyselystä.

Uusia turvajärjestelmiä tulee autoihin niin vauhdilla, ettei katsastusala meinaa pysyä mukana

Muutaman vuoden vanhoissa autoissa voi olla turvajärjestelmiä, joita ei ole mainittu katsastuksen arvosteluperusteissa. Kristiina Lehto / Yle

Autoissa lisääntyvä uusi tekniikka tuo haasteita autokatsastukseen. Katsastuksen arviointiperusteet eivät tunne kaikkia uusien autojen turvajärjestelmiä, ja osa katsastusasemista voi jättää tällaiset kohteet tarkastamatta. Katsastusala vaatii Liikenne- ja turvallisuusvirastolta Traficomilta ajantasaista ohjeistusta siitä, mitä turvajärjestelmiä katsastuksessa pitää tarkastaa.

Roomalainen on nyt iloinen siitäkin, että ravintolat saavat olla auki edes iltakuuteen

Roomassa ei enää istuskella ravintolassa iltaisin, koska ravintolat suljetaan koronamääräysten takia kello 18. Sen sijaan tavataan aamiaisen tai lounaan merkeissä. Jenna Vehviläinen / Yle

Roomalaisten päivärytmi on perinteisesti ollut iltapainotteinen. Koronapandemian myötä se on muuttunut. Koska ravintolat on määrätty suljettavaksi jo illalla kello 18, illalliset ystävien ja sukulaisten kanssa on korvattu aamupalatapaamisilla ja lounailla. Rooma on Italian ainoita suuria kaupunkeja, joissa ravintolat saavat ylipäänsä olla auki ja ulkona saa liikkua. Esimerkiksi Milanossa, Firenzessä, Napolissa ja Torinossa edes kotoa ei saa lähteä ilman pätevää syytä pandemian nopean kiihtymisen vuoksi.

Viikko jatkuu epävakaisena

Yöllä liikkuu hajanaisia sateita suuressa osassa maata ja idässä sataa myös lunta. Tihkusateita tulee monin paikoin. Pohjoisessa sade muuttuu päivällä jatkuvammaksi.

Tiistai-illan ja yön aikana Suomeen leviää taas uusi sadealue. Se pyyhkäisee melko nopeasti keskiviikon kuluessa maan etelä- ja keskiosan yli itään.

